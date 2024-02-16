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Varoluşsal Videolarıyla Hepimizin Beynini Yakan Tuba Büyüküstün'den Bi' Farklı Annelik Yorumu

Varoluşsal Videolarıyla Hepimizin Beynini Yakan Tuba Büyüküstün'den Bi' Farklı Annelik Yorumu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.02.2024 - 19:27

Yıllar sonra yeni bir projede yer alan Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, son olarak İbrahim Selim'in sunduğu Ajaba programının konuğu oldu. Hem yeni projeleri hem de kendileriyle ilgili birçok detayları anlatan ikili, oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Özellikle de varoluşsal videolarıyla tanıdığımız Tuba Büyüküstün!

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Ekranların sevilen yüzlerinden Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, yıllar önce sevilen bir filmde partner olmuşlardı.

Ekranların sevilen yüzlerinden Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, yıllar önce sevilen bir filmde partner olmuşlardı.

İstanbul Kırmızısı filminin başrollerini üstlenen ikili, enerjileriyle oldukça beğenilmişti. Ünlü iki isim, daha sonra birçok farklı projede yer aldı.

Uzun bir aradan sonra, sevilen ikili dijital bir proje için yeniden bir araya geldi.

Uzun bir aradan sonra, sevilen ikili dijital bir proje için yeniden bir araya geldi.

Mini dizi Yarın Yokmuş Gibi için kamera karşısına geçen ikili, Manolya ve Hakan karakterlerinin karmaşık ilişkisini anlatacak seyirciye.  

Partnerlerin uyumu da ilk günden gündem olmuş durumda haliyle!

Yarın Yokmuş Gibi dizisinin galası ise geçtiğimiz günlerde düzenlendi;

Galanın ardından Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün, İbrahim Selim'in sunduğu Ajaba programına konuk oldu.

Galanın ardından Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün, İbrahim Selim'in sunduğu Ajaba programına konuk oldu.

Hem birbirleri hakkında hem de kendileri hakkında birçok soruyu yanıtlayan ikili, oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Oyunculara tek tek sorular sorulduğu kısımda ise Tuba Büyüküstün, her zaman olduğu gibi cevaplarıyla yeni bir aydınlatma yaşattı bizlere!

Oyunculara tek tek sorular sorulduğu kısımda ise Tuba Büyüküstün, her zaman olduğu gibi cevaplarıyla yeni bir aydınlatma yaşattı bizlere!

Mesela 'Söylersem karanlık olmaz ki' cevabını verdiği soru, 'Senin en karanlık yönün ne?' sorusuydu...

Ünlü isim ayrıca "Tutarsız yönün ne?" sorusunu da şu şekilde cevaplandırdı;

Ünlü isim ayrıca "Tutarsız yönün ne?" sorusunu da şu şekilde cevaplandırdı;
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Gelelim annelik sorusuna: Anne olduktan sonra kendini en güçlü ve en güçsüz hissettiğin anlar nelerdi?

Gelelim annelik sorusuna: Anne olduktan sonra kendini en güçlü ve en güçsüz hissettiğin anlar nelerdi?

Her şeyi yapabilecek kadar güçlü hissettiğini söyleyen Tuba Büyüküstün'ün, güçsüz hissettiği konu ise kalbimize dokundu...

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