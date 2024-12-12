Suriyelilerin Ülkelerine Dönmesi İkinci El Araç Piyasasını Etkiler mi?
Suriyelilerin Ülkelerine Dönmesi İkinci El Araç Piyasasını Etkiler mi?
Suriye'de 61 yıllık Esad rejiminin sona ermesi ile ülkemizde en çok konuşulan konulardan biri de Suriyelilerin ülkelerine dönüp dönmeyeceği oldu... Son günlerde gelen haberler, Türkiye'ye gelen Suriyelilerin geri dönmek için harekete geçtiğini söylüyor. Peki, ülkelerine dönen Suriyeliler ikinci el otomobil piyasasını etkiler mi? Bu içeriğimizde bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Hazırsanız başlayalım!
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Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte ülkesine geri dönmeye başlayan Suriyelilerin piyasayı nasıl etkileyeceği merak konusu. Zira son birkaç gündür konut piyasasında ciddi bir fark yaşanabileceği ve kiraların düşebileceği konuşuluyordu.
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Ayrıca Suriyelilerin gidişiyle ikinci el otomobil piyasasında bir hareketlilik olup olmayacağı da merak ediliyordu.
Sahibinden.com'a girip ''Suriye'' kelimesiyle filtrelenen bir arama yaptığımızda 6 otomobil ilanıyla karşılaşıyoruz. Bu ilanlar, ''Suriye'ye dönüyorum, acil satılık'' benzeri başlıklarla kendini belli ediyor.
İlan sayısı ticari araçlarda 2, motosiklet ilanlarında ise 6 olarak karşımıza çıkıyor. Sadece ilan sayısına bakarak ülkelerine dönen Suriyelilerin, piyasayı çok fazla etkilemeyeceğini söyleyebiliriz. Zira ilan sayıları zaten oldukça kısıtlı.
Ancak sadece ilan sayılarına bakarak çıkarımda bulunmak da bizleri %100 doğru sonuca götürmeyecektir. Sonuçta hızlı bir şekilde ülkesine dönmeyi planlayan Suriyeliler, hiç ilanla uğraşmadan soluğu bir galericide de alabilir. Aracını en hızlı şekilde en uygun fiyattan satışa çıkarabilir.
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Örneğin, ''Bursada Bugün'' isimli haber platformuna konuşan Bursalı bir galerici, sadece Orhangazi ilçesinde Suriyelilere ait 1200'e yakın kayıtlı araç olduğunu söyledi. Son üç günde kendilerine gelen Suriyelilerin araç satmak için oldukça istekli olduğunu söyleyen galerici, bu sayının fazlalığını düşünürsek ileride araç piyasasının etkilenebileceğini söyledi.
Şu anda bu konuyla ilgili piyasada iki farklı görüş hakim. Bir taraf ikinci el otomobil piyasasının bu durumdan etkileneceğini düşünürken, diğer taraf ''Suriyeliler genel olarak eski model arabaları kullanıyor. Bu yüzden piyasaya fazla etkileri olmaz'' yorumunda bulunuyor.
Peki, sizce Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle birlikte ikinci el otomobil piyasası nasıl etkilenir? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!
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