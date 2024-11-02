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Araba Sürme Maceralarını Anlatan Acemi Sürücülerin Başından Geçen Birbirinden Komik ve Saçma Olaylar

Araba Sürme Maceralarını Anlatan Acemi Sürücülerin Başından Geçen Birbirinden Komik ve Saçma Olaylar

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
02.11.2024 - 15:05

Araba sürmek, özellikle ehliyetini yeni alan acemi sürücüler için bir hayli endişe verici olabilir. Ustalığa giden bu geçiş sürecinde başınıza birbirinden ilginç olaylar da gelebilir. 

@rabsimsek adlı Instagram kullanıcısı, bu dönemde yaşanabilecek garip bir olayı konu edinen bir video paylaştı. O paylaşımı gören kullanıcılar, acemi sürücülük döneminde başlarından geçen birbirinden komik ve ilginç olayları anlattı!

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Her şey @rabsimsek adlı Instagram kullanıcısının ''Şerit değiştirmekten korktuğum için şu anda başka bir şehre doğru gidiyorum'' notuyla paylaştığı içerikle başladı.

O paylaşıma yorum yapan çok sayıda kullanıcı, kendi başından geçen komik olayları anlattı👇

O paylaşıma yorum yapan çok sayıda kullanıcı, kendi başından geçen komik olayları anlattı👇

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