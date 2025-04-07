Aşk Acısı mı? Baba Yarası mı? Göksel'in İç Parçalayan "Sen Orada Yoksun" Şarkısını Masaya Yatırıyoruz!
Aşk Acısı mı? Baba Yarası mı? Göksel'in İç Parçalayan "Sen Orada Yoksun" Şarkısını Masaya Yatırıyoruz!
Yıllar önce ortaya atılan iddia yeniden patlak verdi. Göksel'in kulakların pasını silerken yürek yakan şarkısı 'Sen Orada Yoksun'u babasına yazdığı iddiası Twitter'da (X) hızla yayıldı.
Peki Göksel sahiden 'Sen Orada Yoksun'u babasına mı yazdı? 'Sen Orada Yoksun'un hikayesi nedir? Sizin için şarkıyı ve muhtemel senaryoları bir masaya yatıralım dedik! Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Geçtiğimiz sene Listenary tarafından Göksel'in "Sen Orada Yoksun" isimli şarkısını babasına yazdığı iddiası ortaya atılmıştı, belki hatırlarsınız.
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Peki Göksel, "Sen Orada Yoksun"u sahiden babasına mı yazdı?
Göksel'in bu şarkıyı babasına ithafen yazdığıyla ilgili herhangi bir beyanı yok. Dahası şarkının sözlerinin ağırlığı da Göksel'in babasıyla arasındaki ilişkiyle pek uyuşmuyor.
Göksel'in şarkısı hakkında ne dediğine gelirsek...
Yani bize sorarsanız şu an yaygın bir kitlenin düşündüğünün aksine Göksel'in babasına yazdığı bir şarkı değil "Sen Orada Yoksun"
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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