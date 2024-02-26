Altın Peşinde Koşanların Hikayelerini İzleyebileceğiniz Birbirinden Güzel Filmler

IMDb: 4.6

Özet: Hiç tanımadığı annesiyle yeniden bir araya gelen Mandie Shaw sonunda hep hayalini kurduğu aileye kavuşur, ta ki John Amca eski bir sözünü tutmak için her şeyi parçalamakla tehdit edene kadar. Mandie'nin arayışına katılmasını yasakladıktan sonra, Mandie ve arkadaşları John Amca'yı korumak için trenle üzücü bir yolculuğa çıkarlar. Bilmeceleri çözmeye çalışırken ve Kayıp Boynuz Mağarası Madeni'nin sırlarıyla yüzleşmeye cesaret ederken büyük bir macera başlar. Lois Leppard'ın serisine dayanan Mandie ve Gizli Tünel'in bu devam kitabında Hayley Mills'in özel bir görünümü de yer alıyor.

Oyuncular: Lexi Johnson, Hayley Mills, William Yelton

Yönetmen: Joy Chapman