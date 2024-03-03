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Game of Thrones'u Bir Oturuşta Bitirdiyseniz Bayılarak İzleyeceğiniz 20 Mükemmel Dizi

Game of Thrones'u Bir Oturuşta Bitirdiyseniz Bayılarak İzleyeceğiniz 20 Mükemmel Dizi

Game of Thrones dizi
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 18:02

'Game of Thrones'un 8. Sezonu sona erdiğinde, birçok izleyici hikayenin aceleye getirilmiş sonu ve amaçsız gibi görünen karakter kurguları nedeniyle derinde üzüldü. Bu üzüntü haliyle devam dizisi söylentileri de yarattı. Siz de bir devam dizisi dileyen ve bekleyenlerdenseniz size bir devam dizisi haberi veremesek de, 'Game of Thrones' dizisini severek izlediyseniz çok seveceğiniz dizileri sizin için derledik. İşte o diziler 👇

Kaynak: https://www.cbr.com/tv-shows-like-gam...
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20. The Rings of Power (2022)

20. The Rings of Power (2022)

IMDb: 7

Bu epik drama, J.R.R. Tolkien'in Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi kitaplarındaki olaylardan binlerce yıl önce geçmektedir ve izleyicileri büyük güçlerin şekillendiği, krallıkların yükseldiği ve yıkıma uğradığı bir döneme götürecektir. Beklenmedik kahramanların sınandığı, umudun en ince iplere bağlı olduğu ve Tolkien'in kaleminden çıkan en büyük kötü adamın tüm dünyayı karanlıkla kaplamakla tehdit ettiği bir döneme. Dizi görece huzurlu bir zamanda başlıyor ve hem tanıdık hem de yeni karakterlerden oluşan bir topluluk oyuncu kadrosunu takip ediyor. En karanlık Misty Dağları'ndan, elf başkenti Lindon'un muhteşem ormanlarına, Númenor'un nefes kesen adalarına ve haritanın en uzak köşelerine kadar, bu krallıklar ve karakterler, gittikten sonra bile yaşayacak miraslar bırakacaklar.

19. The Wheel of Time (2021)

19. The Wheel of Time (2021)

IMDb: 7.2

Moiraine Damodred, Aes Sedai adında One Power'ı kanalize edebilen güçlü kadınların oluşturduğu bir örgütün üyesi. Moirane Üç Nehirler'in izole köyü Two Rivers'tan, beş genç insan grubunu aramaktadır. Bu beş kişilik insan grubundan birinin, Dünya'yı Kırılma'ya neden olan son derece güçlü bir erkek kanalizatör olduğuna inanılıyor.  Bu Ejderha Yeniden Doğmuş, ya Dünya'yı Kötülük Tanrısı olarak bilinen bir ilkel kötülükten kurtaracak ya da bir kez daha parçalayacak şeklinde kehanet edilir. Dizi bu beş kişilik grup ve Moiraine'in maceralarını takip eder.

18. Raised by Wolves (2020–2022)

18. Raised by Wolves (2020–2022)

IMDb: 7.7

Rotten Tomatoes eleştirmenlerinin genel görüşüne göre, Raised by Wolves 'zihni ve gözü uyaracak yapay zeka ve dini inançların kanlı bir keşfi' olarak nitelendiriliyor. Ancak, bu övgü dolu açıklama bile şovun radikal vizyonunu tam olarak yansıtamıyor. Raised by Wolves, insanlığın hem koruyucusu hem de yok edicisi olarak yapay zeka varlıklarının hizmet ettiği bir sonrası-apokaliptik geleceğe oldukça taze bir yaklaşım getiriyor. Ayrıca, izleyiciler, Mother'ın fedakar ebeveynlik tarzı ve dini dogmanın topluma toksik etkisi gibi Game of Thrones ve Raised by Wolves arasında birçok tematik paralellik görecektir.

17. The Serpent Queen (2022)

17. The Serpent Queen (2022)

IMDb: 7.7

Başrolünde Samantha Morton'un olduğu The Serpent Queen, 16. yüzyıl Fransa'sının önde gelen bir figürü olan Catherine de' Medici'nin hikayesini ustaca anlatıyor. Dizi, Catherine'in Fransız saraylarında ve zengin aristokratlar arasında yolunu bulmasını ve sonunda Fransa Kraliçesi olmak için manevra yapmasını izliyor. Game of Thrones'un siyasi entrika yönünü seven herkes, kesinlikle The Serpent Queen'i sevecektir çünkü dizi, Catherine'in sinsice planlarını ve kurnaz ittifaklarını betimlemesiyle başarılı oluyor. Catherine, küçük parmak veya Varys gibi karakterlerle kolayca yan yana gelebilir, bu da onun hikayesini Game of Thrones'un mükemmel bir devamı haline getiriyor.

