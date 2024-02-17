'Ego Savaşları Var' Denilen Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç Birbirlerini Övmeye Doyamadı

Yıllar sonra yeni bir projede yer alan Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, son olarak Birsen Altauntaş'ın programına konuk oldu. Aralarında bir çeşit ego savaşı çıktığı iddia edilen ikili, programda ise birbirlerine övgü dolu sözler yağdırdı.

Kaynak: Birsen Altuntaş