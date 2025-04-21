Sırrı Süreyya Önder’in Son Durumu Hakkında Açıklama: “Nörolojik Açıdan Endişeliyiz”
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor. Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Önder'in göğsünün yeniden açıldığı, cerrahi alanın temiz olduğunun görüldüğü kaydedildi. Hastanenin açıklamasında ayrıca, 'Nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam etmektedir' denildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi sürüyor. Kalp krizi ve aort yırtılması sonrası 12 saat süren zorlu bir ameliyat geçiren Önder, yoğun bakımda tutuluyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın