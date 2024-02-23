Kısa Sürede İlgi Odağı Olmayı Başaran Ödüllü Film 'Öğretmenler Odası'na Gelen Tepkiler
Kısa Sürede İlgi Odağı Olmayı Başaran Ödüllü Film 'Öğretmenler Odası'na Gelen Tepkiler
Başrolünde Leonie Benesch'in yer aldığı ve yönetmenliğini İlker Çıtak'ın yapmış olduğu ödüllü film 'Öğretmenler Odası' geçtiğimiz haftalarda izleyiciyle buluştu.
Filme sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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Oyuncu kadrosunda Leonie Benesch, Leonard Stettnisch, Eva Löbau, Michael Klammer, Anne-Kathrin Gummich, Kathrin Wehlisch, Sarah Bauerett, Rafael Stachowiak, Uygar Tamer ve Özgür Karadeniz gibi isimlerin yer aldığı 'Öğretmenler Odası' geçtiğimiz haftalarda izleyiciyle buluştu.
Yönetmenliğini Türk kökenli İlker Çatak'ın üstlendiği, En İyi Uluslararası Film dalında Oscar’a aday gösterilen filmi 'Öğretmenler Odası’ Almanya’daki bir okulda geçen olayları ele alıyor.
Ortaokul öğrencilerine matematik ve beden eğitimi dersi veren Carla Nowak isimli bir öğretmenin gözünden okulda yaşanan bir hırsızlık olayına odaklanıyor.
Ödül sezonunda öne çıkan film, Alman Film Ödülleri’nde en iyi film, yönetmen, senaryo, kadın oyuncu ve kurgu dallarında ödül kazandı.
Yönetmen İlker Çatak’ın senaryosunu Johannes Duncker ile yazdığı ‘Öğretmenler Odası’ dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl Berlin Film Festivali’nde yaparak kısa sürede büyük ilgi görmüştü.
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Geçtiğimiz günlerde de filmin usta yönetmeni İlker Çatak Oscar'a aday olanların davet edildiği özel geceye katıldı.
İlker Çıtak 'Öğretmeneler Odası' film fikrinin ortaya çıkış hikayesini anlatıyor.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.👇
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