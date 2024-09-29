Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!
Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!
Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri verdiği pozlarla konuşuldu. Kombinleriyle gündem olanlar ise yine dillere düştü.
Hadi gelin haftanın en rüküş kadınını oylarınızla seçelim...
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Yüsra Geyik
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Yonca Evcimik:
Gonca Vuslateri:
Hadise:
Gülben Ergen:
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Serenay Sarıkaya:
Zeynep Bastık:
İrem Derici:
Peki Haftanın En Rüküş Kadını Sizce Kim?
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