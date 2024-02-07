Paul Bettany Marvel Spin-Off Açıklamasından 16 Ay Sonra Vision'ın MCU'ya Geri Dönüşü Hakkında Konuştu!
Paul Bettany Marvel Spin-Off Açıklamasından 16 Ay Sonra Vision'ın MCU'ya Geri Dönüşü Hakkında Konuştu!
Kaynak: https://screenrant.com/mcu-vision-ret...
Paul Bettany, Marvel Sinematik Evreni'nde Vision olarak geri döneceğini doğruladı. Bettany'nin son görünümü Disney+'daki WandaVision'da gerçekleşti. Dizinin sonunda, karakterin yeni bir versiyonu olan White Vision, kendi başına bilinmeyen bir yere gitti. Karakterin, Marvel Stüdyoları'nın rapor edilen Vision Quest serisine dönmesi bekleniyordu ve Bettany şimdi MCU'daki geleceği hakkında konuşuyor.
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MegaCon 2024'deki bir panelde Bettany, Vision olarak geri döneceğini açıkladı
"Vision Quest", Bettany'nin White Vision olarak geri dönüşünü görecek
Bettany'nin Vision Quest'i yöneteceği doğru ancak White Vision'ın görünebileceği tek MCU projesi bu değil!
İddialar henüz MCU tarafından doğrulanmadı!
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