Dwayne Johnson'ın Geri Dönüşüyle Hızlı ve Öfkeli Dünyasında Yeni Bir Devir Başlıyor!

The Fate of the Furious'ın yapımı sırasında The Rock ve Vin Diesel arasındaki kamuoyu arasındaki anlaşmazlığın ardından, Johnson'ın Jason Statham ile kendi spinoff filminde rol alacağı ancak F9 için geri dönmeyeceği açıklandı. Ayrıca, The Rock, başlangıçta açıklanan Fast X kadrosunun bir parçası değildi, bu da onun Fast Saga'ya asla geri dönmeyeceğini düşündürüyordu.