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Altın Peşinde Koşanların Hikayelerini İzleyebileceğiniz Birbirinden Güzel Filmler

Altın Peşinde Koşanların Hikayelerini İzleyebileceğiniz Birbirinden Güzel Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 11:01

Altın peşinde koşarken yaşananları, umutları, hırsı ve bazen de yıkımları gözler önüne seren filmlerden oluşan bir liste hazırladık. İzledikçe çeşitli dersler çıkarabileceğiniz bu filmleri kaçırmamanızı öneriyoruz. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Yellow Rock, 2011

20. Yellow Rock, 2011

IMDb: 4.4 

Özet: Beş adam, bir aile üyesini ve kayıp oğlunu kurtarmak umuduyla ürkütücü Yellow Rock kasabasına doğru yola çıkar. Liderleri Max Dietrich, arama için Black Paw Kabilesi bölgesine kadar onlara rehberlik etmesi için Dağ Adamı Tom Hanner'ı tutar. 

Oyuncular: Michael Biehn, James Russo, Lenore Andriel 

Yönetmen: Nick Vallelonga

19. Dead Men, 2018

19. Dead Men, 2018

IMDb: 4.4 

Özet: Jesse Struthers ve kardeşi Jake, bir grup adamın ailelerini öldürmeye başlamasının ardından kendilerini kaçarken bulurlar. 

Oyuncular: Ric Maddox, Aaron Marciniak, Richard O. Ryan 

Yönetmen: Royston Innes

18. Allan Quatermain and the Lost City of Gold, 1986

18. Allan Quatermain and the Lost City of Gold, 1986

IMDb: 4.5 

Özet: Allan Quatermain’ın kardeşi, efsanevi Beyaz Kabile’nin izini sürerken Afrika’da kayıplara karışmıştır. Allan, kardeşinin izini sürmek üzere harekete geçer. Çok geçmeden yolu Kayıp Şehir’e düşer. Burası kötü kalpli lord, Agon tarafından yönetilmektedir. Allan, Agon’un beyaz kölelerini gördüğünde, kardeşinin de yolunun buradan geçmiş olabileceğini anlar. 

Oyuncular: Richard Chamberlain, Sharon Stone, James Earl Jones 

Yönetmen: Gary Nelson

17. Mandie and the Cherokee Treasure, 2010

17. Mandie and the Cherokee Treasure, 2010

IMDb: 4.6 

Özet: Hiç tanımadığı annesiyle yeniden bir araya gelen Mandie Shaw sonunda hep hayalini kurduğu aileye kavuşur, ta ki John Amca eski bir sözünü tutmak için her şeyi parçalamakla tehdit edene kadar. Mandie'nin arayışına katılmasını yasakladıktan sonra, Mandie ve arkadaşları John Amca'yı korumak için trenle üzücü bir yolculuğa çıkarlar. Bilmeceleri çözmeye çalışırken ve Kayıp Boynuz Mağarası Madeni'nin sırlarıyla yüzleşmeye cesaret ederken büyük bir macera başlar. Lois Leppard'ın serisine dayanan Mandie ve Gizli Tünel'in bu devam kitabında Hayley Mills'in özel bir görünümü de yer alıyor. 

Oyuncular: Lexi Johnson, Hayley Mills, William Yelton 

Yönetmen: Joy Chapman

16. The 33 of San Jose, 2010

16. The 33 of San Jose, 2010

IMDb: 4.9 

Özet: The 33 filmi yaşanmış bir olayı ele almaktadır. 2010 yılında Şili San Jose Madeni'nde meydana gelen çöküntü sebebiyle 33 madencinin, yerin 700 metre aşağısında mahsur kalmasını anlatıyor. Filme başlarken öncelikle madenin eksiklikleri gösterilmektedir ve yetkili kişiler bu durumun farkındadır.

Oyuncular: Alejandro Goic, Mario Soto, Cristian Mercado 

Yönetmen: Antonio Recio Beladiez

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15. Renegade, 2004

15. Renegade, 2004

IMDb: 5.2 

Özet: ABD'li Marshal Mike Donovan'ın ilk aşkının ölümüyle ilgili karanlık anıları vardır. Amerikalılar ile onu geçici olarak evlat edinen ve bakımını üstlenen yerliler arasında barışı sağlar. Beyaz bir büyücünün şeytani eylemleri onu Kutsal Dağlar'da kötü adamla yüzleşmeye ve şamanik ritüeller aracılığıyla korkularını yenmeye ve inkâr etmeyi tercih ettiği bastırılmış bir anıyı ortaya çıkarmaya yönlendirir. 

Oyuncular: Vincent Cassel, Michael Madsen, Juliette Lewis 

Yönetmen: Jan Kounen

14. El Cortez, 2006

14. El Cortez, 2006

IMDb: 5.3 

Özet: Akıl hastanesinden yeni çıkan bir adam bir altın madeni entrikasına bulaşınca peşinde olan polisten, uyuşturucu mafyasından ve şehvetli, güzel vamp bir kadından sürekli kaçmaya çalışır. 

Oyuncular: Lou Diamond Phillips, Bruce Weitz, Glenn Plummer 

Yönetmen: Stephen Purvis

13. Gold Blooded, 2018

13. Gold Blooded, 2018

IMDb: 5.4 

Özet: Dakota Fred Hurt, Dustin Hurt ve Richardson kardeşler büyük bir şelalenin altında altın aramak için doğayla, zamanla ve ölümle savaşıyor. Bu film, Fred ve Dustin'in Discovery'nin GOLD RUSH'ından ayrıldıktan sonra neler yaptıklarını belgeliyor. 

Oyuncular: Fred Hurt, Dustin Hurt, Wes Richardson 

Yönetmen: Kirk Roos

12. Gold, 1974

12. Gold, 1974

IMDb: 5.7 

Özet: Rod Slater, Sonderditch altın madeninin yeni atanan genel müdürüdür, ancak vicdansız sahiplerinin uluslararası altın piyasasında vurgun yapabilmeleri için bir yeraltı gölüne sondaj yaparak madeni su altında bırakmaya yönelik dahiyane bir komployla karşılaşır. 

Oyuncular: Roger Moore, Susannah York, Ray Milland 

Yönetmen: Peter R. Hunt

11. Surrounded, 2023

11. Surrounded, 2023

IMDb: 6.0 

Özet: Posta arabası pusuya düşürüldükten sonra, tehlikeli bir kanun kaçağını esir tutmakla görevlendirilen bir kadın, haydut çetesinin onu serbest bırakmaya çalıştığı gün hayatta kalmak zorundadır. 

Oyuncular: Letitia Wright, Jamie Bell, Jeffrey Donovan 

Yönetmen: Anthony Mandler

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10. Operation Fortune: Ruse de Guerre, 2023

10. Operation Fortune: Ruse de Guerre, 2023

IMDb: 6.3 

Özet: Servet Operasyonu, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için zorlu bir maceraya atılan bir ajanın hikayesini konu ediyor. M16 ajanı Orson Fortune, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan 'Five Eyes' tarafından işe alınır. Bu süreçte CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşmak zorunda kalır. 

Oyuncular: Jason Statham, Aubrey Plaza, Cary Elwes 

Yönetmen: Guy Ritchie

9. Black Sea, 2014

9. Black Sea, 2014

IMDb: 6.4 

Özet: 30 yıllık denizcilik kariyeri eşi Chrissy’i ve çocuklarını kaybetmesine mal olan Robinson, 11 yıldır çalıştığı gemi hurdası bulup satan şirketten sebepsiz yere kovulduğunda eski donanmacı Robinson, kendini ıskartaya çıkartılmış ve gereksiz hisseder. Ancak II. Dünya Savaşı sırasında içi yığma altı dolu bir Alman U-Bot’unun Gürcü karasularında denizin altında yattığını öğrendiğinde kendini yeniden ispatlamanın bir yolunu bulur. 

Oyuncular: Jude Law, Scoot McNairy, Ben Mendelsohn 

Yönetmen: Kevin Macdonald

8. Indiana Jones and the Dial of Destiny, 2023

8. Indiana Jones and the Dial of Destiny, 2023

IMDb: 6.6 

Özet: Film, Soğuk Savaş döneminde uzay yarışı sürerken bir kez daha hortlayan Nazi tehlikesine karşı mücadele veren ünlü arkeoloğun hikâyesini anlatıyor. Yıl 1969 ve Indiana Jones işi bırakmaya karar vermiştir. New York'taki Hunter College'da on yıldan fazla bir süredir ders veren saygın arkeoloji profesörü, bugünlerde tek başına yaşadığı mütevazı dairesine çekilmeye hazırlanmaktadır. Arasının açık olduğu vaftiz kızı Helena Shaw'ın babasının yıllar önce Indy'ye emanet ettiği nadir bir eseri, zamandaki çatlakları bulma gücüne sahip olduğu iddia edilen meşhur Arşimet Kadranı'nı aramak için yaptığı sürpriz ziyaretle işler değişir. 

Oyuncular: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas 

Yönetmen: James Mangold

7. Butterflies Have No Memories, 2009

7. Butterflies Have No Memories, 2009

IMDb: 6.6 

Özet: Hikâye Filipinler'in ücra bir köşesinde geçiyor. Ekonomik kriz her şeyi ele geçirmiştir ve bir grup erkek içki içmek dışında pek bir şey yapmamaktadır. Ta ki büyüleyici Kanadalı bir kadın gelene kadar.

