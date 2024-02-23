Başrolünde Dakota Johnson ve Sean Penn'in Yer Aldığı 'Daddio' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler
Başrolünde Dakota Johnson ve Sean Penn'in Yer Aldığı 'Daddio' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler
Başrollerinde Dakota Johnson ve Sean Penn‘in yer aldığı 'Daddio' filmi geçtiğimiz yıl prömiyerini gerçekleştirmişti. Henüz yayın tarihi netleşmeyen filmin detaylarına ve fragmana sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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Başrollerini Dakota Johnson ve Sean Penn‘in paylaştığı 'Daddio' filmi prömiyerini geçtiğimiz yıl Telluride Film Festivali‘nde yapmıştı.
Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu ve minimalist senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken film, bir takside geçen, şoför ve sürücünün hayat, politika ve dünyaya bakış açıları hakkında uzun sohbetlerini konu alıyor.
“I Am Not Okay With This” dizisinin yaratıcısı olan ve “Daddio” ile ilk yönetmenlik denemesini yapan Christy Hall‘un yönettiği film, izleyiciyi şimdiden heyecanlandırdı.
Henüz yayın tarihi duyurulmayan film, New York John F. Kennedy Havaalanı’ndan Manhattan’ın kalbine doğru hayat değiştiren bir taksi yolculuğunu anlatacak.
Yazar ve film yapımcısı Christy Hall‘un ilk uzun metrajlı yönetmenlik denemesinde Dakota Johnson yolcu, Sean Penn ise taksi şoförü rolünde karşımıza çıkacak.
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Film aynı zamanda The Mandalorian‘ın “Volume” teknolojisinden yararlanan ilk gerçekçi drama olma özelliği taşıyor.
Merakla beklenen filmin fragmanını birlikte izleyelim.👇
"Annesinin ölmeden önce Amazon'da örümcekleri araştırdığı zamanın hikayesini ona anlattığı sahneyi sabırsızlıkla bekliyorum."
"Bu harika görünüyor."
"Dakota, Madame Web'de oyunculuğunu beğenmeyen tüm nefret edenleri tokatlamaya geliyor."
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"Dakota Johnson bu filmde çok güzel görünüyor!!!!!!!!"
"Dakota Johnson yine taksiyle New York'ta dolaşıyor."
"Gerçek bir filmin parodisi gibi görünüyor."
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