Araba Sürme Maceralarını Anlatan Acemi Sürücülerin Başından Geçen Birbirinden Komik ve Saçma Olaylar
Araba Sürme Maceralarını Anlatan Acemi Sürücülerin Başından Geçen Birbirinden Komik ve Saçma Olaylar
Araba sürmek, özellikle ehliyetini yeni alan acemi sürücüler için bir hayli endişe verici olabilir. Ustalığa giden bu geçiş sürecinde başınıza birbirinden ilginç olaylar da gelebilir.
@rabsimsek adlı Instagram kullanıcısı, bu dönemde yaşanabilecek garip bir olayı konu edinen bir video paylaştı. O paylaşımı gören kullanıcılar, acemi sürücülük döneminde başlarından geçen birbirinden komik ve ilginç olayları anlattı!
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Her şey @rabsimsek adlı Instagram kullanıcısının ''Şerit değiştirmekten korktuğum için şu anda başka bir şehre doğru gidiyorum'' notuyla paylaştığı içerikle başladı.
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O paylaşıma yorum yapan çok sayıda kullanıcı, kendi başından geçen komik olayları anlattı👇
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Gelen yorumları okuyunca haline şükredenler de oldu👇
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