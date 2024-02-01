Vizyonda Fırtınalar Estiren Avatar Serisinin 2029'da Gösterime Girecek Dördüncü Filminin Çekimleri Başladı
Vizyonda Fırtınalar Estiren Avatar Serisinin 2029'da Gösterime Girecek Dördüncü Filminin Çekimleri Başladı
'Avatar' serisinin dördüncü filmi için çekimlerin başladığı, serideki önemli karakterlerden Quaritch'i oynayan Stephen Lang'in setten paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı. James Cameron'ın bu bilimkurgu destanının yeni bölümleri, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Detaylar içerikte. 👇
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James Cameron'ın yaratıcısı olduğu Avatar serisinin dördüncü filmi prodüksiyon aşamasına girdi.
Avatar serisi, 2009'da yayınlanan ilk filmiyle büyük başarı yakalayarak 2,9 milyar dolarlık gişe hasılatı ile uzun süre en yüksek hasılat yapan film unvanını korudu.
2022'de vizyona giren ikinci film "The Way of Water" sualtı sahneleriyle dikkat çekerek 2,3 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etti.
Üçüncü ve dördüncü filmlerin bazı sahnelerinin ortak çekildiği bilgisi de paylaşıldı.
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Serinin üçüncü filmi, ateş kökenli Na'vi halkının hikayesine odaklanacakken dördüncü filmde geçecek olaylar ve biyom hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi.
Yönetmen James Cameron, dördüncü filmin seride önemli bir yankı uyandıracağını ve önemli bir olay örgüsüne ev sahipliği yapacağını belirtti.
Serinin üçüncü filmi başlangıçta 2024'ün aralık ayında vizyona girecekken ertelemelerle birlikte son tarih 19 Aralık 2025 olarak belirlendi.
Dördüncü film ise önceden 18 Aralık 2026 olarak planlanmışken 21 Aralık 2029'a ertelendi. Serinin final macerası ise 19 Aralık 2031'de izleyiciyle buluşacak.
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