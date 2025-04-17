onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
X'te Paylaşılan "Hayatın Sihirli Formülü" Paylaşımı Tartışma Yarattı

X'te Paylaşılan "Hayatın Sihirli Formülü" Paylaşımı Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.04.2025 - 13:54

Ufak ve şanslı bir azınlık mensubu değilseniz hayatınızda illa maddi veya manevi sorunlarınız olabiliyor. İnsanlar da kendini motive eden yazıları, paylaşımları dikkatle takip ediyor. İnsanlara daha başarılı ve mutlu olmaları konusunda bazı tavsiyeler veriliyor. Ancak bu tip içeriklere uymaya çalışanlar kadar bu içeriklerin boş ve anlamsız olduğunu düşünenler de var. Bu iki grup Twitter'da paylaşılan bir listenin altında kozlarını paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşım şu şekilde;

Paylaşım şu şekilde;
twitter.com

Bu tip listelerin sorgulama duygusunu körelttiğini düşünenler de var.

Bu tip listelerin sorgulama duygusunu körelttiğini düşünenler de var.
twitter.com

Emrah Safa Gürkan gibi karşılayanlar da...

Emrah Safa Gürkan gibi karşılayanlar da...
twitter.com

👇

👇

Kendisine katılanlar kadar...

Kendisine katılanlar kadar...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ancak bu paylaşımların faydasız olmadığını düşünerek Gürkan'a itiraz edenler de oldu.

Ancak bu paylaşımların faydasız olmadığını düşünerek Gürkan'a itiraz edenler de oldu.

Saçmaladığını söyleyenler de...

Saçmaladığını söyleyenler de...
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Emre Yazgeç

Ya o ya o demeye gerek yok insan kendisine karşı da sorumlu davranmalı dünyaya karşı da. Yani eylemlerde güzel kokun 😁