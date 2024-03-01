Başrolünde Tom Hardy'nin Yer Aldığı Jeff Nichols İmzalı 'The Bikeriders' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler
Başrolünde Tom Hardy'nin Yer Aldığı Jeff Nichols İmzalı 'The Bikeriders' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler
Oyuncu kadrosunda Tom Hardy, Austin Butler, Jodie Comer ve Norman Reedus gibi çok yetenekli isimlerin yer aldığı Jeff Nichols İmzalı 'The Bikeriders' filmi, 60'lı yıllarda Chicago'da bir motosiklet kulübünün yaşadıklarını konu alıyor.
Yeni fragmana ve sosyal medyadan gelen yorumlara gelin birlikte bakalım. 👇
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“Loving”, “Mud” ve “Midnight Special“ın arkasındaki ünlü yönetmen Jeff Nichols‘ın yönettiği 'The Bikeriders’ filminin izleyiciyle buluşması için sabırsızlanıyoruz.
Filmin başrolünü Tom Hardy, Austin Butler, Jodie Comer ve Norman Reedus gibi çok yetenekli isimler paylaşıyor.
Başrollerin yanı sıra oyuncu kadrosunda Michael Shannon, Mike Faist, Boyd Holbrook, Damon Herriman, Beau Knapp, Emory Cohen, Karl Glusman, Toby Wallace ve Happy Anderson yer alıyor.
Danny Lyon'un 1968 tarihli siyah-beyaz fotoğraflardan oluşan kitabına dayanan "The Bikeriders", 1965 Chicago'sunda Vandallar adı verilen kurmaca bir Ortabatılı motorcu çetesini konu alıyor.
Üyelerinin yaşamlarından yola çıkan kulüp, on yıl içinde yerel yabancılar için bir toplanma yerinden, kötücül bir çeteye dönüşmelerini ele alıyor.
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Film, 31 Ağustos 2023'te Telluride Film Festivali'nin açılışında gösterilmiş, büyük beğeniyle karşılanmıştı.
Sinemalardaki gösterimi henüz netleşmeyen filmin merakla beklenen yeni fragmanı görücüye çıktı.
Birlikte izleyelim.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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