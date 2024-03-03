Game of Thrones'u Bir Oturuşta Bitirdiyseniz Bayılarak İzleyeceğiniz 20 Mükemmel Dizi

IMDb: 8.5

Bu dizinin ilham kaynağı, Romalı Cumhuriyet'e karşı bir köle ayaklanması lideri olan Trakyalı Gladyatör Spartaküs'tür. Trakyalılar, Claudius Glaber tarafından Trakya topraklarını sık sık yağmalayan Getalar'a karşı bir kampanyada Roma lejyonlarına yardımcı olarak hizmet etmeleri için ikna edilmişlerdir. Ancak Glaber, anlaşmadan vazgeçer ve dikkatini Getalar'dan Mithridates'e, Anadolu'daki bir saldırıya çevirdiğinde, Trakyalılar ihanete uğradıklarını hisseder ve isyan ederler. Glaber tarafından yakalanan Spartaküs, bir Gladyatör olarak ölüme mahkum edilirken, karısı Sura da köleliğe mahkum edilir. Ancak Spartaküs, korkutucu bir gladyatör olduğunu kanıtlar ve onu idam etmesi için görevlendirilen dört gladyatörü yenerek kalabalığın favorisi olur, bu da Senatör Albinius'un ölüm cezasını kölelikle değiştirmesine neden olur. Spartaküs, onu gladyatör eğitimi için satın alan Batiatus tarafından satın alınır ve eğer eğitimde kendini kanıtlarsa ona Sura'yı bulmasına yardımcı olacağı söylenir. Dizi ilerledikçe, hikaye Roma hayatının ihanetlerini ve düzenlemelerini takip eder ve bir adamın intikam için kahramanca yolculuğunun hikayesini anlatır.