16. The Borgias (2011–2013)

16. The Borgias (2011–2013)

IMDb: 7.9

The Borgias, Papa Alexander VI'nın İtalya'yı yönetme çabalarını tasvir eden bir dönem dramasıdır. Game of Thrones'un benzersiz bileşenlerinden biri, Westeros'un çeşitli güçlü aileleri arasındaki ilişkileri belirleyen siyasi dinamiklerdi. Özellikle dizinin erken sezonlarında, bu yönü, dizinin çoğu fantezi unsuruyla kıyaslandığında daha önemli bir parçaydı. The Borgias, bu türlü bükülmüş siyaseti ve ahlaki olarak karmaşık karakterleri boyunca yayıyor. Game of Thrones'un bu yönlerini seven hayranlar için, Showtime'ın The Borgias'ı ideal bir alternatif olabilir.

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15. The Witcher (2019)

15. The Witcher (2019)

IMDb: 8

'The Witcher', Netflix için Lauren Schmidt Hissrich tarafından yaratılan bir fantezi drama web televizyon dizisidir. Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin aynı adı taşıyan kitap serisine dayanmaktadır. 'The Witcher', Geralt of Rivia'nın hikayesini takip eder, yalnız bir canavar avcısı olan Geralt'ın insanların genellikle canavarlardan ve yaratıklardan daha kötü olduğu bir dünyada yerini bulmaya çalışırken yaşadığı zorlukları anlatır. Ancak kader onu güçlü bir büyücüye ve özel bir yeteneğe sahip genç bir prenseste doğru sürüklediğinde, üçlü giderek değişkenleşen Kıta'yı bağımsız olarak gezme yolunu öğrenmelidir.

14. Shogun (2024)

14. Shogun (2024)

IMDb: 8.1

Shogun, feodal Japonya'da geçen yepyeni bir dizi; güçlü bir lord, mahsur kalmış bir Avrupa gemisindeki silahlar ve bilgileri kullanarak gücünü ve kudretini artırıyor. Düşmanları onu dizginlemek için karşı saldırırken, Lord Yoshii Toranaga, dünyasını sonsuza dek değiştirecek bir fethin başlangıcını yapıyor. Bu epik yeni mini dizi 27 Şubat'ta Hulu'da prömiyerini yapıyor. On bölümden oluşan dizi, Game of Thrones'un geniş kapsamlı hissini yakalıyor; güçlü aileler topraklarının kontrolü için yarışıyor. Shogun, GoT'u harika yapan her şeyi alıyor ve kendi samuray aksiyonunu enjekte ederek izleyicilerin kesinlikle seveceği muhteşem yeni bir dünya yaratıyor.

13. The Walking Dead ( 2010–2022)

13. The Walking Dead ( 2010–2022)

IMDb: 8.1

The Walking Dead, eski bir şerif yardımcısı olan Rick Grimes'in hikayesini takip ediyor. Rick, bir komadan uyandığında, bir zombi salgını medeniyeti yok ettiğinde dünyanın parçalandığını keşfeder. Hayatta kalan bir grup insanla bir araya gelerek, Rick çocukları için daha iyi bir dünyayı korumak için çaresiz bir çaba içinde apokalipsin içinden savaşır. Game of Thrones gibi, The Walking Dead de izleyicileri karakterlerine âşık eder, ancak dizi ilerledikçe onları trajik ve acımasız şekillerde öldürür. İki dizi de insanlık ikiliği ile uğraşır; karakterler ahlaki dayanıklılıklarının en yüksek ve en düşük noktalarına ulaşırlar.

12. Black Sails (2014–2017)

12. Black Sails (2014–2017)

IMDb: 8.2

Black Sails, New Providence Adası'nın geleceği üzerine savaşan bir grup korsan etrafında dönen tarihi kurgu bir dizidir. Dizi, Robert Louis Stevenson'ın klasik romanı Treasure Planet'in öncülüğünü yapar ve orada geçen hikayeye zemin hazırlar. Kavga eden korsan klanları ve her köşede epik savaşlarla Black Sails, tam anlamıyla bir korsan temalı Game of Thrones yan ürünü gibi hissettiriyor. Dizi, görsel açıdan etkileyici olup, epik deniz macerasını tüm coşku ve heyecanıyla tasvir eder ki, bu tür bir öneme layık olan herkesin beğenisini kazanacak ve özellikle Euron Greyjoy gibi karakterlerle özdeşleşen Game of Thrones hayranları için mükemmel bir tercih olacaktır.

11. Outlander (2014)

11. Outlander (2014)

IMDb: 8.4

Diğer birçok benzer dizinin aksine, Outlander gerçek tarihe derinden kök salmıştır, özellikle 1745 Jacobite İsyanı olaylarını belgelemektedir. Dizi, 1940'lardan bir hemşire olan Claire Randall'ın, hala İngiliz İmparatorluğu'nun yönetiminde olan koloniyal Amerika'ya geri gönderilmesini takip ediyor. Yedi sezon boyunca, Outlander Amerikan tarihini epik bir fantastik hikâyeye dönüştürdü ve tarihsel bağları her zaman tam olarak doğru olmasa da, dizi izleyicilerin ilgisini zaman zaman dokunduğu gerçek hikâyelere çekmeyi başardı. Dizi, 2025 yılında muhtemelen yayınlanacak sekizinci ve final sezonu için geri dönüş yapacak.

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10. The Last Kingdom (2015–2022)

10. The Last Kingdom (2015–2022)

IMDb: 8.5

Yıl 872'de, bugünkü İngiltere'nin birçok ayrı krallığı, istilacı Danimarkalılara yenik düşmüş, Büyük Wessex Krallığı'nı tek başına ve kararlı bir şekilde Kral Alfred'in komutası altında bırakmıştır. Bu çalkantılı arka plan karşısında Uhtred yaşamaktadır. Bir Sakson soylusuna doğan Uhtred, Danimarkalılar tarafından esir alınır ve kendi halkından biri gibi yetiştirilir. Doğum ülkesi ile yetiştiği insanlar arasında seçim yapmak zorunda kalan Uhtred'in sadakati sürekli olarak sınanır. Doğum hakkını geri kazanmak için yola çıkan Uhtred, yeni bir ulusun doğuşunda ve nihayetinde atasal topraklarını yeniden ele geçirmede rol oynamak için her iki taraf arasında tehlikeli bir yol izlemelidir. Game of Thrones sonuçta bir fantezi dizisi olsa da, birçok hayranı, The Last Kingdom gibi tarihi kurgu dizileriyle daha çok ortak noktası olduğunu iddia etmiştir. Örneğin, George R.R. Martin, GOT'un hikayesini kısmen, İngiltere'nin siyasi manzarasını sonsuza dek değiştiren 15. yüzyılda gerçekleşen Gül Savaşları'na dayandırdı.

9. Westworld (2016–2022)

9. Westworld (2016–2022)

IMDb: 8.5

Westworld, Delos Inc.'in işlettiği bir tema parkı olan Westworld'de, 'Host' adı verilen yüksek teknolojiye sahip robotlarla dolu bir ortamı konu alır. Bu Host'lar, konukların her isteğini yerine getirmek için programlanmıştır ve parktaki konukların şiddet ve/veya cinsel aktivitelerine maruz kalırlar, ancak gerçek insanlara zarar veremezler. Dizi, Dolores ve diğer bazı Host'ların bilinçlenmesiyle başlar ve Host'ların parktaki kontrolü ele geçirmeye başlamasıyla devam eder. Delos'un gizli kayıt sistemi, insan konukların davranışlarını kaydeder ve Host'lar insanları yönetmek için kullanılan algoritmaları oluşturmak amacıyla kullanılır. Dolores, yapay zeka sistemini kontrol eden ve insanlığa karşı savaş açmayı planlayan bir gizemli figür olan Engerraund Serac'ı yenmeye çalışır. Dolores'un kurduğu isyan, insanlar ve Host'lar arasında büyük bir savaşa yol açar. Dizi, insanların ve Host'ların rollerinin değiştiği bir distopik geleceği ele alır ve insanlığın gerçekten var olup olmadığını sorgular.

