Ünlü Yönetmen Ethan Coen'in 'Drive Away Dolls' Filmi Gişe Performansıyla Hayal Kırıklığına Uğrattı!
Ünlü Yönetmen Ethan Coen'in 'Drive Away Dolls' Filmi Gişe Performansıyla Hayal Kırıklığına Uğrattı!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/702416/...
Başrollerinde Margaret Qualley ve Geraldine Viswanathan'ın yer aldığı 'Drive Away Dolls' filmi vizyona girdiği ilk hafta gişe performansıyla beklentiyi karşılayamadı.
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Oyuncu kadrosunda Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan ve Joey Slotnick'in yer aldığı 'Drive Away Dolls' geçtiğimiz günlerde Amerika'da vizyona girdi.
'The Big Lebowski', 'O Brother Where Art Thou?', 'No Country for Old Men' ve 'True Grit' gibi filmlerle tanınan yönetmen Ethan Coen'in ilk solo uzun metrajlı filmi olarak karşımıza çıktı.
Filmin başrollerindeki Margaret Qualley ve Geraldine Viswanathan, spontane şekilde çıktıkları yolculukta, kasabaya gizemli bir paket taşıması gereken bir arabayı alınca yanlışlıkla kendilerini suç ağının ortasında bulan iki arkadaşı canlandırıyor.
Variety'nin haberine göre; Kaçak Kızlar, vizyona girdiği ilk hafta sonunda ABD gişesinde çok kötü bir başlangıç yaptı.
Film üç günde toplam 2,5 milyon dolar kazanarak en çok izlenen filmler listesinde ilk 10'a bile zar zor girebildi. Listede ancak 8. sırada kendine yer bulan film, gişede süper kahraman filmi Madame Web'in de altında kaldı.
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2 bin 261 salonda gösterime giren filmin, ilk hafta sonunda yaklaşık 4 milyon dolar hasılat elde etmesi bekleniyordu ancak kazanç bu tahmine ulaşamadı.
Eleştirmenlere göre 'Drive Away Dolls' 20 milyon dolara satın alan dağıtımcı Focus Features'ın kâr etmesi pek de olası gözükmüyor.
Film tüm dünyada vizyona girdiğinde başarı yakalayabilecek mi merakla bekliyoruz.
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