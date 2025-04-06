Diriliş Ertuğrul'da Akçakoca'yı Canlandıran Hamit Demir, Berkin Elvan'ı Andığı İçin Diziden Çıkarılmış!
Diriliş Ertuğrul'da Akçakoca'yı Canlandıran Hamit Demir, Berkin Elvan'ı Andığı İçin Diziden Çıkarılmış!
Kaynak: https://x.com/JasonMcAteer7/status/19...
Aybüke Pusat ve onunla birlikte boykot çağrısına destek veren oyuncular birer birer TRT dizilerinden çıkarılırken, Diriliş Ertuğrul dizisinde de benzer bir durumun yaşandığı ortaya çıktı. X'te Cem Türktekin'in yeniden gündeme getirdiği olayda, Diriliş Ertuğrul dizisinde Akçakoca karakterine hayat veren Hamit Demir'in, Berkin Elvan'ı anma töreninde videosunda yer almasından dolayı diziden çıkarıldığı bilgisi yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı sebebiyle Teşkilat'tan çıkarılmasının etkileri sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
X'te Cem Türktekin, oyuncu Hamit Demir'in Berkin Elvan'ı anma videosunda yer aldığı için Diriliş Ertuğrul'dan çıkarıldığını açıkladı.
Hamit Demir'in diziden çıkarıldığı dönem yaptığı paylaşımda ise şu ifadeler yer alıyor:
Hamit Demir, Türktekin'in diziden çıkarılmasını hatırlatmasının ardından teşekkür etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın