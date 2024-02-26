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Film ve Dizi Dünyasının En İyilerini Onurlandıran SAG (Oyuncular Birliği) Ödülleri'ni Kazananlar Belli Oldu

Film ve Dizi Dünyasının En İyilerini Onurlandıran SAG (Oyuncular Birliği) Ödülleri'ni Kazananlar Belli Oldu

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 10:50

2024 SAG (Oyuncular Birliği) Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. Dizi ve film dünyasının en iyilerini onurlandıran bu ödül töreni, ilk kez Netflix platformunda canlı olarak yayınlandı. 'Oppenheimer' filmi, başrol oyuncuları Cillian Murphy ve Robert Downey Jr. ile sezon boyunca topladıkları ödüllere bir yenisini ekleyerek Oscar yarışında önemli bir avantaj elde etti. En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen isim ise 'Killers of the Flower Moon' filmindeki performansıyla Lily Gladstone oldu. Gladstone, bu başarısıyla Oscar'ın En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde Altın Küre ve BAFTA ödüllerini kazanan Emma Stone ile birlikte en büyük adaylardan biri haline geldi. Televizyon kategorisinde ise 'Succession' ve 'The Bear' dizileri toplu performans ödüllerine layık görüldü. 'Beef' dizisinin iki başrol oyuncusu da ödülle dönerken sezonun popüler dizisi 'Succession'ın oyuncuları bireysel ödül kazanma şansını yakalayamadı.

İşte karşınızda 2024 SAG Ödülleri töreninde ödül kazanan tüm isimler!

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En İyi Toplu Performans: Oppenheimer

En İyi Toplu Performans: Oppenheimer

En İyi Erkek Oyuncu: Cillian Murphy (Oppenheimer)

En İyi Erkek Oyuncu: Cillian Murphy (Oppenheimer)

En İyi Kadın Oyuncu: Lily Gladstone (Killers Of The Flower Moon)

En İyi Kadın Oyuncu: Lily Gladstone (Killers Of The Flower Moon)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’vine Joy Randolph (The Holdovers)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’vine Joy Randolph (The Holdovers)
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En İyi Dublör Performansı: Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

En İyi Dublör Performansı: Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Barbra Streisand

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Barbra Streisand

En İyi Toplu Performans (Drama): Succession

En İyi Toplu Performans (Drama): Succession

En İyi Toplu Performans (Komedi): The Bear

En İyi Toplu Performans (Komedi): The Bear

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Pedro Pascal - The Last Of Us

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Pedro Pascal - The Last Of Us
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En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Elizabeth Debicki - The Crown

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Elizabeth Debicki - The Crown

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Jeremy Allen White - The Bear

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Jeremy Allen White - The Bear

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Ayo Edebiri - The Bear

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Ayo Edebiri - The Bear

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Steven Yeun - Beef

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Steven Yeun - Beef

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Ali Wong - Beef

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Ali Wong - Beef
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En İyi Dublör Performansı: The Last Of Us

En İyi Dublör Performansı: The Last Of Us

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