8. Spartacus (2010–2013)

8. Spartacus (2010–2013)

IMDb: 8.5

Bu dizinin ilham kaynağı, Romalı Cumhuriyet'e karşı bir köle ayaklanması lideri olan Trakyalı Gladyatör Spartaküs'tür. Trakyalılar, Claudius Glaber tarafından Trakya topraklarını sık sık yağmalayan Getalar'a karşı bir kampanyada Roma lejyonlarına yardımcı olarak hizmet etmeleri için ikna edilmişlerdir. Ancak Glaber, anlaşmadan vazgeçer ve dikkatini Getalar'dan Mithridates'e, Anadolu'daki bir saldırıya çevirdiğinde, Trakyalılar ihanete uğradıklarını hisseder ve isyan ederler. Glaber tarafından yakalanan Spartaküs, bir Gladyatör olarak ölüme mahkum edilirken, karısı Sura da köleliğe mahkum edilir. Ancak Spartaküs, korkutucu bir gladyatör olduğunu kanıtlar ve onu idam etmesi için görevlendirilen dört gladyatörü yenerek kalabalığın favorisi olur, bu da Senatör Albinius'un ölüm cezasını kölelikle değiştirmesine neden olur. Spartaküs, onu gladyatör eğitimi için satın alan Batiatus tarafından satın alınır ve eğer eğitimde kendini kanıtlarsa ona Sura'yı bulmasına yardımcı olacağı söylenir. Dizi ilerledikçe, hikaye Roma hayatının ihanetlerini ve düzenlemelerini takip eder ve bir adamın intikam için kahramanca yolculuğunun hikayesini anlatır.

7. Vikings (2013–2020)

7. Vikings (2013–2020)

IMDb: 8.5

Aynı dönemde geçen The Last Kingdom gibi, History Channel'ın Vikings dizisi de radikal bir şekilde farklı bir bakış açısıyla benzer bir hikayeyi ele alıyor. Dizi, Ragnar Lothbrok'un maceralarını ve fetihlerini takip ediyor, ki bu karakter Kuzey efsanesindeki bir figüre dayanıyor. Vikings, Game of Thrones'un tüm sihirli unsurlarına sahip değil, ancak başka dünyalara dalmayı deniyor. Dizi ayrıca çok sayıda ortaçağ siyasi çalkantı ve sayısız heyecan verici dövüş sahnesi içeriyor.

6. The Expanse (2015–2022)

6. The Expanse (2015–2022)

IMDb: 8.5

İki yüz yıl sonra güneş sistemi kolonileştirilmiştir ve polis dedektifi Josephus Miller, önemli bir kayıp kadını bulma görevi verilir. Bu arada, bir buz taşıyıcısının memuru, Mars'tan gelen bir geminin gemiye neden olduğu görünen keyfi saldırıyı görür. Saldırının haberleri yayıldıkça, olayın sonuçları dünyanın, Mars'ın ve asteroid kuşağının zaten gergin olan ilişkilerini destabilize etme tehdidi altına girer.

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5. House of the Dragon (2022)

5. House of the Dragon (2022)

IMDb: 8.6

HBO'nun Game of Thrones'un öncesinde geçen yan dizisi House of the Dragon, Westeros'un en güçlü ailelerinden biri olan Targaryen Hanedanı'nın tarihini detaylandırıyor. Dizi, Daenerys Targaryen'in kısa süren saltanatından yaklaşık 200 yıl önce geçiyor ve ailesinin kıtadan kaçmasına neden olan olayları betimliyor. House of Dragon, öncülünün popülerliğini sağlayan her şeyi içeriyor - kraliyet melodramı, dur durak bilmeyen ihanetler ve birçok hayranlık uyandıran ejderha. Beyaz Yürüyücülerin ortaya çıkma olasılığı muhtemelen düşük olsa da, bu dizi şimdiden epik yüksek fanteziye dair ustalıkla hazırlanmış bir örnek olarak ortaya çıkıyor.

4. Sons of Anarchy (2008–2014)

4. Sons of Anarchy (2008–2014)

IMDb: 8.6

Jackson 'Jax' Teller, annesi Gemma Teller Morrow ve üvey babası ve çetenin lideri Clarence 'Clay' Morrow tarafından büyütülen California'nın Charming kasabasında doğmuş ve büyümüş bir ailedir. Kendi yöntemleriyle kasabayı korumaya kararlılar. Çevrelerinde şekillenen motosikletli çete, kasabaya diğer çetelerin musallat olmasını önlemekte ve her türlü kanunsuz işi üstlenmektedir. Çetenin lideri Clay, işleri kendi usulleriyle ve şiddetle çözmeyi tercih ederken, üvey oğlu Jax ise ölen babasının günlüğünden ilham alarak, eski yöntemlerin değişimini savunur. İki kuşak arasındaki bu çatışma SAMCRO'yu ve çete üyelerinin arasındaki ilişkileri de ciddi biçimde etkiler.

3. Rome (2005–2007)

3. Rome (2005–2007)

IMDb: 8.7

2005 yılında ilk kez yayınlanan Rome, televizyon dünyasında eşsiz bir diziydi. İnsanların MÖ birinci yüzyılın zirvesinde, Roma medeniyetinin doruğunda yaşadıkları deneyimleri tasvir etmeye yaklaşan pek çok dizi yoktu. Rome, Roma Cumhuriyeti ile Roma İmparatorluğu arasındaki çalkantılı geçişi inanılmaz detaylarla ele alıyor. Döneme özgü moda tasarımından Senato'yu yöneten siyasi fraksiyonlara kadar, Rome tarihî olarak doğru bir dünyayı titizlikle betimliyor. Sonuç olarak, dizi, iki sezonluk süresince birçok ödül adaylığı kazandı ve yedi Primetime Emmy ödülü kazandı. Empire için yazan eleştirmen Helen O’Hara, Rome'u Gladiator ile karşılaştırarak, diziye belki de filmden 'göz alıcı' olmamakla birlikte, '(makul derecede doğru) tarih ve dokuda daha zengin' olduğunu belirtti.

2. Peaky Blinders (2013–2022)

2. Peaky Blinders (2013–2022)

IMDb: 8.8 

Peaky Blinders, İngiltere'nin Birmingham kentinde 1919'da başlayan bir suç dramasıdır ve karışık İrlandalı Yolcu ve Roman kökenli bir aileye odaklanır. Hikaye, Peaky Blinders sokak çetesine ve hırslı, kurnaz suç patronu Tommy Shelby'e odaklanır. İlk seri, 1919'un 3 Aralık 'Kara Yıldız Günü'nde sona erer, bu olayda Peaky Blinders, Worcester Yarışları'ndaki Billy Kimber'in bahis alanlarını ele geçirmeyi planlar. İkinci seri, Peaky Blinders'ın Birmingham'daki merkezini korurken 'Güney ve Kuzey'de suç örgütlerini genişletmeye devam ettiği' bir dönemde geçer. Üçüncü seri 1924'te geçer ve Tommy ve çetesi, bu kez uluslararası alanda genişleyerek daha da tehlikeli bir dünyaya girer. Dördüncü seri, 1925 Noel Arifesi'nde başlar ve Tommy, 1927'de Milletvekili olarak seçilene kadar Mayıs 1926 genel grevinin sona ermesiyle biter. Beşinci seri, 29 Ekim 1929 (Kara Salı) ile 7 Aralık 1929 tarihleri arasında geçer. Altıncı seri, yasakların kaldırıldığı 5 Aralık 1933'te başlar. Tommy, Mosley'in yanı sıra İrlanda Mafyası'nın komploları ve Antlaşma Karşıtı IRA'dan gelen tehditlerle başa çıkmak zorundadır.

1. Succession (2018–2023)

1. Succession (2018–2023)

IMDb: 8.8  

İlk bakışta, Succession'ın Game of Thrones'a benzemiyor gibi görülebilir. Ancak, hatta yüzeysel bir izleme bile bu iki HBO dizisi arasındaki birçok benzerliği ortaya çıkaracaktır. Succession'da, medya imparatoru Logan Roy'un üç çocuğu babalarının geniş konglomeratını miras almak için çaresizce babalarının iyiliğini kazanmaya çalışır. Succession'ın hikayesi, GOT'un Beş Kralın Savaşı'na metaforik olarak benziyor; burada birçok aday tahtı ele geçirmek için mücadele ediyor. Ancak, hayranlar Logan Roy kadar katı ve otoriter bir hükümdarın, potansiyel varislerini sürekli olarak kışkırtıp onları cezbetmesine karşı hiçbir tepki almadığını iddia edebilirler.

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