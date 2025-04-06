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Diriliş Ertuğrul'da Akçakoca'yı Canlandıran Hamit Demir, Berkin Elvan'ı Andığı İçin Diziden Çıkarılmış!

Diriliş Ertuğrul'da Akçakoca'yı Canlandıran Hamit Demir, Berkin Elvan'ı Andığı İçin Diziden Çıkarılmış!

Diriliş Ertuğrul
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.04.2025 - 15:57

Aybüke Pusat ve onunla birlikte boykot çağrısına destek veren oyuncular birer birer TRT dizilerinden çıkarılırken, Diriliş Ertuğrul dizisinde de benzer bir durumun yaşandığı ortaya çıktı. X'te Cem Türktekin'in yeniden gündeme getirdiği olayda, Diriliş Ertuğrul dizisinde Akçakoca karakterine hayat veren Hamit Demir'in, Berkin Elvan'ı anma töreninde videosunda yer almasından dolayı diziden çıkarıldığı bilgisi yer aldı.

Kaynak: https://x.com/JasonMcAteer7/status/19...
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Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı sebebiyle Teşkilat'tan çıkarılmasının etkileri sürüyor.

Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı sebebiyle Teşkilat'tan çıkarılmasının etkileri sürüyor.

Sosyal medya kullanıcıları ve pek çok ünlü ismin tepki gösterdiği bu olayın ardından gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Pusat'a destek veren başka oyuncuların da TRT dizilerinden çıkarılması, oyuncuların X hesaplarının kapatılması ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınması büyük yankı uyandırdı.

X'te Cem Türktekin, oyuncu Hamit Demir'in Berkin Elvan'ı anma videosunda yer aldığı için Diriliş Ertuğrul'dan çıkarıldığını açıkladı.

X'te Cem Türktekin, oyuncu Hamit Demir'in Berkin Elvan'ı anma videosunda yer aldığı için Diriliş Ertuğrul'dan çıkarıldığını açıkladı.

Türktekin paylaşımında, 'Diriliş Ertuğrul’un ilk sezonlarında Akçakoca rolünü canlandıran Hamit Demir, Berkin Elvan’ı anma videosunda yer aldığı için diziden çıkarılmıştı. Ertuğrul Bey ve Osman Bey’in silah arkadaşı olan, ayrıca senaryoya göre şifacı rolünü üstlenen Akçakoca ismi repliklerde anılmaya devam etti ama 4 yıl boyunca bir daha görünmedi ekranda, konu kapansın ve gündemden düşsün istedikleri için herhalde, başka bir oyuncuyla da anlaşmadılar. Süleyman Şah’ın sırtında çıban çıkıyordu mesela, merhem gerekiyordu, Akçakoca’nın çadırına gidiyordu ama Akçakoca ortalarda yoktu. O kadro içinde rüzgâra göre yelken açmayan ve kendi doğrularıyla yaşayan benim hatırladığım tek kişiydi Hamit Demir, başrol oyuncusu iktidar cenahının desteğiyle hayatının volesini vurdu, diziden kazandığı parayla ABD’de malvarlığı edindi, çocukları orada dünyaya geldi, belki ABD vatandaşı oldu, gayet seküler ve batı tarzında sürdürdüğü özel hayatında muhtemelen kendisine o imkanı sağlayanlarla dalga geçerek mutlu mesut yaşamaya devam ediyordur. Hamit Demir’in bugün ne yaptığını bilmiyorum, belki de geçim sıkıntısı çekiyordur, benim hafızamda şu son paylaşımı kaldı sadece.' ifadelerine yer verdi.

Hamit Demir'in diziden çıkarıldığı dönem yaptığı paylaşımda ise şu ifadeler yer alıyor:

Hamit Demir'in diziden çıkarıldığı dönem yaptığı paylaşımda ise şu ifadeler yer alıyor:

'13 bölüm oynadığım 'Diriliş' dizisinden, sanat meclisi ile birlikte çektiğimiz 'Berkin Elvan' videosunda yer almamdan dolayı sözleşmem tek taraflı sonlandırılarak atıldım. :)

İktidarın bana kadar uzanan eli, sanırım bizi (tüm muhalifleri, bilim insanlarını, sanatçıları vs.) 'işsiz/aç bırakarak terbiye etmeyi' amaçlıyor.

Hiçbir zaman 'ayakkabı kutularım' olmadığına göre, işsiz/aç kalmayı onlardan öğrenecek değilim ya!

Bu videoda yer almaktan dolayı ancak onur duyarım.

Uzunca bir süre birlikte çalıştığım tüm set emekçisi, yönetmen ve oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.'

Hamit Demir, Türktekin'in diziden çıkarılmasını hatırlatmasının ardından teşekkür etti.

Hamit Demir, Türktekin'in diziden çıkarılmasını hatırlatmasının ardından teşekkür etti.
twitter.com

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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