Oyuncular: Willy Fernandez, Joel Ferrer, Lois Goff 

Yönetmen: Lav Diaz

6. White Fang, 1991

6. White Fang, 1991

IMDb: 6.7 

Özet: Beyaz Diş, Randal Kleiser'in yönettiği, Ethan Hawke, Klaus Maria Brandauer ve Seymour Cassel'in oynadığı 1991 yapımı bir Amerikan Kuzey macera dram filmidir. Jack London'ın 1906 tarihli romanı White Fang'den uyarlanan film, genç bir Klondike altın arayıcısı ile bir kurt köpeği arasındaki dostluğu anlatıyor. 

Oyuncular: Ethan Hawke, Klaus Maria Brandauer, Jed 

Yönetmen: Randal Kleiser

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5. The Rundown, 2003

5. The Rundown, 2003

IMDb: 6.7 

Özet: Travis zengin yeraltı işleriyle uğraşan bir adamın oğludur ve aynı zamanda kendisi hazine avcısıdır. Peşinde olduğu şeyi bulmak için Amazonlara kadar giden genç adamın başına belalar açılmak üzeredir. Travis’in babası adına çalışan ve kendine yeni bir sayfa açarak temiz bir hayata başlamak isteyen Beck son bir iş karşılığında özgür kalma teklifi alır ve bunu ister istemez kabul eder. Beck patronunun oğlunu kurtarmak için Brezilya yolunu tutar fakat burada işler hiç planladığı gibi gitmez. 

Oyuncular: Dwayne Johnson, Seann William Scott, Christopher Walken 

Yönetmen: Peter Berg

4. Gold, 2016

4. Gold, 2016

IMDb: 6.7 

Özet: Film, babası gibi dağlara çıkıp servetini topraktan arayan, madencilik işinde tecrübeli Kenny Wells’i anlatıyor. Şanssız bir adam olan Kenny Wells bir jeolog olan Michael Acosta ile ekip oluşturarak Endonezya’nın keşfedilmemiş ormanlarında altın aramaya koyulur. Altın bulmak zordur fakat altını Wall Street'in en güçlü kurumları arasında elinde tutmak daha da zor olacaktır. Madencilik işi büyük zenginler yarattığı gibi büyük hayal kırıklıkları da yaratabilir, fakat Kenny bu yoldan dönmemeye kararlıdır. 

Oyuncular: Matthew McConaughey, Edgar Ramírez, Bryce Dallas Howard 

Yönetmen: Stephen Gaghan

3. Bald Mountain, 2013

3. Bald Mountain, 2013

IMDb: 7.0 

Özet: 1980 yılında, en iyi arkadaşlar Juliano ve Joaquin, güçlü Amazon nehri yakınlarındaki bir dağ kasabası olan Serra Pelada, Bald Mountain'daki altına hücuma katılırlar. Kasabanın nüfusu arttıkça, şiddet içeren suçlarda ve çevre kirliliğinde de bir patlama yaşanır. Çok geçmeden arkadaşların büyük ikramiyeyi kazanma hayalleri yıkılır. 2014 Brezilya Sineması Büyük Ödülü'nün sahibi. 

Oyuncular: Wagner Moura, Sophie Charlotte, Matheus Nachtergaele 

Yönetmen: Heitor Dhalia

2. Pale Rider, 1985

2. Pale Rider, 1985
image.tmdb.org

IMDb: 7.3 

Özet: Eastwood, western filmlerindeki tipik 'ismi olmayan adam' tarzı bir rolle bilinmeyen bir yerlerden çıkıp madencilerin bulunduğu kasabaya geliyor ve kasaba halkını ezen güçlerin karşısına dikiliyor. Kasabanın güçlü kozları, Eastwood'u durdurmak için uzaklardan usta silahşorlar kiralayıp getirince işler iyice karışıyor.  

Oyuncular: Clint Eastwood, Michael Moriarty, Carrie Snodgress 

Yönetmen: Clint Eastwood

1. The Goonies, 1985

1. The Goonies, 1985

IMDb: 7.7 

Özet: Yeraltı mağaralarında, batık kalyonlarda geçen ve Goonies adı verilen arkadaş grubu tarafından bulunmayı bekleyen kayıp korsan hazinesini konu alan epik bir çocuk macera filminde Steven Spielberg, Richard Donner ve Chris Columbus iş birliği yapıyor. Evleri açgözlü emlakçılar tarafından yıkılmak üzere olan Mikey ve Brand kardeşler tek umutlarının kayıp hazineyi bulmak olduğuna karar verirler. Bir hazine haritası bulur ve arkadaşlarıyla birlikte bir yeraltı denizindeki terk edilmiş bir kalyona inerler. Eğlence dolu, yüksek tempolu bir macera filmi. 

Oyuncular: Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen 

Yönetmen: Richard Donner

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