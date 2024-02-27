Dünya Çapında Sevilen Animasyon Filmlerinden 'Kung Fu Panda 4'ün 'Dune' Esintili Fragmanına Gelen Tepkiler
Dünya Çapında Sevilen Animasyon Filmlerinden 'Kung Fu Panda 4'ün 'Dune' Esintili Fragmanına Gelen Tepkiler
Dünya çapında sevilen animasyon filmi 'Kung Fu Panda'nın yeni filmi geliyor. DreamWorks Animation ve Universal Pictures, yakında çıkacak dördüncü Kung Fu Panda filminin yeni fragmanını yayınladı.
Fragmana ve sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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İlk olarak 2008 yılında vizyona giren 'Kung Fu Panda', tüm dünyada en çok sevilen animasyon serilerinden biri olmayı başarmıştı.
2016’ yılında çıkan üçüncü filmden sonra dördüncüsü de izleyici tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu.
Serinin dördüncü filminin geleceği geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Şimdi ise 8 Mart 2024 tarihinde vizyona gireceği söylendi.
Po’nun sesi olarak Jack Black'in karşımıza çıkacağı kadroda Bryan Cranston, Ke Huy Quan, Awkwafina, Jackie Chan, Viola Davis ve Dustin Hoffman gibi isimleri de göreceğiz.
Yönetmen koltuğunda Mike Mitchell ve Stephanie Stine'ın oturacağı film, tüm seride olduğu gibi yine Po’ya odaklanacak. Bu sefer Po’nun ruhani bir lider hâline gelmesini ve bir sonraki ejderha savaşçısını aramasını izleyeceğiz.
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Kung Fu Panda’nın ilk filmi, DreamWorks Animation'ın en yüksek hasılat yapan orijinal animasyon filmi olarak büyük bir başarıya imza atmıştı.
'Kung Fu Panda 4'ün 'Dune' esintili yeni fragmanı geldi. Birlikte izleyelim.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇
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