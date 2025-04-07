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Ölüyor mu? Kızılcık Şerbeti'nden Ayrıldığı İddia Edilen Pembe Hastanede Göründü!

Ölüyor mu? Kızılcık Şerbeti'nden Ayrıldığı İddia Edilen Pembe Hastanede Göründü!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.04.2025 - 23:12

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin vedası iddiası ortalığı kasıp kavurmuştu. Konuyla ilgili belirsizlik sürerken Kızılcık Şerbeti'nden ikinci fragman yayınlandı. Pembe'nin hastanede yattığı görülürken, suçlanan Abdullah da trafik kazası geçirdi.

Gelin, detaylara birlikte bakalım...

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Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin veda edeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin veda edeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Birsen Altuntaş geçtiğimiz gün herkesi şaşırtan bir iddia ortaya attı. Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterinin diziden ayrılacağı iddiası herkesi epey üzdü. Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe karakterinin dizide olmaması fikri pek çok izleyenin tepkisini çekti.

Diziden gelen yeni bölüm fragmanı, Pembe'nin diziden ölerek ayrılacağı fikrini uyandırdı.

Diziden gelen yeni bölüm fragmanı, Pembe'nin diziden ölerek ayrılacağı fikrini uyandırdı.

Fragmanda önce hastanede görünen Pembe, daha sonra evde olsa da Işıl'ın planının ardından yeniden hastanede görünüyor. Diziden nasıl ayrılacağına dair bir bilgi olmasa da Işıl'ın bir kötülük yapacağının ortada olduğu dizide Pembe'nin ölerek diziden ayrılması üzerinde duruluyor. Ancak diziden nasıl ayrılacağı henüz netlik kazanmadı.

Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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