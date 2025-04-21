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Sırrı Süreyya Önder’in Son Durumu Hakkında Açıklama: “Nörolojik Açıdan Endişeliyiz”

Sırrı Süreyya Önder’in Son Durumu Hakkında Açıklama: “Nörolojik Açıdan Endişeliyiz”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.04.2025 - 12:21

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor. Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Önder'in göğsünün yeniden açıldığı, cerrahi alanın temiz olduğunun görüldüğü kaydedildi. Hastanenin açıklamasında ayrıca, 'Nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam etmektedir' denildi.

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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi sürüyor. Kalp krizi ve aort yırtılması sonrası 12 saat süren zorlu bir ameliyat geçiren Önder, yoğun bakımda tutuluyor.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi sürüyor. Kalp krizi ve aort yırtılması sonrası 12 saat süren zorlu bir ameliyat geçiren Önder, yoğun bakımda tutuluyor.

Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden, Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, yoğun bakımdaki tedavi sürecinin altıncı gününde sürdüğü kaydedildi.

Hastanenin açıklamasında, Önder'in göğsünün yeniden açıldığı ve cerrahi alanın temiz olduğunun görüldüğü belirtildi. Açıklamada daha önce kasılmayan, kalbin sağ kısmının kasılmaya başladığı ifade edildi.

Önder'in durumunun stabil olduğu belirtilen açıklamada, hastanın halen kalp destek cihazına bağlı olduğu belirtildi. Açıklamada, 'Dün kendisinin dren yerlerinden bir miktar kanaması olunca tekrar revizyona alınarak bakıldı, değerlendirilmesi yapıldı. Yine cerrahi alanlar temiz, sternum tellerinin deliğinden bir miktar kanadığı görüldü. Dikişlerle kontrol altına alındı ve kapatıldı.' ifadelerine yer verildi.

'Ancak hastamızın ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup, refleksleri istediğimiz seviyede değil' denilen açıklamada, doktorların nörolojik açıdan endişelerinin sürdüğüne dikkat çekildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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