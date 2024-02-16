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Erkek Çocuğu Olacağı İçin Havalara Uçtuğu Söylenen Özlem Öz, Eleştirilere Hürrem Videosu Çekerek Yanıt Verdi

Erkek Çocuğu Olacağı İçin Havalara Uçtuğu Söylenen Özlem Öz, Eleştirilere Hürrem Videosu Çekerek Yanıt Verdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.02.2024 - 23:01

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve doktor eşi Tayyar Öz'ü mutlaka duymuşsunuzdur. Üç kız çocuğu olan Öz çifti, şimdilerde erkek bebeklerini heyecanla bekliyorlar. Özlem Öz'ü takip eden kişiler ise, kendisinin bir tık daha heyecanlı olduğunu, hatta kızlarını arka plana ittiğini söylüyorlar.

Özlem Öz, bütün bu iddialara ise Hürrem Sultan kıyafeti giyerek tepki gösterdi.

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Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz, özellikle Dilan Polat davasından sonra gündemimize geldi.

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz, özellikle Dilan Polat davasından sonra gündemimize geldi.

Dilan Polat'ın kara para aklama gibi suçlamalarla gözaltına alınmasının ardından, gözler diğer fenomenlere çevrilmişti. Bu listenin başında ise lüks yaşantılarını sosyal medyadan gördüğümüz Öz çifti geliyordu.

Özellikle ünlü avukat Feyza Altun, Tayyar Öz ve eşinden 'Tayyargiller' diye bahsederek, ünlü çift hakkında bazı detayları gündeme getirmişti.

Özellikle ünlü avukat Feyza Altun, Tayyar Öz ve eşinden 'Tayyargiller' diye bahsederek, ünlü çift hakkında bazı detayları gündeme getirmişti.

Soruşturmaya dahil edilen çift, buna rağmen sosyal medya paylaşımlarını bırakmadı. Aslına bakarsanız, lüks hayatlarının o kadar da lüks olmadığını göstermeye başlamışlardı.

"Biz normal bir aileyiz" mesajları veren Öz çiftinin paylaşımları da bu yönde olmaya başlamıştı.

"Biz normal bir aileyiz" mesajları veren Öz çiftinin paylaşımları da bu yönde olmaya başlamıştı.

Gelin görün ki bu tarz paylaşımlar fazla uzun sürmedi. Zira geçtiğimiz günlerde Özlem Öz, yeni doğacak bebeğine aldığı 5700 TL'lik takımı paylaştı...

Geçtiğimiz aylarda maddi sıkıntı içerisinde olduğunu söyleyen Özlem Öz, yeni doğacak bebeği için ise avukatının cinsiyet öğrenme partisi düzenlemelerine izin vermediğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz aylarda maddi sıkıntı içerisinde olduğunu söyleyen Özlem Öz, yeni doğacak bebeği için ise avukatının cinsiyet öğrenme partisi düzenlemelerine izin vermediğini açıklamıştı.

Ne hikmetse bu maddi sıkıntılar geçmiş olacak ki, Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti, geçtiğimiz günlerde cinsiyet öğrenme partisi düzenledi.

Ne hikmetse bu maddi sıkıntılar geçmiş olacak ki, Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti, geçtiğimiz günlerde cinsiyet öğrenme partisi düzenledi.

Öyle ki Özlem Öz, neredeyse günlerdir takipçilerini bebeğinin cinsiyeti için meraka düşürmüştü. Bebeğin cinsiyetini açıklamadan sosyal medyadan 'bebeğin cinsiyetini öğrenmek için beni çabuk takip edin, hesabımı gizleyeceğim' bile demişti!

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3 kızı olan çiftin yeni doğacak bebeklerinin erkek olduğu ortaya çıktı. Tabii başta anne ve babası olmak üzere katılımcılar büyük bir sevinç yaşadı.

3 kızı olan çiftin yeni doğacak bebeklerinin erkek olduğu ortaya çıktı. Tabii başta anne ve babası olmak üzere katılımcılar büyük bir sevinç yaşadı.

Ancak gelin görün ki özellikle Özlem Öz'ün erkek bebek sahibi olacağını öğrendikten sonra kızlarını arkaplana ittiği iddia edilmeye başlandı.

Ancak gelin görün ki özellikle Özlem Öz'ün erkek bebek sahibi olacağını öğrendikten sonra kızlarını arkaplana ittiği iddia edilmeye başlandı.

Tabii bu iddiaların çıkış noktası, Özlem Öz'ün kendi hesabından yaptığı paylaşımları...

Örneğin Özlem Öz, 14 Şubat'ta paylaştığı bu fotoğrafa "Biz bu 14 Şubat'ta 3 kişiyiz" notunu düşmüştü.

Örneğin Özlem Öz, 14 Şubat'ta paylaştığı bu fotoğrafa "Biz bu 14 Şubat'ta 3 kişiyiz" notunu düşmüştü.

Doğacak bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için günlerce, haftalarca takipçilerine heyecan yaşatan Özlem Öz'e bu paylaşımının ardından ise birçok eleştiri yorumu gelmişti.

Geçtiğimiz saatlerde ise elindeki şemsiyeyi küçük kızına değil, kendisine tuttuğu görüldü;

Özlem Öz, kendisini eleştirenlere cevaben ise Hürrem Sultan kılığına girerek bir video çekti.

Özlem Öz, kendisini eleştirenlere cevaben ise Hürrem Sultan kılığına girerek bir video çekti.

Öz, yaptığı paylaşıma ise şu açıklamayı düştü;

Bazı kimseler tam olarak Hürrem ilan etmeye başlamış bile beni. Üç kızımızın ömrümüze getirdiği renkleri, huzuru, bereketi anlatmaya hiç bir cümle yetmez. Bir anne babaya yapılacak en kötü, en acımasızca yorum cinsiyetçiliği dayatmak. Şimdi alın videonun başını çevirin en iyi yaptığınız şey ironileri çarpıtmak. Özlem kızlarının pabucunu dama attıı taşlayıınnnn.

Allah dileyen herkese, sağlıklı çocuklar nasip eylesin. Üç kızımıza karşı değişen tek şey onlara olan sevgimizin büyümesi olur sadece.

Paylaşım ise bu şekildeydi;

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Slade Klon

Ne okuduk biz şimdi ?

Ihsn Ünal

Hac Allah ile senin aranda,Namazda öyle hacda resim çektirmenin ne alemi var yani çoluk çocuk cümbür cemaat gitmişler,şimdi hacımı oldunuz yani