Game of Thrones'u Bir Oturuşta Bitirdiyseniz Bayılarak İzleyeceğiniz 20 Mükemmel Dizi

IMDb: 7.9

The Borgias, Papa Alexander VI'nın İtalya'yı yönetme çabalarını tasvir eden bir dönem dramasıdır. Game of Thrones'un benzersiz bileşenlerinden biri, Westeros'un çeşitli güçlü aileleri arasındaki ilişkileri belirleyen siyasi dinamiklerdi. Özellikle dizinin erken sezonlarında, bu yönü, dizinin çoğu fantezi unsuruyla kıyaslandığında daha önemli bir parçaydı. The Borgias, bu türlü bükülmüş siyaseti ve ahlaki olarak karmaşık karakterleri boyunca yayıyor. Game of Thrones'un bu yönlerini seven hayranlar için, Showtime'ın The Borgias'ı ideal bir alternatif olabilir.