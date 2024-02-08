Dwayne Johnson'ın Geri Dönüşüyle Hızlı ve Öfkeli Dünyasında Yeni Bir Devir Başlıyor!
Dwayne Johnson'ın Geri Dönüşüyle Hızlı ve Öfkeli Dünyasında Yeni Bir Devir Başlıyor!
Kaynak: https://screenrant.com/fast-furious-t...
Hızlı ve Öfkeli serisi, arabaların yarışı ve maceranın ritmini sevenlerin kalbini hızlandıran bir film serisi. Ama araba lastiklerinin dumanı sönmeden önce, bir şeyi netleştirelim: Hobbs geri döndüğünde araçlar durdu ve yıldızlar geldi! Hazırlanın, çünkü Fast & Furious, artık tek bir yerde değil, iki yerde hüküm sürüyor! Detaylar 🏎️👇
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Dwayne Johnson, Fast X'te ana 'Fast and Furious' filmlerine geri döndü, bu film serinin Luke Hobbs'u asla değiştiremeyeceğini kanıtladı.
Süpriz, Johnson'ın karakteri geri dönüyor!
Jakob Toretto, aslında Hobbs'un yerini alması için tasarlanmıştı.
John Cena, hiçbir zaman bahsedilmemiş Dom ve Mia Toretto'nun kardeşi Jakob Toretto olarak Fast and Furious ailesine katıldı.
Jakob’un Ölümü ve Hobbs’ün dönüşü aynı filmin içinde gerçekleşmişti.
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"Hobbs & Shaw sadece orta düzeyde bir başarı elde etti ve bir devam filmi almadı, bu da Hobbs'un Toretto ailesine ihtiyaç duyduğunu ve tersi olduğunu kanıtladı."
Hobbs'ın Jakob'un öldüğü aynı filmde geri dönmesi, Dwayne Johnson'ın karakterini değiştirmeye çalışmanın işe yaramadığını daha da vurguluyor.
"Fast & Furious" ın Dwayne Johnson'ın Hobbs'ını değiştirememesinin sebebi ise Hobbs'ın serinin yüzlerinden biri haline gelmesi.
Hobbs 11. filmin de parçası oluyor!
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