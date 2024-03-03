Game of Thrones'u Bir Oturuşta Bitirdiyseniz Bayılarak İzleyeceğiniz 20 Mükemmel Dizi
Game of Thrones'u Bir Oturuşta Bitirdiyseniz Bayılarak İzleyeceğiniz 20 Mükemmel Dizi
Kaynak: https://www.cbr.com/tv-shows-like-gam...
'Game of Thrones'un 8. Sezonu sona erdiğinde, birçok izleyici hikayenin aceleye getirilmiş sonu ve amaçsız gibi görünen karakter kurguları nedeniyle derinde üzüldü. Bu üzüntü haliyle devam dizisi söylentileri de yarattı. Siz de bir devam dizisi dileyen ve bekleyenlerdenseniz size bir devam dizisi haberi veremesek de, 'Game of Thrones' dizisini severek izlediyseniz çok seveceğiniz dizileri sizin için derledik. İşte o diziler 👇
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20. The Rings of Power (2022)
19. The Wheel of Time (2021)
18. Raised by Wolves (2020–2022)
17. The Serpent Queen (2022)
16. The Borgias (2011–2013)
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15. The Witcher (2019)
14. Shogun (2024)
13. The Walking Dead ( 2010–2022)
12. Black Sails (2014–2017)
11. Outlander (2014)
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10. The Last Kingdom (2015–2022)
9. Westworld (2016–2022)
8. Spartacus (2010–2013)
7. Vikings (2013–2020)
6. The Expanse (2015–2022)
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5. House of the Dragon (2022)
4. Sons of Anarchy (2008–2014)
3. Rome (2005–2007)
2. Peaky Blinders (2013–2022)
1. Succession (2018–2023)
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