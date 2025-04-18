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Evini, Arabasını, Ailesini Kaybeden Var! Sanal Kumar Batağına Saplananlar Anlattı

Evini, Arabasını, Ailesini Kaybeden Var! Sanal Kumar Batağına Saplananlar Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.04.2025 - 19:49

Akıllı telefonların yaygınlaşması ve kazanma hırsı son zamanlarda yaşanan yüksek enflasyon ve düşen alım gücünün de etkisiyle tüm dünyayı olumsuz etkileyen kötü bir alışkanlığın kapılarını araladı. O alışkanlık ise sanal kumar. Fiziki olarak bir yere gitmek zorunda olmadığınız, para yatırmadığınız bu kumar türü akıllı telefonların içinde. Tabii sanal kumarın getirdiği çokça toplumsal sorun var. Aileler dağılıyor, milyonlarla ifade edilen borçların altına giriliyor, evler arsalar kısacası bir ailenin elinde avucunda olan tüm birikim birer animasyon için heba oluyor. X'te gündem olan bir paylaşımın altında ise hem kendi bu batağa düşenler hem de çevresinde sanal kumar oynayanlar anlattı.

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Etrafta mobil oyun oynadığını düşündüğümüz pek çok kişi aslında hayatlarıyla oynuyor.

Etrafta mobil oyun oynadığını düşündüğümüz pek çok kişi aslında hayatlarıyla oynuyor.

Bugün bir camide çekilen bu görüntü ise bağımlılığın ne kadar yaygın olduğu ve nerelere geldiğini gözler önüne seriyor.

Bir paylaşım ise sanal kumar mağdurlarının neler yaşadıklarının anlatıldığı bir duvar yazısına dönüştü.

Bir paylaşım ise sanal kumar mağdurlarının neler yaşadıklarının anlatıldığı bir duvar yazısına dönüştü.
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Bir X kullanıcısının kardeşinin başına gelenler şöyle;

Bir X kullanıcısının kardeşinin başına gelenler şöyle;
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Borç batağına saplananlar da var.

Borç batağına saplananlar da var.
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Maaşını verenler de...

Maaşını verenler de...
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Eğer kumar bağımlığınız veya çevrenizde bu konuda sorunlar yaşayanlar varsa 115'ten destek alabilirsiniz.

Eğer kumar bağımlığınız veya çevrenizde bu konuda sorunlar yaşayanlar varsa 115'ten destek alabilirsiniz.

'YEDAM’ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibiyle; tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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