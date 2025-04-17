X'te Paylaşılan "Hayatın Sihirli Formülü" Paylaşımı Tartışma Yarattı
Ufak ve şanslı bir azınlık mensubu değilseniz hayatınızda illa maddi veya manevi sorunlarınız olabiliyor. İnsanlar da kendini motive eden yazıları, paylaşımları dikkatle takip ediyor. İnsanlara daha başarılı ve mutlu olmaları konusunda bazı tavsiyeler veriliyor. Ancak bu tip içeriklere uymaya çalışanlar kadar bu içeriklerin boş ve anlamsız olduğunu düşünenler de var. Bu iki grup Twitter'da paylaşılan bir listenin altında kozlarını paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım şu şekilde;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu tip listelerin sorgulama duygusunu körelttiğini düşünenler de var.
Emrah Safa Gürkan gibi karşılayanlar da...
👇
Kendisine katılanlar kadar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak bu paylaşımların faydasız olmadığını düşünerek Gürkan'a itiraz edenler de oldu.
Saçmaladığını söyleyenler de...
Siz ne düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ya o ya o demeye gerek yok insan kendisine karşı da sorumlu davranmalı dünyaya karşı da. Yani eylemlerde güzel kokun 😁