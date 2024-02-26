Altın Peşinde Koşanların Hikayelerini İzleyebileceğiniz Birbirinden Güzel Filmler
Altın Peşinde Koşanların Hikayelerini İzleyebileceğiniz Birbirinden Güzel Filmler
Altın peşinde koşarken yaşananları, umutları, hırsı ve bazen de yıkımları gözler önüne seren filmlerden oluşan bir liste hazırladık. İzledikçe çeşitli dersler çıkarabileceğiniz bu filmleri kaçırmamanızı öneriyoruz. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Yellow Rock, 2011
19. Dead Men, 2018
18. Allan Quatermain and the Lost City of Gold, 1986
17. Mandie and the Cherokee Treasure, 2010
16. The 33 of San Jose, 2010
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15. Renegade, 2004
14. El Cortez, 2006
13. Gold Blooded, 2018
12. Gold, 1974
11. Surrounded, 2023
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10. Operation Fortune: Ruse de Guerre, 2023
9. Black Sea, 2014
8. Indiana Jones and the Dial of Destiny, 2023
7. Butterflies Have No Memories, 2009
6. White Fang, 1991
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5. The Rundown, 2003
4. Gold, 2016
3. Bald Mountain, 2013
2. Pale Rider, 1985
1. The Goonies, 1985
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