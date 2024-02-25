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İzlemeye Başladığınızda Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlamayacağınız En İyi Yolculuk Filmleri

İzlemeye Başladığınızda Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlamayacağınız En İyi Yolculuk Filmleri

Sinema
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 23:46

Bazı filmler vardır ki hayatınızdaki eksik parçayı bulmanızı sağlar, bazı filmler vardır ki içinizdeki 'size' bir kıvılcım etkisi yaratır. Fantastikten drama hayatınızı etkileyecek, gerek içinizdeki gerek gerçek bir yolculuğa çıkmanızı sağlayacak film önerilerimiz ile sizlerleyiz. Sizi de derinden etkileyen ya da bu listede bu filmde olmalı dediğiniz öneriler için yorumlarda buluşalım.

Kaynak: https://www.alem.com.tr/dizi-film/en-...
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1. Green Book (IMDb Puanı: 8,2)

1. Green Book (IMDb Puanı: 8,2)

Afro Amerikalı ünlü bir piyanistin turnesi için şöför araması ve bir süredir işsiz olan Tony Lip’in bir araya geldiği ve çok beğenilen film adını güzergahları bulmak için kullandıkları “Green Book”dan alıyor. Irkçılık, tehlike ve beklenmeyen nezaketin bir arada işlendiği bu güzel fim yolculuk boyunca ön yargının ne kadar zararlı olduğunu bir kez daha gösterecek.

2. Captain Fantastic (IMDb Puanı: 7,8)

2. Captain Fantastic (IMDb Puanı: 7,8)

6 çocuğu ile ABD’nin Kuzeybatı Pasifik ormanlarında yaşayan Ben Cash izole bir hayat yaşamaktadır. Fiziken güçlü ama aynı zamanda entellektüel olarak da yetiştiren hayat annelerinin hayatıyla bir anda tepe taklak olur. Annelerinin beklenmeyen vefatından sonra başlayan zorlu yolculuğunda hem anne hem baba olan Ben’in zorlu hayatı ve yaşadıkları sizi de etkileyecek.

3. Seven Years in Tibet (IMDb Puanı: 7,1)

3. Seven Years in Tibet (IMDb Puanı: 7,1)

Avusturalyalı bir dağcı olan Heinrich Harrer o dönemde faşist Alman yönetimi tarafından desteklenmektedir. 1939 yılında Almanya ile savaş halinde olan İngilizler tarafından rehin alınır ve kaçarak Lhassa’ya gider. Burada Dalai Lama felsefesi ve öğrendikleriyle hayat değişir. Bu zorlu yolcuğu anlatan film 1997 yapımı.

4. Life of Pi (IMDb Puanı: 7,9)

4. Life of Pi (IMDb Puanı: 7,9)

Hindistan’dan Kanada’ya giden yük gemisinin batması sonucu filikaya sığınan Richard Parker kendini tek başına düşünürken beklenmeyen misafirlerle karşılaşır. Bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan  ve 300 kiloluk Bengal kaplanı ile bir filikada yaşam mücadelesi veren Richard Parker’in zorlu yolculuğu sizi etkileyecek.

5. Little Miss Sunshine (IMDb Puanı: 7,8)

5. Little Miss Sunshine (IMDb Puanı: 7,8)

Sıradan ve modern görünen bir ailenin her üyesinin nasıl birbirine zıt oldukları ve çatışmalarını izleyeceğiniz Little Miss Sunshine küçük olmasına rağmen akıllı ama biraz şişman kızları Olive’nin güzellik yarışmasına katılmak için ailece eski bir minibüsle yola çıkan aile bireylerinin bu yolculuk sırasında ailenin ne demek olduğunu keşfettikleri güzel bir film.

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6. İnterstate 60 (IMDb Puanı: 7,6)

6. İnterstate 60 (IMDb Puanı: 7,6)

Barda bir yabancıyla tanışan ve O.W. Grant için adrese teslim paketi götüren Neal Oliver kendini bir anda yollarda bulur. “Otoyol 60” yolunda bulunan bir yere paketi götürmek zorundadır ama öyle bir adres olmamasıdır. Bilinmeyen yola doğru başlayan bu yolculuk Neal’e hangi süprizleri yapacak. Göndermeleri ve sıra dışı görüntüleriyle İnterstate 60 bir yol filminden fazlası…

7. The Secret Life of Walter Mitty (İMDb Puanı: 7,3)

7. The Secret Life of Walter Mitty (İMDb Puanı: 7,3)

Bir derginin fotoğraf arşivide çalışan ve sakin bir hayat süre Walter Mitty bir anda hayatının aşkıyla tanışır ama her şey bozulur diye bir türlü açılamaz. Bir yandan çalıştığı derginin artık internetten yayın yapacağı haberi ile işini kaybetme tehlikesi yetmemiş gibi arşivden önemli bir fotoğraf da kaybolunca Walter Mitty’nin eğlenceli ve sürpriz yolculuğu başlar.

8. Lord of The Rings (IMDb Puanı: 8,9)

8. Lord of The Rings (IMDb Puanı: 8,9)

Bütün dünyayı kasıp kavuran ve 3 filmden oluşan Lord of The Ring Orta Dünya’ya kan ve korkudan başka bir şey getirmeyen yüzüğün yüzyıllar sonra tekrar ortaya çıkmasıyla başlar. Bu yüzükte kurtulmak için Mordor’a götürmek gerekmektedir. Bu yolculukta Elfler, Cüceler, Hobbitler ve insanların bir araya gelmesiyle başlayan kardeşlik yol boyunca cesaret, inanç, sadakat ve tutkunun etkilerini bize gösteriyor.

9. Thelma and Louise (IMDb Puanı: 7.6)

9. Thelma and Louise (IMDb Puanı: 7.6)

En İyi Özgün Senaryo Oscar’ı kazanan film iki kadının birlikte çıktığı yolculukta Thelmaya tecavüz etmeye çalışan adamı Louise’nin öldürmesiyle bize kimse inanmaz diyerek kaçışlarını anlatıyor. Thelma’nın bunun üstüne tek gecelik bir ilişki yaşaması üstüne işler daha da sarpa sarar ve  bu muhteşem yol filmi ortaya çıkar.

10. The Way (IMDb Puanı: 7,3)

10. The Way (IMDb Puanı: 7,3)

Fırtınada yürüyüş yaparken ölen oğlunun cenazesini almak için Fransa’ya gelen Amerikalı doktor Tom’un oğlunun gezisini birime arzusunu gerçekleştirmek için eve dönmez ve yolculuğa devam eder. Yürüyüş yapmayı sevmeyen Tom’u bekleyen süprizler ve bu yürüyüşte yalnız olmadığını fark etmesi filmin aha da güzel yapıyor.

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11. İnto The Wild (IMDb Puanı: 8,1)

11. İnto The Wild (IMDb Puanı: 8,1)

Üniversiteden dereceyle mezun olan Christopher aynı zamanda başarılı bir sporcudur. Mezun olduktan sonra hayatında bir şeylerin yanlış olduğunu söyleyerek tüm mal varlığını hayır kurumlarına bağışlamak bambaşka bir yolculuğa çıkar. Alaska ormanlarında son bulan bu yolculuk boyunca yaşadıklarını izlerken siz de etkileneceksiniz.

12. The Bucket List (IMDb Puanı: 7,4)

12. The Bucket List (IMDb Puanı: 7,4)

Hastanede kanserle mücadele eden iki ayrı hayatın  bir liste yaparak hayatlarında yapmak istedikleri ve yapamadıkları ne varsa yapmak üzere çıktıkları yolculuğu anlatan The Bucket List size de kendi hayatınızı ve “keşke”lerinizi sorgulatacak.

13. Wild (IMDb Puanı: 7,1)

13. Wild (IMDb Puanı: 7,1)

Annesinin vefatı, uyuşturucu bağımlılığı ve evliliğinin bitmesisiyle kendini günden güne yok eden Cheryl bir anda ani bir karar alarak Amerika’nın en uzun, zorlu ve bir o kadar tehlikeli Pasifik Crest Yolu’nu tek başına yürüyecektir. Bu yolculuk aynı zamanda kendi iç dünyasına olacak ve hissetmeyi unuttuğu duyguları yeniden hissedecektir.

14. Big Fish (IMDb Puanı: 8)

14. Big Fish (IMDb Puanı: 8)

Tim Burton’ın yönetmenliği yaptığı bu fantastik film babası ölmek üzere olduğu için evine geri dönen William Bloom’un babasını yakından tanımak için bilgi toplamaya başlar. Babasının geçmişte yaşadıklarına dair bilgiler edindikçe anlayamadığı babasını anlamaya başlamanın yolculuğu anlatan film kesinlikle izlenmeli.

15. The Motorcycle Diaries (IMDb Puanı: 7,7)

15. The Motorcycle Diaries (IMDb Puanı: 7,7)

Orijinal adı Diarios de Motocicleta olan bu etkileyici film Che Guevara’nın 1950'lerde henüz 23 yaşındayken motosikletle seyahate çıktığı ve tüm Güney Amerika'yı en yakın arkadaşı Alberto Granado'yla birlikte gezdiği zamanı anlatan bir film. İlk başlarda hedefleri aynı olan ve güzel kızların peşinde olan bu ikilinin hayatı bambaşka noktalara sürüklenir.

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16. Bonus: Back to Future (IMDb puanı: 8,5)

16. Bonus: Back to Future (IMDb puanı: 8,5)

Z kuşağının meraklısının bilebileceği bu enfes film serisi listenin olmaz olmazı. Dr. Brown’un zaman yolcuğu yapabilen arabayı icat etmesiyle başlayan bu serüven Marty’i yanlışlıkla gelecek yerine geçmişe gönderir. Geçmişe gittiğinde istemeden yapılan bir hamle Marty dahil çevresindeki herkesin kaderini değiştirmiştir. Bu durum onun doğumu bile etkilemek üzeredir ve acil bir müdahale gerekir. Toplam 3 film olarak bu seriyi izlemediyseniz mutlaka izleyin.

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