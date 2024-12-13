Güvenlik Denince Akla Bu Test Geliyor: Euro NCAP Testinde Otomobiller Nasıl Değerlendiriliyor?

Bir otomobil almadan önce güvenliğinin ne seviyede olduğunu hepimiz merak ederiz. Ancak merakımızı gidermek için binlerce farklı kullanıcının yorumunu okumamıza gerek yok. Euro NCAP adı verilen bir kurum, bizim yerimize otomobilleri test edip yıldızlı sistemle puan veriyor. Bu sayede otomobilin ne kadar güvenli olduğunu kolayca öğrenebiliyoruz. Peki, Euro NCAP testinde nasıl bir değerlendirme yapılıyor? Yapılan değerlendirme sonucu verilen yıldızlar ne anlama geliyor? Merak etmeyin, hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.