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Güvenlik Denince Akla Bu Test Geliyor: Euro NCAP Testinde Otomobiller Nasıl Değerlendiriliyor?

Güvenlik Denince Akla Bu Test Geliyor: Euro NCAP Testinde Otomobiller Nasıl Değerlendiriliyor?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 13:42

Bir otomobil almadan önce güvenliğinin ne seviyede olduğunu hepimiz merak ederiz. Ancak merakımızı gidermek için binlerce farklı kullanıcının yorumunu okumamıza gerek yok. Euro NCAP adı verilen bir kurum, bizim yerimize otomobilleri test edip yıldızlı sistemle puan veriyor. Bu sayede otomobilin ne kadar güvenli olduğunu kolayca öğrenebiliyoruz. Peki, Euro NCAP testinde nasıl bir değerlendirme yapılıyor? Yapılan değerlendirme sonucu verilen yıldızlar ne anlama geliyor? Merak etmeyin, hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Euro NCAP’te yapılan çarpışma testleri, aslında gerçek hayatta arabanızla yapabileceğiniz bazı önemli kazaları temsil ediyor. Bu düşünceyle değerlendirmeye alınan otomobiller, çeşitli çarpışma testlerinden geçiyor.

Euro NCAP’te yapılan çarpışma testleri, aslında gerçek hayatta arabanızla yapabileceğiniz bazı önemli kazaları temsil ediyor. Bu düşünceyle değerlendirmeye alınan otomobiller, çeşitli çarpışma testlerinden geçiyor.

Ayrıca bu test sayesinde farklı hızlarda ve birbirinden farklı platformlarda geçekleşen çarpışmalarda araçların nasıl bir hasar alacağı da ölçülüyor. Buradaki amaç ne peki? Elbette, olası bir kazada aracın içinde ve dışında bulunan insanların kazadan nasıl etkilenebileceğini gösteren veriler elde etmek!

Ayrıca bu test sayesinde farklı hızlarda ve birbirinden farklı platformlarda geçekleşen çarpışmalarda araçların nasıl bir hasar alacağı da ölçülüyor. Buradaki amaç ne peki? Elbette, olası bir kazada aracın içinde ve dışında bulunan insanların kazadan nasıl etkilenebileceğini gösteren veriler elde etmek!

Dilerseniz, testin biraz daha detaylarına inelim ve ön çarpışma testiyle başlayalım. Ön çarpışma testinde, belli bir hızla ilerleyen araç duran bir bariyere önden çarpıyor ve buna göre aracın güvenliği test ediliyor.

Dilerseniz, testin biraz daha detaylarına inelim ve ön çarpışma testiyle başlayalım. Ön çarpışma testinde, belli bir hızla ilerleyen araç duran bir bariyere önden çarpıyor ve buna göre aracın güvenliği test ediliyor.

Yan çarpışma testinde ise aracın yan tarafından sert bir darbe alması sağlanıyor.

Yan çarpışma testinde ise aracın yan tarafından sert bir darbe alması sağlanıyor.

Bitti mi? Tabii ki hayır. Euro NCAP aynı zamanda yayaya çarpma testi, elektronik stabilite kontrolü ve aktif güvenlik sistemleri gibi farklı güvenlik testlerini de uyguluyor.

Bitti mi? Tabii ki hayır. Euro NCAP aynı zamanda yayaya çarpma testi, elektronik stabilite kontrolü ve aktif güvenlik sistemleri gibi farklı güvenlik testlerini de uyguluyor.
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Peki, puanlar neye göre belirleniyor? Onu da açıklayalım. Araçlar bu çarpışma testlerinden geçtikten sonra beş yıldızlı puanlama sistemi üzerinden puanlanıyor.

Peki, puanlar neye göre belirleniyor? Onu da açıklayalım. Araçlar bu çarpışma testlerinden geçtikten sonra beş yıldızlı puanlama sistemi üzerinden puanlanıyor.

5 yıldız en yüksek derece olarak gösterilirken, bu yıldızların ne anlama geldiğini de kısaca açıklayalım👇

5 yıldız en yüksek derece olarak gösterilirken, bu yıldızların ne anlama geldiğini de kısaca açıklayalım👇

  • 1 Yıldız: Araç satışa çıkarılabilecek düzeyde onay standartlarını karşılıyor ama kritik güvenlik teknolojisini içermiyor.

  • 2 Yıldız: Marjinal çarpışma koruması var ancak minimum seviyede çarpışmadan kaçınma sistemine sahip.

  • 3 Yıldız: Yolcu koruma konusunda orta-iyi arası bir noktada. Ancak çarpışmadan kaçınma teknolojisi düşük seviyede.

  • 4 Yıldız: Çarpışma korumasına yönelik iyi bir performansı var. İlave olarak çarpışmadan kaçınma teknolojisi mevcut.

  • 5 Yıldız: Çarpışma korumasına yönelik iyi performans gösteriyor. Ayrıca sağlam çarpışmadan kaçınma ekipmanı ile donatılmış.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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