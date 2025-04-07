Aşk Acısı mı? Baba Yarası mı? Göksel'in İç Parçalayan "Sen Orada Yoksun" Şarkısını Masaya Yatırıyoruz!

Daha önce verdiği röportajlarda müzik sevgisini kendisine babasının aşıladığının altını birçok kez çizen Göksel, birkaç sene önce 'Ben kendimi bildiğimden beri müzikle hep çok ilgiliydim. Ortaokuldayken babam fark etmişti. Bana doğum günümde bir gitar hediye etti. Hayatımın en güzel hediyesiydi. Orada ben başladım beste yapmaya' açıklamasında bulunmuştu.

Ayrıca, sosyal medya hesabından paylaştığı, yukarıda gördüğünüz mutlu aile fotoğrafını da, 'Anneciğim ve babacığım... Elli iki yıldır beraberler, çocuklar gibi eğleniyorlar. Onlara baktıkça tüm zorluklarına rağmen, birlikte yaş almanın emeğine, güzelliğine hayranlık duyuyorum.' notunu düşmüştü.

'Sen Orada Yoksun'un babasına yazıldığı senaryoda, babasıyla bu kadar sağlam ve sevgi dolu bir ilişkisinin olma ihtimali pek yok gibi duruyor.