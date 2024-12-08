2024 Yılının En Pahalı Otomobilleri: Bu Yılın En Yüksek Fiyatlı Arabalarını Sıraladık!
2024 Yılının En Pahalı Otomobilleri: Bu Yılın En Yüksek Fiyatlı Arabalarını Sıraladık!
Bir yılın daha sonuna yaklaştık. 2024 yılı arabalar açısından bir hayli ilgi çekiciydi. ''Böyle araba olur mu, resmen uçak bu!'' dediğimiz arabalar da oldu, ''Bu arabaya bu kadar para verilmez'' dediğimiz arabalar da... Ama şöyle bir gerçek var ki, bu yıl çoğumuz yine birbirinden güzel arabalara bakıp ''Keşke benim olsa'' diye iç geçirdik.
Hazır konu imrenerek baktığımız arabalara gelmişken, yıl sonuna yaklaştığımız bugünlerde biz de dünyanın en pahalı otomobillerini sıralamak istedik. İşte, 2024'ün en pahalı arabaları...
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10. Bugatti Divo
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9. Huayra Imola Roadster
8. Pagani Codalunga
7. Mercedes-Benz Maybach Exelero
6. Bugatti Centodieci
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5. Rolls-Royce Sweptail
4. Bugatti La Voiture Noire
3. Pagani Zonda HP Barchetta
2. Rolls-Royce Boat Tail
1. Rolls-Royce La Rose Noire Droptail
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