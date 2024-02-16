Şok Erginlik İtirafı: İbrahim Selim'in Ajaba'sına Konuk Olan Halit Ergenç'in Kendini Tiye Alışı Güldürdü!
Şok Erginlik İtirafı: İbrahim Selim'in Ajaba'sına Konuk Olan Halit Ergenç'in Kendini Tiye Alışı Güldürdü!
Uzun bir aradan sonra Tuba Büyüküstün'le yer aldığı Yarın Yokmuş Gibi projesiyle izleyiciye dönen Halit Ergenç, İbrahim Selim'in Ajaba'sında yaptığı ergenlik itirafıyla güldürdü!
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Muhteşem Yüzyıl'daki Kanuni Sultan Süleyman rolüyle ve daha niceleriyle hafızalarımıza kazınan, her projede daha da çok parlayan oyunculuğuyla dikkat çeken Halit Ergenç, uzun bir aradan sonra izleyicisine geri döndü biliyorsunuz!
Bir süre önce eşi Bergüzar Korel'le çocuklarının eğitimi için Londra'ya yerleşen Halit Ergenç Disney Plus'la anlaşma imzalamıştı. Fakat Disney'in yerli içerikleri kaldırması üzerine o anlaşma askıya alındı.
Fakat GAIN'de yeni bir proje için el sıkışan Halit Ergenç, en son 2017'de İstanbul Kırmızı adlı filmde beraber rol aldığı Tuba Büyüküstün'le yeniden bir araya geldi.
İkilinin başrollerinde yer aldığı ve tamamen iki karakterin arasındaki sohbete odaklanan dizi, şimdiden çok rağbet gördü.
Yeni proje üstüne pazarlama adettendir! Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz saatlerde İbrahim Selim'in Ajaba adlı programına konuk oldu!
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Her anı olay olan sohbette İbrahim Selim'in "Şu an düşündüğünde güldüğün bir ergenlik anın var mı?" sorusu üzerine "Çok şişmandım. Sivilcelerim vardı ve böyle..." dedikten sonra kendini tiye alan Halit Ergenç, çok güldürdü!
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