Gökyüzünden Mesajınız Var: 21 Nisan Satürn Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu ve 27 Nisan Boğa Yeni Ayı
21 Nisan 2025 Satürn ve gerçek Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, astrolojik olarak son derece önemli ve “karmik” bir geçittir. Bu etki, rastlantısal değil, kadere bağlı olaylar gibi hissedilir. Kısaca: Hayat sana yön vermek istiyor ama bu yön, emek, sorumluluk ve kararlılık istiyor.
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Satürn + Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu Nedir?
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Yeni Ay, Mars ve Plüton ile kare açı yaptığı için, bu süreçte:
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