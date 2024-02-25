İzlemeye Başladığınızda Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlamayacağınız En İyi Yolculuk Filmleri
İzlemeye Başladığınızda Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlamayacağınız En İyi Yolculuk Filmleri
Kaynak: https://www.alem.com.tr/dizi-film/en-...
Bazı filmler vardır ki hayatınızdaki eksik parçayı bulmanızı sağlar, bazı filmler vardır ki içinizdeki 'size' bir kıvılcım etkisi yaratır. Fantastikten drama hayatınızı etkileyecek, gerek içinizdeki gerek gerçek bir yolculuğa çıkmanızı sağlayacak film önerilerimiz ile sizlerleyiz. Sizi de derinden etkileyen ya da bu listede bu filmde olmalı dediğiniz öneriler için yorumlarda buluşalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Green Book (IMDb Puanı: 8,2)
2. Captain Fantastic (IMDb Puanı: 7,8)
3. Seven Years in Tibet (IMDb Puanı: 7,1)
4. Life of Pi (IMDb Puanı: 7,9)
5. Little Miss Sunshine (IMDb Puanı: 7,8)
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. İnterstate 60 (IMDb Puanı: 7,6)
7. The Secret Life of Walter Mitty (İMDb Puanı: 7,3)
8. Lord of The Rings (IMDb Puanı: 8,9)
9. Thelma and Louise (IMDb Puanı: 7.6)
10. The Way (IMDb Puanı: 7,3)
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. İnto The Wild (IMDb Puanı: 8,1)
12. The Bucket List (IMDb Puanı: 7,4)
13. Wild (IMDb Puanı: 7,1)
14. Big Fish (IMDb Puanı: 8)
15. The Motorcycle Diaries (IMDb Puanı: 7,7)
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Bonus: Back to Future (IMDb puanı: 8,5)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda