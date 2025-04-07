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Bu Test Senin Siyasi Görüşünü %100 Ortaya Koyuyor

etiket Bu Test Senin Siyasi Görüşünü %100 Ortaya Koyuyor

Trex
Trex - Onedio Editörü
07.04.2025 - 15:06 Son Güncelleme: 07.04.2025 - 16:03

Türkiye gündeminden düşmeyen tek bir konu varsa o da siyasettir. Siyasi düşüncelerimiz, toplumu nasıl gördüğümüz ve neleri önemsediğimizle şekillenir. Her birimizin kendine özgü bir siyasi duruşu vardır ve bazen bu duruşu tam olarak tanımlamak zor olabilir. Yaşam biçimimiz bile siyasi kimliğimiz ile aynı doğrultuda olduğu günlerden geçiyor ve fikirlerimizi rahatça paylaşarak aslında benliğimizi oluşturuyoruz.

Bu test, senin siyasi yönünü tam anlamıyla ortaya çıkaracak.

Belki sen bir özgürlük savaşçısısın, belki de toplumsal eşitlik peşinden giden bir hayalperestsin! 🦸‍♂️🦸‍♀️ 

Haydi testi çöz arkadaşlarınla paylaş :)

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Trex
Trex
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