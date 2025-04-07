Murat Ceylan'ın Yeni Aşkından Teşkilat'ın Reytinglerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Murat Ceylan'ın Yeni Aşkından Teşkilat'ın Reytinglerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
7 Mart Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir dizisine dahil olan Fikriye'nin hikayesi merak ediliyordu.
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2. Survivor'ın müzmin bekar sunucusu Murat Ceylan, sonunda aşkı buldu!
3. Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin diziden ayrılacağı bilgisi herkesi üzmüştü.
4. Pembe diziden ayrılırken, Sibel Taşçıoğlu'nun aylar önceki röportajı yeniden gündem oldu.
5. Dizilerin yeni bölümleri birer birer iptal edilmeye başladı.
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6. Esra Ezmeci'ye yine oldukça ilginç bir itirafta bulunuldu!
7. Dizilerin yeni bölümü iptal edilirken bir haber de Kızıl Goncalar'dan geldi.
8. Kızılcık Şerbeti'nden olaylı ayrılan Müjde Uzman'ın yeni adresi belli oldu.
9. İşte Benim Stilim'de ortam gerildi.
10. Müge Anlı, Güven Bana isimli programla bir kez daha izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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11. Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılmasının ardından Teşkilat dizisiyle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.
12. Burak Deniz'in başrolünde oynadığı Maraşlı dizisi duygulandıran bir gelişmeyle gündem oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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