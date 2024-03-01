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Sinemalarda Bu Hafta: 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'den 'Ahmet'in Türküsü'ne 12 Film Vizyonda

Sinemalarda Bu Hafta: 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'den 'Ahmet'in Türküsü'ne 12 Film Vizyonda

Sinema film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 07:02

Mart'ın ilk haftasında sinema salonlarında yine birbirinden farklı türlerde kaliteli yapımlar seyirciyle buluşuyor. Uzun zamandır merakla beklenen, başrolünde Zendaya'nın yer aldığı 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'den animasyon filmlerine kadar toplamda 12 film sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. 

Detaylarını merak ediyorsanız içeriğe buyurun. 👇

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1. Senden Başka

1. Senden Başka

Özet: Senden Başka, birbirlerinden nefret etmelerine rağmen çıkarları için sevgiliymiş gibi davranan bir çiftin hikayesini konu ediyor. Bea ve Ben'nın ilk buluşmaları mükemmel geçer. Ancak sonrasında işler aynı şekilde ilerlemez. Birlikte geçirdikleri muhteşem ilk günün ardından adeta birbirlerinden buz gibi soğurlar. Onlar birbirlerinden hoşlanmasalar da bir anda kendilerini Avustralya’da bir düğünde bulurlar. Çıkarları gereği sevgili gibi davranan Bea ve Ben, bu süreçte kendilerini türlü komik olayların içerisinde bulur.

Yönetmen: Will Gluck

Oyuncular: Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp

2. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki

2. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki

Özet: Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki, ailesini yok edenlere karşı intikam savaşı başlatan Paul Atreides'in hikayesini konu ediyor. Paul Atreides, ailesini yok eden komploculara karşı bir intikam savaşı başlatır. Bu süreçte Paul, Chani ve Fremen'lerle güçlerini birleştirir. Ancak Paul, zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Hayatının aşkı ve bilinen evrenin kaderi arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Paul, yalnızca onun öngörebileceği korkunç bir geleceği engellemek için zorlu bi mücadeleye girişir.

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson

3. Ahmet'in Türküsü

3. Ahmet'in Türküsü

Özet: Son Şarkı - Ahmet'in Türküsü, müzik dünyasının efsanevi ismi Ahmet Kaya’nın vatana dönüş hikayesini konu ediyor. Ahmet Kaya’nın hayatının dönüm noktalarının anlatıldığı filmde, Ahmet Kaya'nın sanatıyla insanları nasıl etkilediği gözler önüne seriliyor. Müzik kariyerinin yanı sıra Ahmet Kaya'nın toplum üzerindeki etkisine de değinilen filmde, 'Kimler Ahmet Kaya'yı hedef aldı?', 'Neden Ahmet Kaya?', 'Ahmet Kaya Paris'te neler yaşadı?', 'Ahmet Kaya vatan hasreti çekerken başka hangi acıları yaşadı?' gibi pek çok soru cevaplandırılıyor.

Yönetmen: Kudret Sabancı

Oyuncular: Celil Nalçakan, Ezgi Şenler, Serdal Genç

4. Meşru Gayrimeşru

4. Meşru Gayrimeşru

Özet: Meşru Gayrimeşru, telefon dolandırıcılarının eline düşen bir hukuk profesörünün hikayesini konu ediyor. Hukuk profesörü Erdem Kuş, telefon dolandırıcılarının eline düşer. Baktığı davalar nedeniyle baskı gören ve işini kaybeden Erdem Kuş, kendisini hakim, savcı, emniyet müdürü olarak tanıtarak dolandıran çetenin peşine düşer. Parasını almaya kararlı olan profesör, bu süreçte doğru bildiği şeyler hakkında kendi için tartışma yaşar. Erdem Kuş, dolandırıcılık çetesinin izini sürerken kendisini zorlu bir maceranın içinde bulur.

