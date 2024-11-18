Her Gün Gördüğümüz Ama Hiç Fark Etmediğimiz O Küçük Kabartmalar Ne İşe Yarıyor?

Eğitim ve iş hayatında haşır neşir olduğumuz bilgisayarların klavyelerinde birçok küçük detay aslında işlerimizi kolaylaştırmak için var. Birçoğumuz bu detayları görüyor anca işlevini tahmin edemiyor olabiliriz. ''F'' ve ''J'' tuşlarının üzerindeki kabartmalar gibi. Peki ne işe yarıyor bu kabartmalar? Görünüşte küçük bir detay gibi dursa da aslında yazma hızımızı etkileyen bir tasarım harikası. İşte karşınızda klavye kullanımını kolaylaştıran o sihirli küçük detay hakkında bilgiler...