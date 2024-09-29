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Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!

Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
29.09.2024 - 15:48

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri verdiği pozlarla konuşuldu. Kombinleriyle gündem olanlar ise yine dillere düştü.

Hadi gelin haftanın en rüküş kadınını oylarınızla seçelim...

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Yüsra Geyik

Yüsra Geyik

Yonca Evcimik:

Yonca Evcimik:

Gonca Vuslateri:

Gonca Vuslateri:

Hadise:

Hadise:

Gülben Ergen:

Gülben Ergen:
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Serenay Sarıkaya:

Serenay Sarıkaya:

Zeynep Bastık:

Zeynep Bastık:

İrem Derici:

İrem Derici:

Peki Haftanın En Rüküş Kadını Sizce Kim?

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