Yönetmen: Ömer Kaydı

Oyuncular: Erkan Can, Kemal Uçar, Şahin Sarsu

5. Katala - Oyun Gecesi

5. Katala - Oyun Gecesi

Özet: Katala - Oyun Gecesi, eğlenmek için gittikleri göl evinde kendilerini bir kabusun içerisinde bulan bir grup genç kızın hikayesini konu ediyor. Yarışmaya hazırlanan üniversitenin popüler cheerleader takımının 4 gözde üyesi, keyifli bir hafta sonu geçirmek için bir göl evine gitmeye karar verir. Ancak kızlar gözlerden uzaktaki eve gittiklerinde kendilerini bir seri katilin oyununun içerisinde mahsur halde bulurlar. Kızlar, eğlenmek için yüzyıllar önce yaşayan ve dehşet saçan bir seri katilin ruhunu çağırır. Ancak seans bir anda dehşet verici bir hal alır ve kızlar yaptıkları hatanın ölümcül sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Yönetmen: Şiar Zaim

Oyuncular: Serap Çetintürk, Tuğba İldiz, Selbinyaz Hatamova

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6. İki Yüzlü

6. İki Yüzlü

Özet: İki Yüzlü filmi, aileye dahil olan bir yabancının gizlediği kişiliğini ortaya çıkarmasıyla yaşananları anlatmaktadır. Melisa, bir süredir erkek arkadaşı olduğunu ailesine söylediğinde, ailesi onu tanımak ister ve evlerine davet eder. Melisa’nın davetini geri çevirmeyen Sarp, eve gittiğinde davranışları ve zekasıyla kısa sürede ailenin gözüne girmeyi başarır. Ancak Sarp çok geçmeden karakterinin altında gizlediği kişiliğini ortaya çıkarır ve aileye dehşet dolu anlar yaşatmaya başlar. Kendilerini büyük bir kabusun içerisinde bulan ailenin kurtulması için bir mucize gerekmektedir. O mucize de hasta olduğu için üst kattaki yatağında bulunan Toprak olur. Toprak, ailesini bu kabusta kurtarmayı başarabilecek midir?

Yönetmen: Bülent Terzioğlu

Oyuncular: Gökçe Özyol, Aslıhan Karalar, Levent Sülün, Betül Dinçer, Nazım Hançar

7. Sevgili David

7. Sevgili David

Özet: Sevgili David, şeytani bir varlığın musallat olmasıyla hayatı değişen bir adamın hikayesini konu ediyor. Adam Ellis, sakin bir yaşam süren bir çizgi roman sanatçısıdır. Sosyal medyada ürettiği içerikler ile çok sayıda takipçiye sahip olan Adam, bir gün internet trollerine cevap verdikten kısa bir süre sonra dairesinin köşesinde boş bir sallanan sandalyenin hareket ettiğini görür ve o andan itibaren uyuyamaz hale gelir. Adam, giderek artan kötü niyetli olayları bir dizi tweet'te anlatırken, David adındaki ölü bir çocuğun hayaletinin kendisine musallat olduğuna inanmaya başlar. Adam, patronu tarafından 'Sevgili David' konusuna devam etmesi konusunda teşvik edilir ancak çok geçmeden sanal ve gerçek olan üzerindeki hakimiyetini kaybetmeye başlar.

Yönetmen: John McPhail 

Oyuncular: Augustus Prew, Andrea Bang, Justin Long

8. Altın Gaga ve Macera Çetesi

8. Altın Gaga ve Macera Çetesi

Özet: Altın Gaga ve Macera Çetesi, yardıma ihtiyacı olan bir şehri kurtarmak için mücadele eden Altıngaga ve çetesinin maceralarını konu ediyor. Altıngaga, tavukların arasında büyüyen, küçük sevimli bir kartaldır. Kendisine uçamayacağı söylenen ve buna inanıp artık uçamayacağını düşünen Altıngaga'nın en büyük isteği tanınmaktır. İçgüdülerinin peşinden giden Altıngaga, uçmayı öğrenince, kız kardeşiyle birlikte bazı sırları çözmek için Kuşlar Şehri'ne gitmeye karar verir. Ekibi ile birlikte Kuşlar Şehri'ne giden Altıngaga, orada yardıma muhtaç bir şehirle karşılaşır. Artık Altıngaga ve arkadaşlarının yeni göre bu şehri kurtarmaktır.

