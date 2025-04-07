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Murat Ceylan'ın Yeni Aşkından Teşkilat'ın Reytinglerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Murat Ceylan'ın Yeni Aşkından Teşkilat'ın Reytinglerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Teşkilat Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.04.2025 - 00:58

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

7 Mart Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir dizisine dahil olan Fikriye'nin hikayesi merak ediliyordu.

1. Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir dizisine dahil olan Fikriye'nin hikayesi merak ediliyordu.

Alya'nın görünce dehşete kapıldığı annesinin gelmesiyle dizide ortam epey değişti. Alya, annesiyle ilgili gerçekleri Cihan'a anlattı.

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2. Survivor'ın müzmin bekar sunucusu Murat Ceylan, sonunda aşkı buldu!

2. Survivor'ın müzmin bekar sunucusu Murat Ceylan, sonunda aşkı buldu!

Sevgilisiyle Dominik'ten paylaşım yapan Murat Ceylan düşman çatlattı. Ünlü sunucunun yeni aşkının Teşkilat dizisinde rol aldığı ortaya çıktı.

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3. Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin diziden ayrılacağı bilgisi herkesi üzmüştü.

3. Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin diziden ayrılacağı bilgisi herkesi üzmüştü.

Diziden yeni bir fragman yayınlandı. Fragmanda Pembe'nin hastanede yattığı görülürken karakterin ölerek diziden ayrılacağı iddia edildi.

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4. Pembe diziden ayrılırken, Sibel Taşçıoğlu'nun aylar önceki röportajı yeniden gündem oldu.

4. Pembe diziden ayrılırken, Sibel Taşçıoğlu'nun aylar önceki röportajı yeniden gündem oldu.

Ünlü oyuncunun Pembe karakterinin diziden ayrılmasıyla yaratacağı etkiyi söylediği anlar paylaşıldı. İçine mi doğdu, biliyor muydu acaba?

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5. Dizilerin yeni bölümleri birer birer iptal edilmeye başladı.

5. Dizilerin yeni bölümleri birer birer iptal edilmeye başladı.

Son 3 günde 5 dizinin yeni bölümünün reklam geliri sebebiyle iptal edilmesinin ardından dizi sektörünü ele aldık. Sektörde yaşananları değerlendirirken önümüzdeki süreçte nelerin yaşanabileceği üzerine düşündük.

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6. Esra Ezmeci'ye yine oldukça ilginç bir itirafta bulunuldu!

6. Esra Ezmeci'ye yine oldukça ilginç bir itirafta bulunuldu!

Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye birbirinden ilginç sorular gelmeye devam ediyor. Bu kez bir takipçisinden evli bir adamla birlikte olduğuna dair ilginç bir mesaj geldi. Yazdıkları şaşkına çevirecek cinstendi!

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7. Dizilerin yeni bölümü iptal edilirken bir haber de Kızıl Goncalar'dan geldi.

7. Dizilerin yeni bölümü iptal edilirken bir haber de Kızıl Goncalar'dan geldi.

Arka Sokaklar, Deha, Şakir Paşa Ailesi gibi dizilerin ardından son haber Kızıl Goncalar'dan geldi. Yeni bölümüne birkaç saat kala fenomen dizinin tekrarının yayınlanacağı açıklandı.

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8. Kızılcık Şerbeti'nden olaylı ayrılan Müjde Uzman'ın yeni adresi belli oldu.

8. Kızılcık Şerbeti'nden olaylı ayrılan Müjde Uzman'ın yeni adresi belli oldu.

Kızılcık Şerbeti'nden olaylı ayrılmasının ardından yapımcıyla sorun yaşayan Müjde Uzman, yepyeni bir diziye transfer oldu. Müjde Uzman'ın Kral Kaybederse'de rol alacağı öğrenildi.

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9. İşte Benim Stilim'de ortam gerildi.

9. İşte Benim Stilim'de ortam gerildi.

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan İşte Benim Stilim'de jüri ve yarışmacı arasında ipler gerildi. Nur Bilen Yavuzer ve Ülküm arasındaki gerginlik ekrana yansıdı.

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10. Müge Anlı, Güven Bana isimli programla bir kez daha izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

10. Müge Anlı, Güven Bana isimli programla bir kez daha izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ATV ekranlarında yayınlanacak program şimdiden izleyiciler arasında heyecan yarattı. Ünlü gazeteci ve sunucu Müge Anlı, programa dair detayları paylaştı.

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11. Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılmasının ardından Teşkilat dizisiyle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

11. Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılmasının ardından Teşkilat dizisiyle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

Pazar akşamlarının zirvesinde yer alan dizi, Aybüke Pusat'ın çıkarıldığının açıklanmasının ardından daha yüksek reyting aldı. Bu şaşırtıcı gelişmede Deha ve Şakir Paşa Ailesi'nin yayınlanmamasının da etkisi büyük tabii.

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12. Burak Deniz'in başrolünde oynadığı Maraşlı dizisi duygulandıran bir gelişmeyle gündem oldu.

12. Burak Deniz'in başrolünde oynadığı Maraşlı dizisi duygulandıran bir gelişmeyle gündem oldu.

Dizide Burak Deniz'in kullandığı araba satışa çıkarıldı. Arabanın satış fiyatı ise 900 bin TL olarak belirlendi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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