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Pelin Akil Amerika'ya, Gamze Erçel Paris'e Kaçtı: 7 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Pelin Akil Amerika'ya, Gamze Erçel Paris'e Kaçtı: 7 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.04.2025 - 00:37

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Şeyma Subaşı

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Şevval Şahin

Şevval Şahin

Yasemin Tatlıses

Yasemin Tatlıses

Burcu Biricik

Burcu Biricik

Danla Bilic

Danla Bilic
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Alizade

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Gülben Ergen

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Cemal Can Canseven

Gamze Erçel

Gamze Erçel

Müge Boz

Müge Boz
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Pelin Akil

Pelin Akil
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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