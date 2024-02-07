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Paul Bettany Marvel Spin-Off Açıklamasından 16 Ay Sonra Vision'ın MCU'ya Geri Dönüşü Hakkında Konuştu!

Paul Bettany Marvel Spin-Off Açıklamasından 16 Ay Sonra Vision'ın MCU'ya Geri Dönüşü Hakkında Konuştu!

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 14:08

Paul Bettany, Marvel Sinematik Evreni'nde Vision olarak geri döneceğini doğruladı. Bettany'nin son görünümü Disney+'daki WandaVision'da gerçekleşti. Dizinin sonunda, karakterin yeni bir versiyonu olan White Vision, kendi başına bilinmeyen bir yere gitti. Karakterin, Marvel Stüdyoları'nın rapor edilen Vision Quest serisine dönmesi bekleniyordu ve Bettany şimdi MCU'daki geleceği hakkında konuşuyor.

Kaynak: https://screenrant.com/mcu-vision-ret...
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MegaCon 2024'deki bir panelde Bettany, Vision olarak geri döneceğini açıkladı

MegaCon 2024'deki bir panelde Bettany, Vision olarak geri döneceğini açıkladı

WandaVision'ın sonu, oyuncunun Beyaz Vision'un dünyada nasıl bir yer bulduğunu keşfetmesine izin vermişti. MCU karakterinin orijinal versiyonu olmadığını bilerek ve anılarını sorgulayarak bununla başa çıkması gerekiyor. Bettany'nin Vision'ın MCU'daki geleceği hakkındaki cevabı, bu hikayenin keşfedileceğini garanti ediyor. İşte aşağıda Bettany'nin bir hayranıyla arasında geçen sohbet:

Hayran: Herhangi bir şekilde veya formda Vision geri dönecek mi? Yoksa MCU'ya geri mi döneceksiniz?

Bettany: [Uzun bir duraklamadan sonra] Eh, evet... Yani, neden olmasın? Evet, kesinlikle.

"Vision Quest", Bettany'nin White Vision olarak geri dönüşünü görecek

"Vision Quest", Bettany'nin White Vision olarak geri dönüşünü görecek

Dizinin, MCU'nun Genç Yenilmezlerini içereceği söylentisi var; Marvel, WandaVision dahil olmak üzere birçok film ve dizide bu takımı kuruyor. White Vision'ın kendisini anlamaya başlaması, orijinal Vision'ın anılarıyla programlamasını dengelemesi ve aynı zamanda Genç Yenilmezler'e rehberlik etmesi harika bir dizi olabilir.

Bettany'nin Vision Quest'i yöneteceği doğru ancak White Vision'ın görünebileceği tek MCU projesi bu değil!

Bettany'nin Vision Quest'i yöneteceği doğru ancak White Vision'ın görünebileceği tek MCU projesi bu değil!

Aslında, karakter ilk olarak Agatha: Darkhold Diaries adlı bir projede küçük bir rolle geri dönebilir. Dizi, Kathryn Hahn'ın Agatha Harkness aracılığıyla WandaVision'a bağlanacak ve Joe Locke'un Wanda ve Vision'ın oğullarından biri olan Billy'nin yaşlı bir versiyonunu oynayacağı söylentisi varsa, Bettany'nin de bu projede yer alması mantıklı olur.

İddialar henüz MCU tarafından doğrulanmadı!

İddialar henüz MCU tarafından doğrulanmadı!

MCU'nun yoğun programı ve 2023 Hollywood grevlerinin neden olduğu tüm gecikmelerle birlikte, Bettany'nin White Vision olarak bir takım filmde de geri dönme olasılığı var. Avengers: The Kang Dynasty, karakteri içerebilir ve Vision'ın küçük bir görünümü, Vision Quest'e öncülük edebilir ve Avengers: Secret Wars'da geri dönüşünü sağlayabilir. Vision Quest için resmi ayrıntılar henüz doğrulanmadığından, Bettany'nin Vision'ının MCU'da nasıl devam edeceği henüz görülmüyor.

Peki siz bu geri dönüş hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

Peki siz bu geri dönüş hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

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