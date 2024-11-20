İkonik Logosunu Değiştiren Jaguar Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu!
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İkonik Logosunu Değiştiren Jaguar Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu!
Yine bir logo değişikliği ve yine gelen bolca tepki... Ürettiği sportif, lüks ve performanslı otomobillerle bilinen Jaguar, ikonik logosunda bir değişikliğe gitti. Ancak bu değişiklik genel kitlenin pek hoşuna gitmemiş gibi duruyor. Dilerseniz, girizgâhı fazla uzatmadan direkt konuya geçelim.
İşte, Jaguar'ın yeni logosu ve aldığı tepkiler...
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Güçlü otomobilleri ve karizmatik logosuyla hafızalarda yerini alan Jaguar, marka kimliğinde radikal bir değişime imza atarak logo değişikliğine gitme kararı aldı.
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Markanın eski logosu karizmatik duruşuyla oldukça lüks bir markayı çağrıştırırken, yeni logonun daha minimalist bir yaklaşımla tasarlanması dikkat çekti.
Ancak sosyal medyada eski logo ve yeni logonun yan yana karşılaştırıldığı görsele pek çok tepki geldi👇
İşte, gelen tepkilerden bazıları👇
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''Minimalizm bizi öldürüyor''
''Tüm zamanların en büyük gerilemesi''
''Modern tasarım var olan en kötü şey olabilir''
''Bunu yapanı kovun''
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''Elektrikli süpürge logosu gibi duruyor''
''Dalga mı geçiyorsunuz?''
''Canva'da 5 saniyede hazırlanmış gibi görünüyor''
''Minimalizm grafik tasarımda yaratıcılığı öldürüyor''
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