Erkek Çocuğu Olacağı İçin Havalara Uçtuğu Söylenen Özlem Öz, Eleştirilere Hürrem Videosu Çekerek Yanıt Verdi

Öz, yaptığı paylaşıma ise şu açıklamayı düştü;

Bazı kimseler tam olarak Hürrem ilan etmeye başlamış bile beni. Üç kızımızın ömrümüze getirdiği renkleri, huzuru, bereketi anlatmaya hiç bir cümle yetmez. Bir anne babaya yapılacak en kötü, en acımasızca yorum cinsiyetçiliği dayatmak. Şimdi alın videonun başını çevirin en iyi yaptığınız şey ironileri çarpıtmak. Özlem kızlarının pabucunu dama attıı taşlayıınnnn.

Allah dileyen herkese, sağlıklı çocuklar nasip eylesin. Üç kızımıza karşı değişen tek şey onlara olan sevgimizin büyümesi olur sadece.