Sırrı Süreyya Önder’in Son Durumu Hakkında Açıklama: “Nörolojik Açıdan Endişeliyiz”

Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden, Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, yoğun bakımdaki tedavi sürecinin altıncı gününde sürdüğü kaydedildi.

Hastanenin açıklamasında, Önder'in göğsünün yeniden açıldığı ve cerrahi alanın temiz olduğunun görüldüğü belirtildi. Açıklamada daha önce kasılmayan, kalbin sağ kısmının kasılmaya başladığı ifade edildi.

Önder'in durumunun stabil olduğu belirtilen açıklamada, hastanın halen kalp destek cihazına bağlı olduğu belirtildi. Açıklamada, 'Dün kendisinin dren yerlerinden bir miktar kanaması olunca tekrar revizyona alınarak bakıldı, değerlendirilmesi yapıldı. Yine cerrahi alanlar temiz, sternum tellerinin deliğinden bir miktar kanadığı görüldü. Dikişlerle kontrol altına alındı ve kapatıldı.' ifadelerine yer verildi.

'Ancak hastamızın ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup, refleksleri istediğimiz seviyede değil' denilen açıklamada, doktorların nörolojik açıdan endişelerinin sürdüğüne dikkat çekildi.