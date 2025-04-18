ABD'li Gazetecinin "Faizi Düşürürsek Enflasyon Düşer mi?" Sorusu Travma Tetikledi
Eski başbakan Nihat Erim'in 'Türkiye küçük Amerika olacak' sözleri nesilden nesle aktarıldı. Kimi zaman iki ülke ve toplum arasındaki benzerlikler kimi zaman iki ülkede de hakim kutuplaşma üzerinden bu söz doğrulanmaya çalışıldı. Ancak özellikle Donald Trump'ın 2020'de kaybettiği koltuğunu geri almasından sonra işler tersine döndü. 'ABD büyük Türkiye mi olacak?' soruları sorulmaya başlandı.
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Son seçimlerde Beyaz Saray'a geri dönen Trump ve Kamala Harris destekçilerinin tepkilerini hatırlarsınız.
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Ardından Adalet Bakanı Bondi Trump'ın üçüncü kez başkan seçilmesi için kamuoyunu yoklamıştı.
Sadece seçilmesi değil, seçim kampanyası da gündeme gelmişti.
İmamoğlu'na destek eylemlerinden birkaç gün sonra "Hands Off Trump" protestoları ise malumunuz.
Geçtiğimiz günlerde Batya Ungar-Sargon ise tanıdık olduğumuz bir öneriyle geldi.
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Tabii enflasyon travması halen daha devam eden yerli timeline bu öneriye itirazda bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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