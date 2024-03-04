Adam Sandler Bile Bilim Kurgu Dramı Olan "Spaceman"i Kurtaramıyor

Bir adamın sevgi, hırs ve öz keşifle dolu kozmik bir macerasını anlatan film, küçük bir çocukken yetim kalan, sevgi dolu büyük anne ve büyük babası tarafından Çek kırsalında yetiştirilen Jakub Procházka'yı (Adam Sandler) merkezine alıyor. Başrol Jakub küçük bir bilim adamından ülkenin ilk kozmonotu oluyor. Venüs'te gerçekleşecek tehlikeli bir solo görev, hem hayalini kurduğu kahramanlık şansını hem de babasının bir Komünist ihbarcısı olarak işlediği günahları kefareti verme fırsatını sunuyor. jakub cesurca bilinmeyenin derinliklerine doğru ilerliyor. Ancak bu şekilde, sadık karısı Lenka'yı geride bırakıyor. Uzayda yalnız kalan Jakub, belki de hayal ürünü olduğunu düşündüğü dev bir uzaylı örümcek keşfediyor, bu da onun beklenmedik bir şekilde arkadaşı oluyor. Aşk, yaşam ve ölümün doğası üzerine felsefi sohbetlerle, bu ikili yoğun ve duygusal bir bağ kuruyor. Jakub gizli Rus rakiplerle çatışmaya giriyor ancak Lenka ile ikinci bir şans için güvenle Dünya'ya geri dönebilecek mi?