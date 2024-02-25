İzlemeye Başladığınızda Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlamayacağınız En İyi Yolculuk Filmleri

Afro Amerikalı ünlü bir piyanistin turnesi için şöför araması ve bir süredir işsiz olan Tony Lip’in bir araya geldiği ve çok beğenilen film adını güzergahları bulmak için kullandıkları “Green Book”dan alıyor. Irkçılık, tehlike ve beklenmeyen nezaketin bir arada işlendiği bu güzel fim yolculuk boyunca ön yargının ne kadar zararlı olduğunu bir kez daha gösterecek.