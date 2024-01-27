Hem Gezenin Hem de Okuyanın Çok Bildiği En İyi Gezi ve Yolculuk Temalı Kitaplar

Seyahat tutkunları ve kitap kurtları bu yazı tam size göre… Ana karakter ya kaçar ya da gitmesi gereken bir yol vardır. Bu öyle bir yol ki karakter ne başına gelecekleri bilir ne de yolculuk sonunda dönüşeceği yeni benliğini… Sizin için naçizane seçtiğim seyahat ve gezi kitaplarını merak ediyorsanız buyrun listemize birlikte göz atalım.