Sinema Tarihindeki En İyi Açılış Sahneleriyle İzleyicileri Anında Koltuklarına Kilitleyen Harika Filmler

IMDb: 6.8

Bir film olarak 'Saturday Night Fever' biraz başarılı ya da başarısızdır ve insanların genellikle beklediğinden çok daha, karanlıktır. Disko dansı hakkında eğlenceli bir film değil, bilesiniz diye söylüyorum. Yine de filmin açılışının ikonik olmasının bir sebebi var. Bee Gees'in 'Stayin' Alive' filminde John Travolta'nın canlandırdığı Tony Manero'yu tertemiz giyinmiş bir halde sokakta bir amaç uğruna yürürken görürüz. Tek yaptığı bir kova boya taşımaktır ama yine de son derece etkileyicidir.