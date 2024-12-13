Güvenlik Denince Akla Bu Test Geliyor: Euro NCAP Testinde Otomobiller Nasıl Değerlendiriliyor?
Güvenlik Denince Akla Bu Test Geliyor: Euro NCAP Testinde Otomobiller Nasıl Değerlendiriliyor?
Bir otomobil almadan önce güvenliğinin ne seviyede olduğunu hepimiz merak ederiz. Ancak merakımızı gidermek için binlerce farklı kullanıcının yorumunu okumamıza gerek yok. Euro NCAP adı verilen bir kurum, bizim yerimize otomobilleri test edip yıldızlı sistemle puan veriyor. Bu sayede otomobilin ne kadar güvenli olduğunu kolayca öğrenebiliyoruz. Peki, Euro NCAP testinde nasıl bir değerlendirme yapılıyor? Yapılan değerlendirme sonucu verilen yıldızlar ne anlama geliyor? Merak etmeyin, hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
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Euro NCAP’te yapılan çarpışma testleri, aslında gerçek hayatta arabanızla yapabileceğiniz bazı önemli kazaları temsil ediyor. Bu düşünceyle değerlendirmeye alınan otomobiller, çeşitli çarpışma testlerinden geçiyor.
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Ayrıca bu test sayesinde farklı hızlarda ve birbirinden farklı platformlarda geçekleşen çarpışmalarda araçların nasıl bir hasar alacağı da ölçülüyor. Buradaki amaç ne peki? Elbette, olası bir kazada aracın içinde ve dışında bulunan insanların kazadan nasıl etkilenebileceğini gösteren veriler elde etmek!
Dilerseniz, testin biraz daha detaylarına inelim ve ön çarpışma testiyle başlayalım. Ön çarpışma testinde, belli bir hızla ilerleyen araç duran bir bariyere önden çarpıyor ve buna göre aracın güvenliği test ediliyor.
Yan çarpışma testinde ise aracın yan tarafından sert bir darbe alması sağlanıyor.
Bitti mi? Tabii ki hayır. Euro NCAP aynı zamanda yayaya çarpma testi, elektronik stabilite kontrolü ve aktif güvenlik sistemleri gibi farklı güvenlik testlerini de uyguluyor.
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Peki, puanlar neye göre belirleniyor? Onu da açıklayalım. Araçlar bu çarpışma testlerinden geçtikten sonra beş yıldızlı puanlama sistemi üzerinden puanlanıyor.
5 yıldız en yüksek derece olarak gösterilirken, bu yıldızların ne anlama geldiğini de kısaca açıklayalım👇
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