7 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
7 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, bu kez aşk hayatıyla gündemde.
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Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in saçlarını kazıttığı sanılırken, aslında saç ektirdiği ortaya çıktı.
Oscar ödüllü yıldız Jennifer Lawrence’ın keşfedilme hikayesi, tam anlamıyla bir film senaryosu gibi.
Katy Perry, kırmızı halıya damgasını vuran 100 metrelik kuyruklu elbisesiyle adeta göz kamaştırdı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, bu kez Aleyna Tilki hamlesiyle gündemde.
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299 üniversite öğrencisinin tutuklanmasıyla ilgili sessiz kalmayan Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
TikTok’ta hızla yükselen Derin Talu, bu kez “anne” telaffuzuyla sosyal medyada gündeme oturdu.
Ege Kökenli, Instagram hikayelerine getirilen erişim kısıtlamasıyla gündeme geldi.
Göksel’in yıllardır dillerden düşmeyen “Sen Orada Yoksun” şarkısı, bir kez daha duygusal bir iddiayla gündeme geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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