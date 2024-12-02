''Arabayı Sat Daha İyi'' Dedirten Vahim Olay: Arabanın İçine Süt Dökülürse Ne Olur?

Süt birçok kişinin severek tükettiği, oldukça faydalı bir içecek türü. Bebeklerden sporculara binbir çeşit insan süt içiyor. Ancak severek tüketilen bu içecek, araç sahipleri için bir kabusa dönüşebiliyor. Ne zaman mı? Tabii ki arabanın içine döküldüğü zaman!

İlk olarak bunu duyduğunuzda ''Canım dökülürse dökülsün. Sileriz geçer, ne var yani?'' diye düşünebilirsiniz. Fakat durum bu kadar basit değil. Bu öyle illet bir durum ki duyanlara ''Arabayı sat daha iyi'' dedirtiyor. Peki ama neden? Arabanıza süt döküldüğünde tam olarak ne oluyor ki bu arabayı satacak duruma geliyorsunuz? Gelin, birlike öğrenelim!