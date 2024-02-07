Paul Bettany Marvel Spin-Off Açıklamasından 16 Ay Sonra Vision'ın MCU'ya Geri Dönüşü Hakkında Konuştu!

WandaVision'ın sonu, oyuncunun Beyaz Vision'un dünyada nasıl bir yer bulduğunu keşfetmesine izin vermişti. MCU karakterinin orijinal versiyonu olmadığını bilerek ve anılarını sorgulayarak bununla başa çıkması gerekiyor. Bettany'nin Vision'ın MCU'daki geleceği hakkındaki cevabı, bu hikayenin keşfedileceğini garanti ediyor. İşte aşağıda Bettany'nin bir hayranıyla arasında geçen sohbet:

Hayran: Herhangi bir şekilde veya formda Vision geri dönecek mi? Yoksa MCU'ya geri mi döneceksiniz?

Bettany: [Uzun bir duraklamadan sonra] Eh, evet... Yani, neden olmasın? Evet, kesinlikle.