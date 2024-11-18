Tasarımıyla Dikkat Çeken Cybertruck Araçlarda Neden Tesla Logosu Bulunmuyor?
Tasarımıyla Dikkat Çeken Cybertruck Araçlarda Neden Tesla Logosu Bulunmuyor?
Elon Musk ile tüm dünyaya adını duyuran Tesla, yenilikçi girişimleriyle her zaman konuşulmayı başarıyor. Alışılmışın dışında tasarımları ve yeni geliştirdiği teknolojilerle piyasada söz sahibi olmaya başlayan dev marka, ürettiği Cybertruck araçlarında farklı bir yaklaşım benimsiyor.
Tasarımıyla diğer tüm araçlardan ayrılan bu model, markalama stratejisiyle de rakiplerinden ayrışıyor. Zira Cybertruck'larda Tesla logosu bulunmuyor. Peki ama neden? İşte, Tesla'nın Cybertruck'lara logo koymamasının sebebi...
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Tesla Cybertruck, ilk tanıtıldığı dönem çarpıcı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve bazı kesimler tarafından tasarım dili yüzünden eleştirilmişti. Tesla tarafından piyasaya sürülen bu elektrikli araç, ilk kez Kasım 2023'te ön sipariş veren müşterilere teslim edilmeye başladı.
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Ultra sert paslanmaz çelikten oluşan dış iskeleti sayesinde göçük ve çizik gibi problemlere karşı oldukça dirençli olan bu aracın tasarım konusunda sunduğu farklılıklar bununla sınırlı değil.
Tesla Cybertruck'ların göze çarpan bir diğer özelliği de aracın içinde ve dışında herhangi bir Tesla logosunun bulunmaması. Oldukça ilginç bir tercih, değil mi?
Üretilen hemen hemen her araçta mutlaka bir logo görmeye alışkın olduğunuz için Cybertruck'ı görünce garipsemeniz oldukça doğal.
Ancak Tesla'nın Cybertruck'a logo koymama tercihinin arkasında bir pazarlama stratejisi yatıyor. Firma, Cybertruck'ın ayırt edici tasarımına o kadar güveniyor ki logo koymaya gerek duymamış.
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Tesla'nın düşüncesine göre, bu aracın her tarafı ''Ben Tesla tarafından üretildim'' diye bağırıyor adeta. Görünen o ki, bu sebeple logolarını koymadan da insanların zihnine ''Bu aracı Tesla üretti'' düşüncesini yerleştirmeyi hedefliyorlar.
Otomotiv endüstrisine yepyeni bir soluk getiren Tesla'nın, bu tercihle birlikte pazarlama tarafında da bir farklılığa imza attığını söyleyebiliriz.
Cybertruck'ın resmi X hesabında da bunu vurgulayan firma, bu durumu ''Hangi markaya ait olduğunu göstermek için bir logoya ihtiyaç duymayan tek araç'' notuyla paylaşmıştı👇
Peki, birçok marka uzmanının da takdirini toplayan bu strateji hakkında sizin düşünceleriniz neler? Sizce Cybertruck'a logo eklenmemesi bir hata mı yoksa dahice planlanmış bir pazarlama hamlesi mi? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!
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Bırak para verip almayı bedava bile verseler kullanmayacağım bir sürü araba var ama cybertruck bu arabalardan biri kesinlikle değil. Keşke benim olsa 😃