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7 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

7 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.04.2025 - 00:31

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, bu kez aşk hayatıyla gündemde.

Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, bu kez aşk hayatıyla gündemde.

Moda tasarımcısı sevgilisi Ecem Alsan, paylaştığı romantik doğum günü mesajıyla dikkat çekti. “İyi ki aşkım” notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

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Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in saçlarını kazıttığı sanılırken, aslında saç ektirdiği ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in saçlarını kazıttığı sanılırken, aslında saç ektirdiği ortaya çıktı.

Operasyon sonrası bir süre ortalarda görünmeyen Bürsin, sessizliğini Elle Arabia Man dergisi için bozdu. 

Derginin yeni sayısında kapak olan oyuncu, yeni imajıyla dikkat çekti. Saç ekimi sonrası görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

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Oscar ödüllü yıldız Jennifer Lawrence’ın keşfedilme hikayesi, tam anlamıyla bir film senaryosu gibi.

Oscar ödüllü yıldız Jennifer Lawrence’ın keşfedilme hikayesi, tam anlamıyla bir film senaryosu gibi.

Henüz 14 yaşındayken ailesiyle New York’ta tatildeyken bir yetenek avcısının dikkatini çeken Lawrence, kırmızı halılara giden yolda ilk adımını sokakta yürürken attı. 

Hiçbir oyunculuk eğitimi almamışken, doğallığı ve enerjisiyle fark edilen genç Jennifer, kısa sürede Hollywood’un en aranan isimlerinden biri haline geldi. 

Bugün milyonların hayran olduğu bir oyuncuya dönüşen Lawrence’ın kariyerinin başlangıcı tesadüflerin ne kadar büyük kapılar açabileceğini kanıtlıyor.

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Katy Perry, kırmızı halıya damgasını vuran 100 metrelik kuyruklu elbisesiyle adeta göz kamaştırdı.

Katy Perry, kırmızı halıya damgasını vuran 100 metrelik kuyruklu elbisesiyle adeta göz kamaştırdı.

İkonik tarzıyla her zaman dikkat çeken ünlü yıldız, bu kez sınırları zorladı. 

Elbisesinin uzun kuyruğu sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Hayranları Perry’nin bu cesur ve iddialı tercihine övgüler yağdırdı.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, bu kez Aleyna Tilki hamlesiyle gündemde.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, bu kez Aleyna Tilki hamlesiyle gündemde.

Ünlü yıldız, Tilki’yi Instagram’dan takip etmeye başlayınca sosyal medya karıştı. Geçmişte “Bana yürümüştü” diyen Tilki’nin o sözleri yeniden gündeme taşındı. 

Selena Gomez ile ilgili beğeni krizinin ardından gelen bu hareket, “Bieber ne yapmaya çalışıyor?” sorusunu akıllara getirdi.

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299 üniversite öğrencisinin tutuklanmasıyla ilgili sessiz kalmayan Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

299 üniversite öğrencisinin tutuklanmasıyla ilgili sessiz kalmayan Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeni içerik serisi “Saygı 1”i bu ortamda yayınlamayı doğru bulmadığını belirten Uğur, “299 genç içerideyken içimden gelmiyor” dedi. Bir takipçisinin yorumu ise Oğuzhan Uğur'u çileden çıkardı. Kullanıcıya sert çıkan Uğur’un cevabı kısa sürede gündem oldu.

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TikTok’ta hızla yükselen Derin Talu, bu kez “anne” telaffuzuyla sosyal medyada gündeme oturdu.

TikTok’ta hızla yükselen Derin Talu, bu kez “anne” telaffuzuyla sosyal medyada gündeme oturdu.

Kendi söylediği kelimeyi sorgulayıp “Tuhaf mı söylüyorum ya?” demesi takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Diksiyon konusundaki çekincesiyle viral olan Talu kısa sürede birçok esprili paylaşıma konu oldu.

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Ege Kökenli, Instagram hikayelerine getirilen erişim kısıtlamasıyla gündeme geldi.

Ege Kökenli, Instagram hikayelerine getirilen erişim kısıtlamasıyla gündeme geldi.

Ekrem İmamoğlu süreci hakkında yaptığı adalet temalı paylaşımların ardından gelen bu kısıtlama oyuncunun tepkisini çekti. 

Kökenli, yaşanan durumu sosyal medya hesabından “aciz müdahale” sözleriyle eleştirdi.

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Göksel’in yıllardır dillerden düşmeyen “Sen Orada Yoksun” şarkısı, bir kez daha duygusal bir iddiayla gündeme geldi.

Göksel’in yıllardır dillerden düşmeyen “Sen Orada Yoksun” şarkısı, bir kez daha duygusal bir iddiayla gündeme geldi.

Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren söylentiye göre bu yürek burkan şarkı aslında Göksel’in babasına yazılmış. Şarkının sözlerindeki sitem ve derin özlem duygusu, bu ihtimali güçlendiriyor. 

Ancak sanatçının kendisinden bugüne dek bu konuda net bir açıklama gelmedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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