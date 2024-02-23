Sinemalarda Bu Hafta: 'Erdal ile Ece' Filminden 'Hayatla Barış'a 9 Film Vizyonda!
Sinemalarda Bu Hafta: 'Erdal ile Ece' Filminden 'Hayatla Barış'a 9 Film Vizyonda!
Şubat ayının son haftasında sinema salonlarında yine birbirinden farklı türlerde kaliteli yapımlar seyirciyle buluşuyor. Uzun zamandır merakla beklenen barış Telli'nin hayatını anlatan 'Hayatla Barış' filminden animasyon filmlerine kadar toplamda 9 film sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.
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1. Senden Başka
2. Erdal ile Ece
3. İlgi Alanı
4. Hayatla Barış
5. Oyuncaklar Firarda
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6. Ritüel
7. Günah Şeytanın Oğlu
8. Süper Köpekler
9. İki Yüzlü
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