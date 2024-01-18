Kredi Kartı Kullanımına Göre Hangi Efsane Film Karakterisin?
Kredi Kartı Kullanımına Göre Hangi Efsane Film Karakterisin?
Kredi kartı kullanımı, bazen bize çok şey anlatabilir.
Film karakterlerinin kredi kartı kullanma şekilleri, onların kişilikleri ve hayat tarzları hakkında ipuçları verebilir. Bu test, kredi kartı alışkanlıklarına göre hangi efsanevi film karakterine benzediğini öğrenmen için sana bir fırsat sunacak.
Haydi, kredi kartı kullanımına dayalı olarak hangi film karakterinin seni en iyi temsil ettiğini keşfedelim!
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1. İlk sorumuzla başlayalım; kredi kartı hesap özetini almak için ne sıklıkla kontrol edersin?
2. Kredi kartı limitini çok aşıyor musun?
3. Biriken puanlarını nasıl kullanırsın peki?
4. Borcunu düzenli öder misin?
5. Kredi kartı kampnayaları hakkında ne düşünürsün?
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6. Mobil banka uygulamalarıyla aran nasıl?
7. Kredi kartı ile alışveriş yaparken en çok neye dikkat edersin?
8. Son olarak söyle bakalım; kredi kartı harcamalarını nasıl planlarsın?
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