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Her Gün Gördüğümüz Ama Hiç Fark Etmediğimiz O Küçük Kabartmalar Ne İşe Yarıyor?

Her Gün Gördüğümüz Ama Hiç Fark Etmediğimiz O Küçük Kabartmalar Ne İşe Yarıyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.11.2024 - 11:00

Eğitim ve iş hayatında haşır neşir olduğumuz bilgisayarların klavyelerinde birçok küçük detay aslında işlerimizi kolaylaştırmak için var. Birçoğumuz bu detayları görüyor anca işlevini tahmin edemiyor olabiliriz. ''F'' ve ''J'' tuşlarının üzerindeki kabartmalar gibi. Peki ne işe yarıyor bu kabartmalar? Görünüşte küçük bir detay gibi dursa da aslında yazma hızımızı etkileyen bir tasarım harikası. İşte karşınızda klavye kullanımını kolaylaştıran o sihirli küçük detay hakkında bilgiler...

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Klavyeye Bakmadan Yazmak Mümkün mü?

Klavyeye Bakmadan Yazmak Mümkün mü?

Kimi çıkıntı diyor kimi kabartma. Klavyenin üzerinde bulunan bu detaylar yazarken ellerinizi doğru pozisyonda tutmanıza yardımcı oluyor. F ve J tuşlarındaki kabartmalar parmaklarımızın hangi tuşta olduğunu anlamamıza olanak tanıyor. Yani klavyeye bakmadan yazmayı sağlayan bu kabartmalar aslında bir tür işaret görevi görüyor. Sol işaret parmağınız F tuşuna, sağ işaret parmağınız ise J tuşuna yerleştiğinde klavye üzerinde rahatça ilerleyebiliyorsunuz.

Ve tabii bir de 5 tuşu var.

Ve tabii bir de 5 tuşu var.

Diğer sayılar arasında tam ortada bulunan bu tuş parmaklarımızın doğru yerleşmesini sağlayarak sayıları da hızla yazmamıza yardımcı oluyor. Aynı şekilde F ve J gibi bu da klavye üzerinde kayıp olmamanızı sağlıyor. Kısacası her şey aslında parmaklarımızın klavye üzerinde doğru yerlerde olması için tasarlanmış.

Günümüzde birçok klavyede bu çıkıntıları görmeniz mümkün. Farkında olmasak da bu tasarım sayesinde 10 parmak yazmayı çok daha hızlı ve doğru bir şekilde yapabiliyoruz.

Günümüzde birçok klavyede bu çıkıntıları görmeniz mümkün. Farkında olmasak da bu tasarım sayesinde 10 parmak yazmayı çok daha hızlı ve doğru bir şekilde yapabiliyoruz.

Klavyede bir şeyler yazarken genellikle gözümüz ekranda olur ama parmaklarımızın doğru pozisyonlanması yazma hızını ve doğruluğunu artıran önemli bir faktör. İşte bu kabartmalar bizim için klavyeye bakmadan doğru tuşu bulabilmemiz adına büyük bir kolaylık sağlıyor.

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