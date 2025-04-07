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Aşk Acısı mı? Baba Yarası mı? Göksel'in İç Parçalayan "Sen Orada Yoksun" Şarkısını Masaya Yatırıyoruz!

Aşk Acısı mı? Baba Yarası mı? Göksel'in İç Parçalayan "Sen Orada Yoksun" Şarkısını Masaya Yatırıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.04.2025 - 21:19

Yıllar önce ortaya atılan iddia yeniden patlak verdi. Göksel'in kulakların pasını silerken yürek yakan şarkısı 'Sen Orada Yoksun'u babasına yazdığı iddiası Twitter'da (X) hızla yayıldı. 

Peki Göksel sahiden 'Sen Orada Yoksun'u babasına mı yazdı? 'Sen Orada Yoksun'un hikayesi nedir? Sizin için şarkıyı ve muhtemel senaryoları bir masaya yatıralım dedik! Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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Geçtiğimiz sene Listenary tarafından Göksel'in "Sen Orada Yoksun" isimli şarkısını babasına yazdığı iddiası ortaya atılmıştı, belki hatırlarsınız.

Geçtiğimiz sene Listenary tarafından Göksel'in "Sen Orada Yoksun" isimli şarkısını babasına yazdığı iddiası ortaya atılmıştı, belki hatırlarsınız.

Birçok kullanıcının tüyleri diken diken olmuş, koca bir aşk acısını anarak yazdığı düşünülen şarkının arkasında babasının bıraktığı yaranın olduğu fikri herkesi tepetaklak etmişti. 

Aynı iddia geçtiğimiz günlerde Twitter'da (X) yeniden patlak verdi. Birçok X hesabı Göksel'in şarkıyı babasına yazdığını ve bu bilgiyle bir kez daha dinlendiğinde yürek parçaladığını belirtmeye başladı. Babadan yaralı birçok kullanıcı da gönderilerin altında toplandı.

Peki Göksel, "Sen Orada Yoksun"u sahiden babasına mı yazdı?

Göksel'in bu şarkıyı babasına ithafen yazdığıyla ilgili herhangi bir beyanı yok. Dahası şarkının sözlerinin ağırlığı da Göksel'in babasıyla arasındaki ilişkiyle pek uyuşmuyor.

Göksel'in bu şarkıyı babasına ithafen yazdığıyla ilgili herhangi bir beyanı yok. Dahası şarkının sözlerinin ağırlığı da Göksel'in babasıyla arasındaki ilişkiyle pek uyuşmuyor.

Daha önce verdiği röportajlarda müzik sevgisini kendisine babasının aşıladığının altını birçok kez çizen Göksel, birkaç sene önce 'Ben kendimi bildiğimden beri müzikle hep çok ilgiliydim. Ortaokuldayken babam fark etmişti. Bana doğum günümde bir gitar hediye etti. Hayatımın en güzel hediyesiydi. Orada ben başladım beste yapmaya' açıklamasında bulunmuştu. 

Ayrıca, sosyal medya hesabından paylaştığı, yukarıda gördüğünüz mutlu aile fotoğrafını da, 'Anneciğim ve babacığım... Elli iki yıldır beraberler, çocuklar gibi eğleniyorlar. Onlara baktıkça tüm zorluklarına rağmen, birlikte yaş almanın emeğine, güzelliğine hayranlık duyuyorum.' notunu düşmüştü. 

'Sen Orada Yoksun'un babasına yazıldığı senaryoda, babasıyla bu kadar sağlam ve sevgi dolu bir ilişkisinin olma ihtimali pek yok gibi duruyor.

Göksel'in şarkısı hakkında ne dediğine gelirsek...

Göksel'in şarkısı hakkında ne dediğine gelirsek...

Daha şarkısını ilk duyurduğu gün arkasında kapanmış bir hikayenin yattığını ima eden Göksel, Twitter'dan (X)  'Hayatımın bir dönemi artık rafta, bana bakıyor' paylaşımında bulunmuştu. 

Ardından şarkının ilk sözleri 'Siyah beyaz bir adamdı hayalimdeki resim' cümlesine vurgu yaparak, 'Şarkıyı yazdığım zaman da hayaller gerçeklerden güzeldi. Şimdi bir de bugünkü hissim ile dinleyin isterim' ifadelerini kullanmıştı.

Yani bize sorarsanız şu an yaygın bir kitlenin düşündüğünün aksine Göksel'in babasına yazdığı bir şarkı değil "Sen Orada Yoksun"

Yani bize sorarsanız şu an yaygın bir kitlenin düşündüğünün aksine Göksel'in babasına yazdığı bir şarkı değil "Sen Orada Yoksun"

Oldukça derin, hafıza büyük yer etmiş bir aşk hikayesini anlatıyor 'Sen Orada Yoksun'. Üstelik bu Göksel'in 'Sen Orada Yoksun' albümü için verdiği röportajda da bir nebze kabul ettiği bir durum.

Şarkılarının kendisini anlattığını, “Yalan söyleyebilmeyi çok isterdim ama evet şarkılarımdaki kadın benim.” sözleriyle itiraf eden Göksel, 'Sen Orda Yoksun, bir Metin Erksan filmini hatırlattı bana. İnsan neden bir hayale sığınır?” sorusuna da, 

“Sevmek Zamanı filmindeki adamı hatırladın, değil mi? Kadına değil, fotoğrafına âşıktı aslında. Her gün ona bakıyor, onunla konuşuyor, ona adeta gerçek biriymiş gibi davranıyordu. Bence hepimiz yapıyoruz bunu, yani âşıkken karşımızdaki kişiyi olmadığı biri gibi hayal ediyoruz. Ve ona içimizdeki boşluğu, özlemlerimizi, hayallerimizi yüklüyoruz…' diyerek cevap vermişti. 

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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