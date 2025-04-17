X'te Paylaşılan "Hayatın Sihirli Formülü" Paylaşımı Tartışma Yarattı

Ufak ve şanslı bir azınlık mensubu değilseniz hayatınızda illa maddi veya manevi sorunlarınız olabiliyor. İnsanlar da kendini motive eden yazıları, paylaşımları dikkatle takip ediyor. İnsanlara daha başarılı ve mutlu olmaları konusunda bazı tavsiyeler veriliyor. Ancak bu tip içeriklere uymaya çalışanlar kadar bu içeriklerin boş ve anlamsız olduğunu düşünenler de var. Bu iki grup Twitter'da paylaşılan bir listenin altında kozlarını paylaştı.