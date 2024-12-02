''Arabayı Sat Daha İyi'' Dedirten Vahim Olay: Arabanın İçine Süt Dökülürse Ne Olur?
''Arabayı Sat Daha İyi'' Dedirten Vahim Olay: Arabanın İçine Süt Dökülürse Ne Olur?
Süt birçok kişinin severek tükettiği, oldukça faydalı bir içecek türü. Bebeklerden sporculara binbir çeşit insan süt içiyor. Ancak severek tüketilen bu içecek, araç sahipleri için bir kabusa dönüşebiliyor. Ne zaman mı? Tabii ki arabanın içine döküldüğü zaman!
İlk olarak bunu duyduğunuzda ''Canım dökülürse dökülsün. Sileriz geçer, ne var yani?'' diye düşünebilirsiniz. Fakat durum bu kadar basit değil. Bu öyle illet bir durum ki duyanlara ''Arabayı sat daha iyi'' dedirtiyor. Peki ama neden? Arabanıza süt döküldüğünde tam olarak ne oluyor ki bu arabayı satacak duruma geliyorsunuz? Gelin, birlike öğrenelim!
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Arabanızı çok seviyor ve arabada bir şey içirmeme konusunda oldukça hassas davranıyor olabilirsiniz. Bunun da haklı sebepleri var.
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Zira seyir halindeyken sizin veya çocuğunuzun elindeki içeceğin arabaya dökülmesi oldukça olası bir senaryo. Elbette, su gibi basit şeyler döküldüğünde çok endişe etmeniz gerekmiyor. Ancak bir durum var ki hepsinden beter!
O da arabanızın içine süt dökülmesidir! Bütün araç sahipleri bundan korkar. Çünkü süt, şişede ne kadar masum dursa da arabaya döküldüğünde sizin kabusunuz olur. Neden mi?
Öncelikle dökülen süt bozulmaya başladığı için hızla bakteri üretir ve aracınızın içini korkunç bir koku sarmaya başlar.
Bu koku öyle yoğun olur ki aracın içinde durmak istemezsiniz. Oluşan kötü kokunun başlıca sebebi ise dökülen sütün beklerken ürettiği bakterilerdir.
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Bu kötü kokunun yanı sıra sütün döküldüğü yerde kalıcı bir leke oluşma ihtimali de mevcut. Yani, neresinden bakarsanız bakın tam bir kabus!
Lekelerden bir şekilde kurtulmayı başarsanız bile o kokudan kurtulmak için yana yakıla yardım ararsınız. Gittiğiniz oto kuaförleri bile ''Abi arabayı sat kurtul'' diye tavsiye verebilir.
Çünkü bu kokudan kurtulmak oldukça zordur. Bazıları koltukların altındaki keçeyi bile söker, arabanın içini komple yeniler fakat bu kokudan hala tam olarak kurtulamaz. Bu yüzden siz siz olun, arabanızın içinde mümkünse süt ve süt ürünlerine dair hiçbir şey içmeyin. Dökülme ihtimalini düşünerek dikkatli hareket edin!
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