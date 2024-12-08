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2024 Yılının En Pahalı Otomobilleri: Bu Yılın En Yüksek Fiyatlı Arabalarını Sıraladık!

2024 Yılının En Pahalı Otomobilleri: Bu Yılın En Yüksek Fiyatlı Arabalarını Sıraladık!

2024enler
Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
08.12.2024 - 10:16

Bir yılın daha sonuna yaklaştık. 2024 yılı arabalar açısından bir hayli ilgi çekiciydi. ''Böyle araba olur mu, resmen uçak bu!'' dediğimiz arabalar da oldu, ''Bu arabaya bu kadar para verilmez'' dediğimiz arabalar da... Ama şöyle bir gerçek var ki, bu yıl çoğumuz yine birbirinden güzel arabalara bakıp ''Keşke benim olsa'' diye iç geçirdik.

Hazır konu imrenerek baktığımız arabalara gelmişken, yıl sonuna yaklaştığımız bugünlerde biz de dünyanın en pahalı otomobillerini sıralamak istedik. İşte, 2024'ün en pahalı arabaları...

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10. Bugatti Divo

10. Bugatti Divo

Fiyatı: 5.8 Milyon Dolar

Bugatti Divo, 1920'lerde Bugatti ile kazandığı zaferlerle ünlü Fransız yarış pilotu Albert Divo'ya bir saygı göstergesi olarak tasarlandı. Dünyada yalnızca 40 adet bulunan bu otomobil, farklı aerodinamik profili, yükseltilmiş süspansiyonu ve önemli ölçüde azaltılmış ağırlığıyla olağanüstü pist performansı için tasarlanmış muhteşem bir araç.

9. Huayra Imola Roadster

9. Huayra Imola Roadster

Fiyatı: 6 Milyon Dolar

Imola Roadster, yakın geçmişte Huayra Roadster'ın sınırlı sayıda üretilen, pist odaklı bir versiyonu olarak ortaya çıktı. 'Imola' adı ise Pagani'nin araç testlerini yaptığı İtalya'nın Bologna kentindeki ünlü Imola pistinden geliyor. 838 beygir gücüne sahip bu otomobil, 6 milyon dolar fiyat etiketiyle listemizin 8. sırasında yer alıyor.

8. Pagani Codalunga

8. Pagani Codalunga

Fiyatı: 7.4 Milyon Dolar

2018 yılında iki Pagani koleksiyoncusu, Horacio Pagani'ye bir otomobil talebiyle gelmiş. Pagani Huayra'nın 1960'lardaki Le Mans yarış arabalarından çok etkilenen bu iki kişi, arkası daha uzun olan bir versiyonunu yapmasını istemişler ve ortaya bu şaheser çıkmış. Bu otomobilden yalnızca 5 tane üretilmiş ve hepsi satılmış.

7. Mercedes-Benz Maybach Exelero

7. Mercedes-Benz Maybach Exelero

Fiyatı: 8 Milyon Dolar

Ürettiği muhteşem otomobilerle herkesin saygısını kazanan Alman otomotiv devi Mercedes-Benz'in Maybach Exelero modeli 8 milyon dolar fiyat etiketiyle 7. sırada yer alıyor. İlk kez 2005 yılında görücüye çıkan bu otomobil, 19 yıl üst üste dünyanın en pahalı 10 otomobili listesine girmeyi başardı.

6. Bugatti Centodieci

6. Bugatti Centodieci

Fiyatı: 9 Milyon Dolar

İtalyancada '110' anlamına gelen Centodieci, ikonik Bugatti EB 110'dan ilham alan tasarımı ve sınırlı üretimiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Albenisiyle inci gibi parlayan bu otomobilden sadece 10 adet üretilmiş.

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5. Rolls-Royce Sweptail

5. Rolls-Royce Sweptail

Fiyatı: 12.8 Milyon Dolar

Ürettiği asil ve lüks otomobillerle bilinen Rolls-Royce yine yapmış yapacağını. Sweptail adını verdikleri bu otomobil, özel bir müşterinin 20. yüzyılın başlarındaki otomobillere ve klasik/modern yatlara olan tutkusundan doğan 2 koltuklu bir Grand Touring Coupe olarak dikkat çekiyor.

4. Bugatti La Voiture Noire

4. Bugatti La Voiture Noire

Fiyatı: 16 Milyon Dolar

Listemizde bir Bugatti daha var. Fransızcada ''Siyah Araba'' anlamına gelen La Voiture Noire, Bugatti'nin bugüne kadar ürettiği en özel otomobillerden bir tanesi. Dünyada sadece 4 adet üretilen bu otomobilin 3 tanesi satılmış. 16 milyon dolar fiyat etiketi olan bu eşsiz otomobil listenin dördüncü sırasında yer alıyor.

3. Pagani Zonda HP Barchetta

3. Pagani Zonda HP Barchetta

Fiyatı: 18.5 Milyon Dolar

Efsanevi Pagani Zonda'ya adeta bir saygı göstergesi olarak üretilen Pagani Zonda HP Barchetta, bir arabadan çok daha fazlası. Modern teknolojiyi benzersiz işçilikle birleştiren bu otomobil, 18.5 milyon dolar fiyat etiketine sahip. Fiyatı dudak uçaklatıyor ancak çok farklı bir havası olduğunu söylememiz mümkün.

2. Rolls-Royce Boat Tail

2. Rolls-Royce Boat Tail

Fiyatı: 28 Milyon Dolar

Geldik bir muhteşem araca daha. Rolls-Royce'un üzerine titreyerek ürettiği Boat Tail, 1920'ler ve 1930'lardaki yatlardan ilham almış. Tasarımına baktığınızda bir yatı andıran bu araç, 28 milyon dolar fiyat etiketiyle listenin ikinci sırasında yer alıyor.

1. Rolls-Royce La Rose Noire Droptail

1. Rolls-Royce La Rose Noire Droptail

Fiyatı: 32 Milyon Dolar

Eveeeet, geldik dünyanın en pahalı arabasına! Listenin zirvesinde Rolls-Royce üretimi bir otomobilin bulunması çoğu kişiyi şaşırtmayacaktır. Rolls-Royce'un özel üretim 2 koltuklu Roadster'ı La Rose Noire Droptail, lüksün, zarafetin ve eşsiz işçiliğin bir sembolü adeta.

Black Baccara gülünden ilham alan bu araç, 32 milyon dolar fiyat etiketiyle şu anda dünyanın en pahalı arabası olarak öne çıkıyor ve bu şaheserden dünyada sadece 4 adet bulunuyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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