Dwayne Johnson'ın Geri Dönüşüyle Hızlı ve Öfkeli Dünyasında Yeni Bir Devir Başlıyor!

Dwayne Johnson ana seriye veda ettiğinde Hobbs, dört Hızlı ve Öfkeli filminde görünmüştü, bu yüzden karakteri değiştirmek neredeyse imkansızdı. Aynı zamanda, Hobbs & Shaw sadece ılımlı bir başarıydı ve bir devam filmi almadı, bu da Hobbs'un Toretto ailesine ihtiyacı olduğunu ve tam tersi olduğunu kanıtladı. Hobbs'un yan filmi tam olarak ne hakkında olacak ve Fast 11'e nasıl bağlanacak henüz görülmüyor, ancak onu Hızlı ve Öfkeli'nin finalinin bir parçası olarak görmek iyi bir haber.