Varoluşsal Videolarıyla Hepimizin Beynini Yakan Tuba Büyüküstün'den Bi' Farklı Annelik Yorumu

Yıllar sonra yeni bir projede yer alan Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, son olarak İbrahim Selim'in sunduğu Ajaba programının konuğu oldu. Hem yeni projeleri hem de kendileriyle ilgili birçok detayları anlatan ikili, oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Özellikle de varoluşsal videolarıyla tanıdığımız Tuba Büyüküstün!