Bozkurt İşaretiyle Çav Bella Okuyan Gençler Tartışma Yarattı

Siyasette var olan her görüş kendini bir sembolle özdeşleştirmeye özen gösterir. Bununla politik ve tarihi bir kimlik inşa eder. Bu sembollerden en bilinenleri el işaretleri, sloganlar, marşlar veya şarkılardır. Bir grup o sembolü kullandığında politik görüşünü anlarız. Zaten bu sembollerin amacı da kendi politik görüşünü bu simgelerle en akılda kalıcı ve net bir şekilde göstermektir. Ancak bazı sembollerin birlikte kullanılması kafa karıştırabilir.