Evini, Arabasını, Ailesini Kaybeden Var! Sanal Kumar Batağına Saplananlar Anlattı

Akıllı telefonların yaygınlaşması ve kazanma hırsı son zamanlarda yaşanan yüksek enflasyon ve düşen alım gücünün de etkisiyle tüm dünyayı olumsuz etkileyen kötü bir alışkanlığın kapılarını araladı. O alışkanlık ise sanal kumar. Fiziki olarak bir yere gitmek zorunda olmadığınız, para yatırmadığınız bu kumar türü akıllı telefonların içinde. Tabii sanal kumarın getirdiği çokça toplumsal sorun var. Aileler dağılıyor, milyonlarla ifade edilen borçların altına giriliyor, evler arsalar kısacası bir ailenin elinde avucunda olan tüm birikim birer animasyon için heba oluyor. X'te gündem olan bir paylaşımın altında ise hem kendi bu batağa düşenler hem de çevresinde sanal kumar oynayanlar anlattı.