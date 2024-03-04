Adam Sandler Bile Bilim Kurgu Dramı Olan "Spaceman"i Kurtaramıyor
Adam Sandler Bile Bilim Kurgu Dramı Olan "Spaceman"i Kurtaramıyor
Kaynak: https://discussingfilm.net/2024/02/23...
Güneş Sistemi'nde bir yerde, uzayın derinliklerinde, bir 'Uzay Adamı' var, hem de başrolde Adam Sandler var! Ancak film, bilim kurgu filmleri arasında kaybolmuş gibi görünüyor. 'Spaceman', genellikle uzayın sonsuzluğunda dolaşan heyecan verici bilim kurgu yapımlarından beklenen sürükleyicilikten biraz uzak kalmış gibi görünüyor. Peki, bu film diğer bilim kurgu yapımlarından nasıl ayrılıyor? Detaylar aşağıda 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Spaceman, Jaroslav Kalfař'ın 2017 bilim kurgu romanı Bohemya'nın Uzayadamı'na dayanıyor.
Ancak Jakub uzayda tek başına değil, çünkü Çekler, kozmik toz bulutuna ulaşmaya çalışan Koreliler tarafından yakından takip ediliyor.
Adam Sandler, kendi yaratımının içinde bir zihinsel yalnızlıkta sıkışmış, kaba ve sorunlu bir kaşif rolünü canlandırıyor.
Kabul etmek gerekirse, bir uzay aracında dolaşan devasa bir uzaylı örümceği görmeye alışmak zor olabilir, ancak görsel kontrast beklenen etkiyi vermiyor.
Filmde Carey Mulligan'ın karakterini pek tanımak mümkün değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Spaceman'de her şey çok yavaş ilerliyor.
Yüksek potansiyeli olabilecek bir senaryo gerçekten çöpe atılmış gibi duruyor.
Siz bu kısır kalan bilim kurgu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Adam gibi bilimkurgu filmine hasret kaldık ya,radikal olacağım tarz yapacağım diye zırto senaryolar ,sonra gişe yapmadı millet beğenmedi.Tv nin siyah beyaz o... Devamını Gör