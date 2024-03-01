Sinemalarda Bu Hafta: 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'den 'Ahmet'in Türküsü'ne 12 Film Vizyonda
Sinemalarda Bu Hafta: 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'den 'Ahmet'in Türküsü'ne 12 Film Vizyonda
Mart'ın ilk haftasında sinema salonlarında yine birbirinden farklı türlerde kaliteli yapımlar seyirciyle buluşuyor. Uzun zamandır merakla beklenen, başrolünde Zendaya'nın yer aldığı 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'den animasyon filmlerine kadar toplamda 12 film sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.
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1. Senden Başka
2. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki
3. Ahmet'in Türküsü
4. Meşru Gayrimeşru
5. Katala - Oyun Gecesi
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6. İki Yüzlü
7. Sevgili David
8. Altın Gaga ve Macera Çetesi
9. Ayı Teddy'nin Maceraları
10. Şaşkın Damat
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11. İki Nehir Arasında
12. Derin Tehlike
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