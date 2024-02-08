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Dwayne Johnson'ın Geri Dönüşüyle Hızlı ve Öfkeli Dünyasında Yeni Bir Devir Başlıyor!

Dwayne Johnson'ın Geri Dönüşüyle Hızlı ve Öfkeli Dünyasında Yeni Bir Devir Başlıyor!

Sinema film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 11:18

Hızlı ve Öfkeli serisi, arabaların yarışı ve maceranın ritmini sevenlerin kalbini hızlandıran bir film serisi. Ama araba lastiklerinin dumanı sönmeden önce, bir şeyi netleştirelim: Hobbs geri döndüğünde araçlar durdu ve yıldızlar geldi! Hazırlanın, çünkü Fast & Furious, artık tek bir yerde değil, iki yerde hüküm sürüyor! Detaylar 🏎️👇

Kaynak: https://screenrant.com/fast-furious-t...
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Dwayne Johnson, Fast X'te ana 'Fast and Furious' filmlerine geri döndü, bu film serinin Luke Hobbs'u asla değiştiremeyeceğini kanıtladı.

Dwayne Johnson, Fast X'te ana 'Fast and Furious' filmlerine geri döndü, bu film serinin Luke Hobbs'u asla değiştiremeyeceğini kanıtladı.

The Fate of the Furious'ın yapımı sırasında The Rock ve Vin Diesel arasındaki kamuoyu arasındaki anlaşmazlığın ardından, Johnson'ın Jason Statham ile kendi spinoff filminde rol alacağı ancak F9 için geri dönmeyeceği açıklandı. Ayrıca, The Rock, başlangıçta açıklanan Fast X kadrosunun bir parçası değildi, bu da onun Fast Saga'ya asla geri dönmeyeceğini düşündürüyordu.

Süpriz, Johnson'ın karakteri geri dönüyor!

Süpriz, Johnson'ın karakteri geri dönüyor!

Ancak, Fast X'in prömiyerinden birkaç gün önce, Dwayne Johnson'ın filmin kapanış jeneriğinde görüneceği haberi ortaya çıktı. Dante Reyes ile babasını öldüren adam arasındaki kısa etkileşim, yaklaşan Fast & Furious 11'i ve aynı zamanda yakın zamanda duyurulan Hobbs spinoff filmini kurdu, bu da Johnson'ın karakterinin geri döndüğünü gösteriyordu. Hobbs'un dönüşü, onun yerine geçen kişinin henüz öldürülmüş olmasını düşününce daha da anlamlı hale geliyor.

Jakob Toretto, aslında Hobbs'un yerini alması için tasarlanmıştı.

Jakob Toretto, aslında Hobbs'un yerini alması için tasarlanmıştı.

Dwayne Johnson, artık kendi Hobbs & Shaw yan hikayesi filminde başrol oynuyor ve The Fate of the Furious devam filminde yer almayacağı açıklandıktan sonra, serinin Hobbs'u değiştirmeye çalışacağı görünüyordu. Hızlı ve Öfkeli, her yeni filmi bir öncekinden daha büyük hissettiren bir geleneğe sahipti, bu da F9'un, artık serinin en önemli karakterlerinden birinin yer almayacağı bir filmi sunması gerektiği anlamına geliyordu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, F9'un kadrosu yeni bir önemli oyuncuyu karşıladı.

John Cena, hiçbir zaman bahsedilmemiş Dom ve Mia Toretto'nun kardeşi Jakob Toretto olarak Fast and Furious ailesine katıldı.

John Cena, hiçbir zaman bahsedilmemiş Dom ve Mia Toretto'nun kardeşi Jakob Toretto olarak Fast and Furious ailesine katıldı.

Hobbs'a benzer şekilde, Jakob filmde ana kötü adam olarak tanıtıldı ancak sonunda affedildi. Yükselen bir aksiyon yıldızı, Toretto'ya neredeyse ulaşan ancak sonunda arayışından vazgeçen bir kötü adamı oynamak, Fast Five'daki The Rock'un rolünü tanımlar, ancak aynı şekilde Cena'nın karakteri de F9'da bu tanıma uyar. Dolayısıyla, hem evren içi bir bakış açısından hem de arka plandaki bir bakış açısından, John Cena'nın Jakob Toretto'sunun açıkça Fast and Furious'un The Rock'unun yerini alması amaçlanmıştı.

Jakob’un Ölümü ve Hobbs’ün dönüşü aynı filmin içinde gerçekleşmişti.

Jakob’un Ölümü ve Hobbs’ün dönüşü aynı filmin içinde gerçekleşmişti.

