Aşkın Sonunda Yüzüne Güldüğü İbrahim Selim'in Nişanlısından Ayrıldığı İddia Edildi: Fotoğraflar Silindi!
Aşkın Sonunda Yüzüne Güldüğü İbrahim Selim'in Nişanlısından Ayrıldığı İddia Edildi: Fotoğraflar Silindi!
Ekranların sevilen yüzü İbrahim Selim, uzun bir aranın ardından yeni bir aşka yelken açmıştı. Hatta yelken açmak ne kelime, nişanlanarak aşkını bir sonraki seviyeye de taşımıştı. Gelin görün ki Blog Yağmuru'nun aktardığına göre, İbrahim Selim ve Daye Ay, sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları sildi.
Haliyle bunun bir ayrılık sinyali olduğu düşünüldü...
Kaynak: Blog Yağmuru
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Ekranların sevilen yüzü İbrahim Selim, şu sıralar Kelime Oyunu yarışmasıyla seyirci karşısına çıkıyor.
Sempatikliği ve karizmasıyla magazin gündeminde de yakından takip edilen ismin özel hayatı ise merak konusu.
Beklenen oldu, müjdeli haberi ilk olarak İbrahim Selim'in yakın dostu Eda Ece duyurdu! Daha doğrusu biraz pot kırdı desek yeridir...
Sosyal medya hesaplarını sık kullanan İbrahim Selim, paylaştığı bir fotoğraf serisinde, sevgilisi Daye Ay ile olan pozlarını paylaşmıştı.
İbrahim Selim, "neler oldu abi?" notunu düştüğü fotoğrafların gizemini sonunda açıkladı. Daye Ay ve İbrahim Selim nişanlanmıştı!
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Öyle ki İbrahim Selim'in nişan fotoğraflarını paylaşmadan önceki fotoğraflarında, alyans vardı aslında!
Gelin görün ki İbrahim Selim ve Daye Ay'ın birtakım sorunlar yaşadığı iddia edilmeye başlandı!
Blog Yağmuru'nun haberine göre, her iki isim de nişan fotoğraflarını ve beraber paylaştıkları bütün fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırdı.
Ayrıca İbrahim Selim'in bir gün önce yayınlanan 'Ajaba' programında da nişan yüzüğünün hala parmağında olduğu dikkatlerimizden kaçmadı.
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