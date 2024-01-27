Hem Gezenin Hem de Okuyanın Çok Bildiği En İyi Gezi ve Yolculuk Temalı Kitaplar
Hem Gezenin Hem de Okuyanın Çok Bildiği En İyi Gezi ve Yolculuk Temalı Kitaplar
Kaynak: https://www.oggusto.com/seyahat/en-iy...
Seyahat tutkunları ve kitap kurtları bu yazı tam size göre… Ana karakter ya kaçar ya da gitmesi gereken bir yol vardır. Bu öyle bir yol ki karakter ne başına gelecekleri bilir ne de yolculuk sonunda dönüşeceği yeni benliğini… Sizin için naçizane seçtiğim seyahat ve gezi kitaplarını merak ediyorsanız buyrun listemize birlikte göz atalım.
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1. Simyacı - Paulo Coelho
2. Yol Arkadaşım - Gündüz Vassaf
3. Beyaz Yollar, Mavi Deniz - Fikret Adil
4. Huckleberry Finn’in Maceraları - Mark Twain
5. Güneydeki Ülke - Şavkar Altınel
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6. 100. Yılda Türkiye Seyahatnamesi - Seymen Bozaslan
7. Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı - Robert M. Pirsig
8. Yoldan Gelen Çok Konuşur - Bilgehan Uçak
9. Düğümlere Üfleyen Kadınlar - Ece Temelkuran
10. Seyahat Sanatı - Alain de Botton
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11. Yolda - Jack Kerouac
12. 80 Günde Parasız Devri Alem - Muammer Yılmaz
13. Hayata Yolculuk - Hasan Yorulmaz
14. Bir Siyah Saçlı Kadının Gezi Notları - Buket Uzuner
15. İlber Ortaylı Seyahatnamesi - İlber Ortaylı
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16. Bir Dinazorun Gezileri - Mina Urgan
17. Satürn’ün Halkaları - W. G. Sebald
18. Motosiklet Günlükleri - Che Guevara
19. Uyanış Yolculuğu - Çağatay Özdemir
20. Bozkır Bir Yolculuk Hikayesi - Anton Çehov
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