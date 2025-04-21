Gökyüzünden Mesajınız Var: 21 Nisan Satürn Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu ve 27 Nisan Boğa Yeni Ayı

Kadersel sorumluluklar: Aile, iş, ilişkiler ya da kişisel misyonla ilgili yükler artabilir. Zorlukla gelen başarılar: Kolay değil, ama sağlam ve uzun ömürlü başarılar için temel atılır. Karar anı: 'Ben kimim, nereye gidiyorum?' gibi sorular öne çıkabilir. Cevaplar kolay değil ama gerçek olur.