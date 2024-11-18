Tasarımıyla Dikkat Çeken Cybertruck Araçlarda Neden Tesla Logosu Bulunmuyor?

Elon Musk ile tüm dünyaya adını duyuran Tesla, yenilikçi girişimleriyle her zaman konuşulmayı başarıyor. Alışılmışın dışında tasarımları ve yeni geliştirdiği teknolojilerle piyasada söz sahibi olmaya başlayan dev marka, ürettiği Cybertruck araçlarında farklı bir yaklaşım benimsiyor.

Tasarımıyla diğer tüm araçlardan ayrılan bu model, markalama stratejisiyle de rakiplerinden ayrışıyor. Zira Cybertruck'larda Tesla logosu bulunmuyor. Peki ama neden? İşte, Tesla'nın Cybertruck'lara logo koymamasının sebebi...

Kaynak