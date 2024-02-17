'Ego Savaşları Var' Denilen Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç Birbirlerini Övmeye Doyamadı
'Ego Savaşları Var' Denilen Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç Birbirlerini Övmeye Doyamadı
Yıllar sonra yeni bir projede yer alan Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, son olarak Birsen Altauntaş'ın programına konuk oldu. Aralarında bir çeşit ego savaşı çıktığı iddia edilen ikili, programda ise birbirlerine övgü dolu sözler yağdırdı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün, bundan 7 yıl önce İstanbul Kırmızısı ile seyirci karşısına çıkmıştı.
Sevilen ikili, Yarın Yokmuş Gibi dizisi için yeniden bir araya geldi.
Haliyle Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, şu sıralar farklı programlara katılarak hem kendileri hem de dizileriyle ilgili merak edilen soruları yanıtlıyor.
Her ne kadar kamera önünde şen şakrak görünseler de, Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç arasında bir çeşit ego savaşı çıktığı iddia edildi.
Yıllar sonra yeniden partner olan ikili, son olarak Birsen Altuntaş'ın YouTube programına konuk oldu. Programda ise birbirlerini övdükleri anlar oldukça dikkat çekiciydi!
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Tuba Büyüküstün'e de Halit Ergenç'i partner olarak tek kelimeyle anlatması istendi. Büyüküstün ise, "Halit'i tek kelimeyle anlatmam mümkün değil" dedi!
Tuba Büyüküstün'ün bu büyük iltifatı karşısında Halit Ergenç "ben bir su içeyim" demekle yetindi! 😂
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