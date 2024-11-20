onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
İkonik Logosunu Değiştiren Jaguar Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İkonik Logosunu Değiştiren Jaguar Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
20.11.2024 - 17:15

Yine bir logo değişikliği ve yine gelen bolca tepki... Ürettiği sportif, lüks ve performanslı otomobillerle bilinen Jaguar, ikonik logosunda bir değişikliğe gitti. Ancak bu değişiklik genel kitlenin pek hoşuna gitmemiş gibi duruyor. Dilerseniz, girizgâhı fazla uzatmadan direkt konuya geçelim.

İşte, Jaguar'ın yeni logosu ve aldığı tepkiler...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Güçlü otomobilleri ve karizmatik logosuyla hafızalarda yerini alan Jaguar, marka kimliğinde radikal bir değişime imza atarak logo değişikliğine gitme kararı aldı.

Güçlü otomobilleri ve karizmatik logosuyla hafızalarda yerini alan Jaguar, marka kimliğinde radikal bir değişime imza atarak logo değişikliğine gitme kararı aldı.

Markanın eski logosu karizmatik duruşuyla oldukça lüks bir markayı çağrıştırırken, yeni logonun daha minimalist bir yaklaşımla tasarlanması dikkat çekti.

Markanın eski logosu karizmatik duruşuyla oldukça lüks bir markayı çağrıştırırken, yeni logonun daha minimalist bir yaklaşımla tasarlanması dikkat çekti.

Ancak sosyal medyada eski logo ve yeni logonun yan yana karşılaştırıldığı görsele pek çok tepki geldi👇

Ancak sosyal medyada eski logo ve yeni logonun yan yana karşılaştırıldığı görsele pek çok tepki geldi👇

İşte, gelen tepkilerden bazıları👇

İşte, gelen tepkilerden bazıları👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

''Minimalizm bizi öldürüyor''

''Minimalizm bizi öldürüyor''
twitter.com

''Tüm zamanların en büyük gerilemesi''

''Tüm zamanların en büyük gerilemesi''
twitter.com

''Modern tasarım var olan en kötü şey olabilir''

''Modern tasarım var olan en kötü şey olabilir''
twitter.com

''Bunu yapanı kovun''

''Bunu yapanı kovun''
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

''Elektrikli süpürge logosu gibi duruyor''

''Elektrikli süpürge logosu gibi duruyor''
twitter.com

''Dalga mı geçiyorsunuz?''

''Dalga mı geçiyorsunuz?''
twitter.com

''Canva'da 5 saniyede hazırlanmış gibi görünüyor''

''Canva'da 5 saniyede hazırlanmış gibi görünüyor''
twitter.com

''Minimalizm grafik tasarımda yaratıcılığı öldürüyor''

''Minimalizm grafik tasarımda yaratıcılığı öldürüyor''
twitter.com

''Bu gerçek olamaz''

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın