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Aşkın Sonunda Yüzüne Güldüğü İbrahim Selim'in Nişanlısından Ayrıldığı İddia Edildi: Fotoğraflar Silindi!

Aşkın Sonunda Yüzüne Güldüğü İbrahim Selim'in Nişanlısından Ayrıldığı İddia Edildi: Fotoğraflar Silindi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.02.2024 - 18:31

Ekranların sevilen yüzü İbrahim Selim, uzun bir aranın ardından yeni bir aşka yelken açmıştı. Hatta yelken açmak ne kelime, nişanlanarak aşkını bir sonraki seviyeye de taşımıştı. Gelin görün ki Blog Yağmuru'nun aktardığına göre, İbrahim Selim ve Daye Ay, sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları sildi. 

Haliyle bunun bir ayrılık sinyali olduğu düşünüldü...

Kaynak: Blog Yağmuru

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Ekranların sevilen yüzü İbrahim Selim, şu sıralar Kelime Oyunu yarışmasıyla seyirci karşısına çıkıyor.

Ekranların sevilen yüzü İbrahim Selim, şu sıralar Kelime Oyunu yarışmasıyla seyirci karşısına çıkıyor.

Tabii sadece bir programla yetinmiyor kendisi. Seslendirme sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan İbrahim Selim, YouTube'un da en sevilen isimleri arasında.

Sempatikliği ve karizmasıyla magazin gündeminde de yakından takip edilen ismin özel hayatı ise merak konusu.

Sempatikliği ve karizmasıyla magazin gündeminde de yakından takip edilen ismin özel hayatı ise merak konusu.

Merak konusu diyoruz çünkü, kendisi uzun bir süredir yeni bir aşka yelken açmamıştı. Yakın dostları da kendisine uygun birisini bulmak için çabalıyordu! 😂

Beklenen oldu, müjdeli haberi ilk olarak İbrahim Selim'in yakın dostu Eda Ece duyurdu! Daha doğrusu biraz pot kırdı desek yeridir...

Beklenen oldu, müjdeli haberi ilk olarak İbrahim Selim'in yakın dostu Eda Ece duyurdu! Daha doğrusu biraz pot kırdı desek yeridir...

İbrahim Selim'in Daye Ay ile yeni bir ilişkiye başladığını duyuran Eda Ece'nin ardından, ünlü isimden de doğrulama gelmişti.

Sosyal medya hesaplarını sık kullanan İbrahim Selim, paylaştığı bir fotoğraf serisinde, sevgilisi Daye Ay ile olan pozlarını paylaşmıştı.

Sosyal medya hesaplarını sık kullanan İbrahim Selim, paylaştığı bir fotoğraf serisinde, sevgilisi Daye Ay ile olan pozlarını paylaşmıştı.

Herkes bu aşkı şaşkınlıkla karşılarken, çiftimizden yepyeni bir sürpriz geldi!

İbrahim Selim, "neler oldu abi?" notunu düştüğü fotoğrafların gizemini sonunda açıkladı. Daye Ay ve İbrahim Selim nişanlanmıştı!

İbrahim Selim, "neler oldu abi?" notunu düştüğü fotoğrafların gizemini sonunda açıkladı. Daye Ay ve İbrahim Selim nişanlanmıştı!

Aslına bakarsanız, çiftin nişan haberi gözlerimizin önündeydi, ancak biz bu durumu çakmamıştık...

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Öyle ki İbrahim Selim'in nişan fotoğraflarını paylaşmadan önceki fotoğraflarında, alyans vardı aslında!

Öyle ki İbrahim Selim'in nişan fotoğraflarını paylaşmadan önceki fotoğraflarında, alyans vardı aslında!

İbrahim Selim'in yeni bir aşka yelken açmış olması, çiftimizin bu denli yakışması, hepimizi sevindirmişti.

Gelin görün ki İbrahim Selim ve Daye Ay'ın birtakım sorunlar yaşadığı iddia edilmeye başlandı!

Gelin görün ki İbrahim Selim ve Daye Ay'ın birtakım sorunlar yaşadığı iddia edilmeye başlandı!

Halbuki maşallah da demiştik...

Blog Yağmuru'nun haberine göre, her iki isim de nişan fotoğraflarını ve beraber paylaştıkları bütün fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Blog Yağmuru'nun haberine göre, her iki isim de nişan fotoğraflarını ve beraber paylaştıkları bütün fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Haliyle çiftin ayrıldığı iddia edilirken, Blog Yağmuru kendisine gelen yeni bir mesajı paylaştı. 

Talipçilerinden birisinin çifti beraber görmesi üzerine, bunun bir ayrılık olmadığı söylendi.

Ayrıca İbrahim Selim'in bir gün önce yayınlanan 'Ajaba' programında da nişan yüzüğünün hala parmağında olduğu dikkatlerimizden kaçmadı.

Ayrıca İbrahim Selim'in bir gün önce yayınlanan 'Ajaba' programında da nişan yüzüğünün hala parmağında olduğu dikkatlerimizden kaçmadı.

Bu programın ne zaman çekildiği bilinmez tabii. 

Şimdilik çiftimizin ilişkisinin devam edip etmediği de, fotoğrafları kaldırmanın sadece nazara karşı bir önlem olup olmadığı da bilinmiyor...

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