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'Ego Savaşları Var' Denilen Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç Birbirlerini Övmeye Doyamadı

'Ego Savaşları Var' Denilen Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç Birbirlerini Övmeye Doyamadı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.02.2024 - 19:07

Yıllar sonra yeni bir projede yer alan Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, son olarak Birsen Altauntaş'ın programına konuk oldu. Aralarında bir çeşit ego savaşı çıktığı iddia edilen ikili, programda ise birbirlerine övgü dolu sözler yağdırdı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün, bundan 7 yıl önce İstanbul Kırmızısı ile seyirci karşısına çıkmıştı.

Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün, bundan 7 yıl önce İstanbul Kırmızısı ile seyirci karşısına çıkmıştı.

Mehmet Günsür ve Nejat İşler ile başrolleri paylaşan ikili, uyumlarıyla oldukça beğenilmişti. Uzun bir aradan sonra ise yeniden partner oldular!

Sevilen ikili, Yarın Yokmuş Gibi dizisi için yeniden bir araya geldi.

Sevilen ikili, Yarın Yokmuş Gibi dizisi için yeniden bir araya geldi.

Dijital bir platformda yayınlanacak olan dizide, ünlü isimler Manolya ve Hakan karakterlerine hayat veriyor.

Diziyi izleyenlerden ise ilk tepkiler geldi bile...

Haliyle Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, şu sıralar farklı programlara katılarak hem kendileri hem de dizileriyle ilgili merak edilen soruları yanıtlıyor.

Haliyle Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, şu sıralar farklı programlara katılarak hem kendileri hem de dizileriyle ilgili merak edilen soruları yanıtlıyor.

Sevilen ikili, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in programına konuk olmuş, programda oldukça eğlenceli anlar yaşanmıştı.

Tuba Büyüküstün'ün verdiği cevaplardan burada bahsetmiştik;

Her ne kadar kamera önünde şen şakrak görünseler de, Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç arasında bir çeşit ego savaşı çıktığı iddia edildi.

Her ne kadar kamera önünde şen şakrak görünseler de, Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç arasında bir çeşit ego savaşı çıktığı iddia edildi.

İddiaya göre, ikili dizinin afişinde isimlerinin nasıl yazacağı konusunda bir türlü uzlaşamadı. Kimin isminin üstte yazacağı, ikili arasında minik bir kaos yarattı. 

Dizinin yayınlanan afişinde ise oyuncuların hiçbirinin adı yer almadı.

Ayrıca ikilinin dizinin galasında da bir gerginlik yaşadığı söylendi;

Yıllar sonra yeniden partner olan ikili, son olarak Birsen Altuntaş'ın YouTube programına konuk oldu. Programda ise birbirlerini övdükleri anlar oldukça dikkat çekiciydi!

Yıllar sonra yeniden partner olan ikili, son olarak Birsen Altuntaş'ın YouTube programına konuk oldu. Programda ise birbirlerini övdükleri anlar oldukça dikkat çekiciydi!

Birsen Altuntaş'ın sorularını yanıtlayan Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün'Ben her seferinde ilk kez tanışıp çalışıyormuşuz gibi hissettim. Çok iyi bir partner...Tuba pırıl pırıl parlıyor...' diyerek özetledi.

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Tuba Büyüküstün'e de Halit Ergenç'i partner olarak tek kelimeyle anlatması istendi. Büyüküstün ise, "Halit'i tek kelimeyle anlatmam mümkün değil" dedi!

Tuba Büyüküstün'e de Halit Ergenç'i partner olarak tek kelimeyle anlatması istendi. Büyüküstün ise, "Halit'i tek kelimeyle anlatmam mümkün değil" dedi!

Görüyorsunuz efendim, anlatmaya gerek yok...

Tuba Büyüküstün'ün bu büyük iltifatı karşısında Halit Ergenç "ben bir su içeyim" demekle yetindi! 😂

Tuba Büyüküstün'ün bu büyük iltifatı karşısında Halit Ergenç "ben bir su içeyim" demekle yetindi! 😂

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