Jakob Toretto, Luke Hobbs kadar etki yaratmadı, bununla birlikte Jakob, ölümünden önce sadece iki filmde göründü. Fast and Furious'un finaline doğru ilerlerken, Jakob'un Fast X'in sonunda öldürülmesi mantıklıydı - karakterin öldüğünü varsayarsak. İlginç bir şekilde, Jakob'un ölümü, esasen Hobbs'un yerine geçmesi beklenen kişinin geri dönüşünün olduğu aynı filmde gerçekleşti. Dwayne Johnson'ın Fast and Furious'a dönüşü şaşırtıcıydı ve şimdi başka bir Hobbs spinoff'a yol açıyor; bu spinoff'un Fast & Furious 11'den önce geçeceği bildiriliyor.

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"Hobbs & Shaw sadece orta düzeyde bir başarı elde etti ve bir devam filmi almadı, bu da Hobbs'un Toretto ailesine ihtiyaç duyduğunu ve tersi olduğunu kanıtladı."

"Hobbs & Shaw sadece orta düzeyde bir başarı elde etti ve bir devam filmi almadı, bu da Hobbs'un Toretto ailesine ihtiyaç duyduğunu ve tersi olduğunu kanıtladı."

Hobbs'un geri dönüşünün, Jakob'un öldüğü aynı filmde gerçekleşmesi, Dwayne Johnson'ın karakterini değiştirmeye çalışmanın işe yaramadığını vurguluyor. Jakob kendi başına ilginç bir karakterdi, ancak onu yeni Hobbs haline getirmeye çalışmak asla işe yaramazdı. Bu noktada birçok Fast and Furious kötü karakteri artık aileyi kabul edilmişti, bu da Jakob'un hikayesini daha az özel kılıyordu. Ek olarak, Jakob, Fast X'te mürettebatın geri kalanıyla neredeyse hiç etkileşime girmediği için, onun iyi bir karakter olarak geri dönüşü oldukça hayal kırıklığı yarattı.

Hobbs'ın Jakob'un öldüğü aynı filmde geri dönmesi, Dwayne Johnson'ın karakterini değiştirmeye çalışmanın işe yaramadığını daha da vurguluyor.

Hobbs'ın Jakob'un öldüğü aynı filmde geri dönmesi, Dwayne Johnson'ın karakterini değiştirmeye çalışmanın işe yaramadığını daha da vurguluyor.

Jakob, kendi başına ilginç bir karakterdi, ancak onu yeni Hobbs yapmaya çalışmak asla işe yaramazdı. Birçok Hızlı ve Öfkeli kötü karakteri o noktada iyileştirilmiş ve aileye katılmıştı, bunlar arasında Jason Statham'ın Shaw'u da vardı, bu da Jakob'un hikayesini çok daha az özel kıldı. Ek olarak, Jakob Fast X'te diğer ekip üyeleriyle neredeyse etkileşime girmedi, bu da onun iyi bir adam olarak geri dönüşünü oldukça hayal kırıklığına uğrattı.

"Fast & Furious" ın Dwayne Johnson'ın Hobbs'ını değiştirememesinin sebebi ise Hobbs'ın serinin yüzlerinden biri haline gelmesi.

"Fast & Furious" ın Dwayne Johnson'ın Hobbs'ını değiştirememesinin sebebi ise Hobbs'ın serinin yüzlerinden biri haline gelmesi.

Dwayne Johnson'ın Hobbs'u, geniş çapta en iyi Hızlı ve Öfkeli filmi olarak kabul edilen Hızlı Beş'in yüzüydü. The Rock'un serinin bir parçası haline gelmesi, Hızlı Seri'nin araba yarışları ve düşük düzeyli gizli görevler hakkındaki filmlerden, dünya nükleer denizaltılardan ve siber hackerlardan kurtarılmış bir devasa bir gişe canavarına dönüşmesinin tek nedeni değil, ancak bu süreçte önemli bir rol oynadı. Hobbs'un Hızlı Beş'teki sahneleri, serinin araba temalı konseptinden uzaklaşabileceğini ve yine de harika olabileceğini gösterdi, ve Johnson'ın karakteri bu geçişin sembolü haline geldi.

Hobbs 11. filmin de parçası oluyor!

Hobbs 11. filmin de parçası oluyor!

Dwayne Johnson ana seriye veda ettiğinde Hobbs, dört Hızlı ve Öfkeli filminde görünmüştü, bu yüzden karakteri değiştirmek neredeyse imkansızdı. Aynı zamanda, Hobbs & Shaw sadece ılımlı bir başarıydı ve bir devam filmi almadı, bu da Hobbs'un Toretto ailesine ihtiyacı olduğunu ve tam tersi olduğunu kanıtladı. Hobbs'un yan filmi tam olarak ne hakkında olacak ve Fast 11'e nasıl bağlanacak henüz görülmüyor, ancak onu Hızlı ve Öfkeli'nin finalinin bir parçası olarak görmek iyi bir haber.

Peki siz bu hızlı geri dönüş hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

Peki siz bu hızlı geri dönüş hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

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