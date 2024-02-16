Varoluşsal Videolarıyla Hepimizin Beynini Yakan Tuba Büyüküstün'den Bi' Farklı Annelik Yorumu
Varoluşsal Videolarıyla Hepimizin Beynini Yakan Tuba Büyüküstün'den Bi' Farklı Annelik Yorumu
Yıllar sonra yeni bir projede yer alan Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, son olarak İbrahim Selim'in sunduğu Ajaba programının konuğu oldu. Hem yeni projeleri hem de kendileriyle ilgili birçok detayları anlatan ikili, oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
Özellikle de varoluşsal videolarıyla tanıdığımız Tuba Büyüküstün!
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Ekranların sevilen yüzlerinden Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, yıllar önce sevilen bir filmde partner olmuşlardı.
Uzun bir aradan sonra, sevilen ikili dijital bir proje için yeniden bir araya geldi.
Galanın ardından Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün, İbrahim Selim'in sunduğu Ajaba programına konuk oldu.
Oyunculara tek tek sorular sorulduğu kısımda ise Tuba Büyüküstün, her zaman olduğu gibi cevaplarıyla yeni bir aydınlatma yaşattı bizlere!
Ünlü isim ayrıca "Tutarsız yönün ne?" sorusunu da şu şekilde cevaplandırdı;
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Gelelim annelik sorusuna: Anne olduktan sonra kendini en güçlü ve en güçsüz hissettiğin anlar nelerdi?
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