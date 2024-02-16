Aşkın Sonunda Yüzüne Güldüğü İbrahim Selim'in Nişanlısından Ayrıldığı İddia Edildi: Fotoğraflar Silindi!

Ekranların sevilen yüzü İbrahim Selim, uzun bir aranın ardından yeni bir aşka yelken açmıştı. Hatta yelken açmak ne kelime, nişanlanarak aşkını bir sonraki seviyeye de taşımıştı. Gelin görün ki Blog Yağmuru'nun aktardığına göre, İbrahim Selim ve Daye Ay, sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları sildi.

Haliyle bunun bir ayrılık sinyali olduğu düşünüldü...

Kaynak: Blog Yağmuru