Yönetmen: Nigel W. Tierney, Dong Long

9. Ayı Teddy'nin Maceraları

9. Ayı Teddy'nin Maceraları

Özet: Ayı Teddy'nin Maceraları, zengin bir sahibin hayalini kuran Ayı Teddy'nin maceralarını konu ediyor. 8 yaşındaki Mariann, Norveç'teki kasabasında bir Noel pazarını ziyaret ederken aniden inanılmaz bir manzarayla karşılaşır. O, bir karnaval oyun standının en üst rafında bulunan sevimli bir peluş oyuncak ayının hareket ettiğini görmüştür. Canlı peluş hayvanla arasında bir bağ hisseden Mariann, onu ödül olarak kazanmaktan daha iyi bir Noel dileği düşünemez. Ancak Teddy’nin ise başka planları vardır. Teddy, ona dünyanın sunduğu her şeyi öğretebilecek zengin bir sahibin hayalini kurmaktadır. Mariann, Teddy’yi almaya gittiğinde onu birinin kazandığını öğrenir. Bu durum üzerine Mariann en yakın arkadaşı ile birlikte ayıyı bulmak için zorlu bir maceraya atılır. Teddy’yi kazanan kişi onu bir odunluğa götürdüğünde yeni en iyi arkadaşı kirpi Bolla, hayatta gerçekten neyin önemli olduğunu anlamasına yardımcı olur.

Yönetmen: Andrea Eckerbom

Oyuncular: John F. Brungot, Marte Klerck-Nilssen, Mariann Hole

10. Şaşkın Damat

10. Şaşkın Damat

Özet: Şaşkın Damat, düğün gününde kendisini beklenmedik olayların içerisinde bulan damadın hikayesini konu ediyor. İlginç bir kişiliğe sahip çocuk doktoru Ali, güzel nişanlısı Dalia ile evlenmek üzeredir. Düğün günü eski bir dolandırıcı olan gelinin babası Daoud'un hapisten çıkmasıyla beklenmedik olaylar yaşanır. Ali kendisini bir anda bir çetenin intikam savaşının ortasında bulur; bu durum, düğün gününü ve heyecanla beklediği balayını mahveder.

Yönetmen: Rami Imam

Oyuncular: Mohamed Emam, Yasmine Sabri, Maged El-Kidwani, Wafaa Amer, Hala Fakher

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11. İki Nehir Arasında

11. İki Nehir Arasında

Özet: I. Dünya Savaşı sırasında Irak Cephesinde savaşmış ve esir düşmüş Türk ve İngiliz askerlerinin bugüne kadar hiç anlatılmamış olan anılarını konu alan belgesel filmde, Kut Savaşında esir düşmüş İngilizler ile Basra’da esir düşmüş Türklerin yaşadığı ve bugüne kadar hiçbir şekilde konuşulmamış olan hikayelerini ortak acı perspektifinden mercek altına alıyor. Türk ve İngiliz askerlerinin torunları, dedelerinin bilinmeyen hikâyelerini ve hayatlarını nasıl etkilediğini düşünüyorlar. Tarihsel çerçevenin dışında kalan iki farklı ulusun, savaş esirlerinin tanıklıklarıyla ilerleyen film, Kut Zaferini merkezine alırken, savaşın zulmünün bireyler üzerindeki ortak acısını, tarihin gerçekliğini, mübadeleyle kaderlerinin nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor.

Yönetmen: Berfi Dicle Öğüt

Oyuncular: Mehmet Konuralp, Jonathan Arch

12. Derin Tehlike

12. Derin Tehlike

Özet: Derin Tehlike filmi, ailesiye bir köpek balığı saldırısında kaybeden genç bir kadının hikayesini anlatmaktadır. Genç bir kadın olan Lexy’nin hayatı ailesiyle çıktıkları tekne tatilinde altüst olur. Uğradıkları köpek balığı saldırısınde babası ve kız kardeşini kaybeden Lexy, sağ kurtulmayı başarsa da yaşayan bir ölüye döner. Çok geçmeden kabusunun henüz sona ermediğini keşfeder. Çevresindeki kimseye güvenemeyen Lexy, suya yeniden adım arabilmek için önce iblislerle yüzleşmek zorunda kalır. Lexy, bir danışmanın yardımıyla, akıldan çıkmayan geçmişe dönüşlerin derinliklerine iner ve o kader gecesinde olanlarla ilgili gerçeği yavaş yavaş ortaya çıkarır.

Yönetmen: Scott Chambers, Becca Hirani

Oyuncular: Georgie Banks, Stephanie Lodge, Matthew Marcelis, Nicola Wright, Beatrice Fletcher

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