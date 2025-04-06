Diriliş Ertuğrul'da Akçakoca'yı Canlandıran Hamit Demir, Berkin Elvan'ı Andığı İçin Diziden Çıkarılmış!

Türktekin paylaşımında, 'Diriliş Ertuğrul’un ilk sezonlarında Akçakoca rolünü canlandıran Hamit Demir, Berkin Elvan’ı anma videosunda yer aldığı için diziden çıkarılmıştı. Ertuğrul Bey ve Osman Bey’in silah arkadaşı olan, ayrıca senaryoya göre şifacı rolünü üstlenen Akçakoca ismi repliklerde anılmaya devam etti ama 4 yıl boyunca bir daha görünmedi ekranda, konu kapansın ve gündemden düşsün istedikleri için herhalde, başka bir oyuncuyla da anlaşmadılar. Süleyman Şah’ın sırtında çıban çıkıyordu mesela, merhem gerekiyordu, Akçakoca’nın çadırına gidiyordu ama Akçakoca ortalarda yoktu. O kadro içinde rüzgâra göre yelken açmayan ve kendi doğrularıyla yaşayan benim hatırladığım tek kişiydi Hamit Demir, başrol oyuncusu iktidar cenahının desteğiyle hayatının volesini vurdu, diziden kazandığı parayla ABD’de malvarlığı edindi, çocukları orada dünyaya geldi, belki ABD vatandaşı oldu, gayet seküler ve batı tarzında sürdürdüğü özel hayatında muhtemelen kendisine o imkanı sağlayanlarla dalga geçerek mutlu mesut yaşamaya devam ediyordur. Hamit Demir’in bugün ne yaptığını bilmiyorum, belki de geçim sıkıntısı çekiyordur, benim hafızamda şu son paylaşımı kaldı sadece.' ifadelerine yer verdi.