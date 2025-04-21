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Bozkurt İşaretiyle Çav Bella Okuyan Gençler Tartışma Yarattı

Bozkurt İşaretiyle Çav Bella Okuyan Gençler Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.04.2025 - 11:17

Siyasette var olan her görüş kendini bir sembolle özdeşleştirmeye özen gösterir. Bununla politik ve tarihi bir kimlik inşa eder. Bu sembollerden en bilinenleri el işaretleri, sloganlar, marşlar veya şarkılardır. Bir grup o sembolü kullandığında politik görüşünü anlarız. Zaten bu sembollerin amacı da kendi politik görüşünü bu simgelerle en akılda kalıcı ve net bir şekilde göstermektir. Ancak bazı sembollerin birlikte kullanılması kafa karıştırabilir.

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CHP İstanbul örgütü geçtiğimiz gün İsrail şiddetine maruz kalan ve binlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze için yürüyüş kararı aldı.

CHP İstanbul örgütü geçtiğimiz gün İsrail şiddetine maruz kalan ve binlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze için yürüyüş kararı aldı.

Taksim'de yapılmasına izin verilmeyen eyleme katılan göstericileri polis müdahalesi yaşandı. Yürüyüş öncesi İstiklal Caddesi kapandı.

Eylemlerde ise bir görüntü dikkat çekti.

Tabii bu eylemcilerin kafası mı karışık yorumları yapıldı. Bu da bir tartışmaya dönüştü.

Tabii bu eylemcilerin kafası mı karışık yorumları yapıldı. Bu da bir tartışmaya dönüştü.
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Olayı farklı yorumlayanlar da oldu.

Olayı farklı yorumlayanlar da oldu.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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