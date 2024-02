Film ve Dizi Dünyasının En İyilerini Onurlandıran SAG (Oyuncular Birliği) Ödülleri'ni Kazananlar Belli Oldu

2024 SAG (Oyuncular Birliği) Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. Dizi ve film dünyasının en iyilerini onurlandıran bu ödül töreni, ilk kez Netflix platformunda canlı olarak yayınlandı. 'Oppenheimer' filmi, başrol oyuncuları Cillian Murphy ve Robert Downey Jr. ile sezon boyunca topladıkları ödüllere bir yenisini ekleyerek Oscar yarışında önemli bir avantaj elde etti. En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen isim ise 'Killers of the Flower Moon' filmindeki performansıyla Lily Gladstone oldu. Gladstone, bu başarısıyla Oscar'ın En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde Altın Küre ve BAFTA ödüllerini kazanan Emma Stone ile birlikte en büyük adaylardan biri haline geldi. Televizyon kategorisinde ise 'Succession' ve 'The Bear' dizileri toplu performans ödüllerine layık görüldü. 'Beef' dizisinin iki başrol oyuncusu da ödülle dönerken sezonun popüler dizisi 'Succession'ın oyuncuları bireysel ödül kazanma şansını yakalayamadı.

İşte karşınızda 2024 SAG Ödülleri töreninde ödül kazanan tüm isimler!