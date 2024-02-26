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'Wonka'nın Yıldızı Timothée Chalamet Oyuncu Olmaya Karar Verdiği Filmi Açıkladı!

'Wonka'nın Yıldızı Timothée Chalamet Oyuncu Olmaya Karar Verdiği Filmi Açıkladı!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 14:44

Yakın zamanda 'Dune: Part Two'daki rolüyle beyaz perdeye dönecek olan Timothee Chalamet, New York Times'a verdiği bir röportajda oyunculuk kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Detaylara birlikte bakalım. 👇

Kaynak: https://www.nytimes.com/2024/02/21/mo...
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Yer aldığı her projeyle başarısını ispatlayan dünyaca ünlü aktör Timothée Chalamet'i hepimiz biliyoruz.

Yer aldığı her projeyle başarısını ispatlayan dünyaca ünlü aktör Timothée Chalamet'i hepimiz biliyoruz.

Küçük yaşta yer aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğu ve kazandığı ödüllerle kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkmaya başladı.

Küçük yaşta yer aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğu ve kazandığı ödüllerle kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkmaya başladı.

En son 'Wonka' filminin başrolünde yer alan yetenekli oyuncu, şimdilerde ise Zendaya ile başrolü paylaştığı 'Dune: Part Two' ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

En son 'Wonka' filminin başrolünde yer alan yetenekli oyuncu, şimdilerde ise Zendaya ile başrolü paylaştığı 'Dune: Part Two' ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

İlk filmi ile büyük beğeni toplayan serinin merak uyandıran ikinci filmi şimdiden ilgi odağı olmayı başardı.

İlk filmi ile büyük beğeni toplayan serinin merak uyandıran ikinci filmi şimdiden ilgi odağı olmayı başardı.

Geçtiğimiz günlerde ise New York Times'a verdiği bir röportajda yaptığı açıklamalarla konuşuldu.

Geçtiğimiz günlerde ise New York Times'a verdiği bir röportajda yaptığı açıklamalarla konuşuldu.
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Timothée Chalamet, oyuncu olma isteğinin ilk etapta ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın 'The Dark Knight' filmi olduğunu 'Oyuncu olmaya karar verdiğim filmdi." diyerek açıkladı.

Timothée Chalamet, oyuncu olma isteğinin ilk etapta ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın 'The Dark Knight' filmi olduğunu 'Oyuncu olmaya karar verdiğim filmdi." diyerek açıkladı.

Siz Timothée Chalamet'in oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

Siz Timothée Chalamet'in oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

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