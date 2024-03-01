Başrolünde Tom Hardy'nin Yer Aldığı Jeff Nichols İmzalı 'The Bikeriders' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler

Oyuncu kadrosunda Tom Hardy, Austin Butler, Jodie Comer ve Norman Reedus gibi çok yetenekli isimlerin yer aldığı Jeff Nichols İmzalı 'The Bikeriders' filmi, 60'lı yıllarda Chicago'da bir motosiklet kulübünün yaşadıklarını konu alıyor.

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