Sinema Tarihindeki En İyi Açılış Sahneleriyle İzleyicileri Anında Koltuklarına Kilitleyen Harika Filmler
Sinema Tarihindeki En İyi Açılış Sahneleriyle İzleyicileri Anında Koltuklarına Kilitleyen Harika Filmler
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
Bir film izleyicisini etkilemek mi istiyorsunuz? Harika bir açılış sahnesine sahip olmak işe yarar. Bu durum, özellikle günümüzde, giderek daha fazla insanın evlerinde film izlediği ve etraflarında dikkatlerini dağıtacak pek çok potansiyel unsurun bulunduğu bir ortamda geçerli. Bir filmin ilk anlarından itibaren sizi kendine bağlamasını istiyorsanız, işte en iyi açılış sahnelerine sahip filmler.
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20. Cumartesi Gecesi Ateşi (1977)
19. Çığlık (1996)
18. Uzun Veda (1973)
17. Hayalet Avcıları (1984)
16. Casino Royale (2006)
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15. Galaksinin Koruyucuları (2014)
14. Denizin Dişleri (1975)
13. Neşeli Günler (1965)
12. Jurassic Park (1993)
11. İhtiyarlara Yer Yok (2007)
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10. 2001: Bir Uzay Macerası (1968)
9. Yukarı Bak (2009)
8. Aslan Kral (1994)
7. Sunset Bulvarı (1950)
6. Soysuzlar Çetesi (2009)
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5. Yıldız Savaşları: Bölüm IV- Yeni Bir Umut (1977)
4. Kutsal Hazine Avcıları (1981)
3. Bir Zamanlar Batıda (1968)
2. Sıkı Dostlar (1990)
1. Matrix (1999)
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