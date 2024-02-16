Erkek Çocuğu Olacağı İçin Havalara Uçtuğu Söylenen Özlem Öz, Eleştirilere Hürrem Videosu Çekerek Yanıt Verdi
Erkek Çocuğu Olacağı İçin Havalara Uçtuğu Söylenen Özlem Öz, Eleştirilere Hürrem Videosu Çekerek Yanıt Verdi
Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve doktor eşi Tayyar Öz'ü mutlaka duymuşsunuzdur. Üç kız çocuğu olan Öz çifti, şimdilerde erkek bebeklerini heyecanla bekliyorlar. Özlem Öz'ü takip eden kişiler ise, kendisinin bir tık daha heyecanlı olduğunu, hatta kızlarını arka plana ittiğini söylüyorlar.
Özlem Öz, bütün bu iddialara ise Hürrem Sultan kıyafeti giyerek tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz, özellikle Dilan Polat davasından sonra gündemimize geldi.
Özellikle ünlü avukat Feyza Altun, Tayyar Öz ve eşinden 'Tayyargiller' diye bahsederek, ünlü çift hakkında bazı detayları gündeme getirmişti.
"Biz normal bir aileyiz" mesajları veren Öz çiftinin paylaşımları da bu yönde olmaya başlamıştı.
Geçtiğimiz aylarda maddi sıkıntı içerisinde olduğunu söyleyen Özlem Öz, yeni doğacak bebeği için ise avukatının cinsiyet öğrenme partisi düzenlemelerine izin vermediğini açıklamıştı.
Ne hikmetse bu maddi sıkıntılar geçmiş olacak ki, Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti, geçtiğimiz günlerde cinsiyet öğrenme partisi düzenledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
3 kızı olan çiftin yeni doğacak bebeklerinin erkek olduğu ortaya çıktı. Tabii başta anne ve babası olmak üzere katılımcılar büyük bir sevinç yaşadı.
Ancak gelin görün ki özellikle Özlem Öz'ün erkek bebek sahibi olacağını öğrendikten sonra kızlarını arkaplana ittiği iddia edilmeye başlandı.
Örneğin Özlem Öz, 14 Şubat'ta paylaştığı bu fotoğrafa "Biz bu 14 Şubat'ta 3 kişiyiz" notunu düşmüştü.
Özlem Öz, kendisini eleştirenlere cevaben ise Hürrem Sultan kılığına girerek bir video çekti.
Paylaşım ise bu şekildeydi;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Ne okuduk biz şimdi ?
Hac Allah ile senin aranda,Namazda öyle hacda resim çektirmenin ne alemi var yani çoluk çocuk cümbür cemaat gitmişler,şimdi hacımı oldunuz yani