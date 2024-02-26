Aksiyon ve Korku Türünün Popüler Örneklerinden 'The Purge 6' Serinin Son Filmi Olacak!
Aksiyon ve Korku Türünün Popüler Örneklerinden 'The Purge 6' Serinin Son Filmi Olacak!
Kaynak: https://variety.com/2023/film/news/th...
2013 yılında sinemalarda vizyona giren ve günümüzde hâlâ izlenmeye devam eden 'The Purge' serisi 6. ve son filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Distopik, aksiyon ve korku türlerinde büyük ilgi toplayan 'The Purge' film serisi ilk olarak 2013 yılında sinemalarda izleyiciyle buluştu.
Oyuncu kadrosunda Ethan Hawke, Lena Headey ve Max Burkholder gibi isimlerin yer aldığı seri, Amerikan hükümetindeki suçluları konu alır.
'The Purge' için getirilen hemen hemen bütün olumsuz eleştiriler, ilgi çekici orijinal bir fikri, tipik bir ev istilası gerilimine dönüştürme noktasında toplanıyor.
Milyon dolarlık hasılat yapan ve hala popülerliğini koruyan 'The Purge' serisinin her filmi başka konuları ele alıyor.
Amerika seçimlerinde boy gösteren bir senatörün hikayesini ele alan 'The Purge 3'ün ardından yayınlanan 5. filmin serinin son filmi olması bekleniyordu.
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Henüz 6. filmin çıkış tarihiyle ilgili bir duyuru yapılmasa da başrollerden Frank Grillo, ScreenRant'a proje hakkında şunları söyledi:
"Senaryo bitti. Temelde benim karakterim Leo Barnes'ın etrafında dönüyor. Sonuncusunun sonuncusu olurdu, emekli olmaya devam eden adam gibi."
"James DeMonaco bunu yönetecek, eğer gerçekleşirse ve bu bir para meselesi. Bu, filmin ne kadar büyük olmasını istedikleri, bu seride çok şey yaptıklarını düşünürsek, filme ne kadar para harcamak istedikleri meselesi. Ama harika bir senaryo."
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