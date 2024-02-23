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Sinemalarda Bu Hafta: 'Erdal ile Ece' Filminden 'Hayatla Barış'a 9 Film Vizyonda!

Sinemalarda Bu Hafta: 'Erdal ile Ece' Filminden 'Hayatla Barış'a 9 Film Vizyonda!

Sinema film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 07:01

Şubat ayının son haftasında sinema salonlarında yine birbirinden farklı türlerde kaliteli yapımlar seyirciyle buluşuyor. Uzun zamandır merakla beklenen barış Telli'nin hayatını anlatan 'Hayatla Barış' filminden animasyon filmlerine kadar toplamda 9 film sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. 

Detaylarını merak ediyorsanız içeriğe buyurun. 👇

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1. Senden Başka

1. Senden Başka

Özet: Senden Başka, birbirlerinden nefret etmelerine rağmen çıkarları için sevgiliymiş gibi davranan bir çiftin hikayesini konu ediyor. Bea ve Ben'nın ilk buluşmaları mükemmel geçer. Ancak sonrasında işler aynı şekilde ilerlemez. Birlikte geçirdikleri muhteşem ilk günün ardından adeta birbirlerinden buz gibi soğurlar. Onlar birbirlerinden hoşlanmasalar da bir anda kendilerini Avustralya’da bir düğünde bulurlar. Çıkarları gereği sevgili gibi davranan Bea ve Ben, bu süreçte kendilerini türlü komik olayların içerisinde bulur.

Yönetmen: Will Gluck

Oyuncular: Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp

2. Erdal ile Ece

2. Erdal ile Ece

Özet: Erdal ile Ece, ilişkilerinde acı tatlı çatışmalar yaşayan ve bu nedenle kendilerini türlü komik durumların içerisinde bulan evli bir çiftin hikayesini konu ediyor. Erdal, kuzeni Oğuz ile birlikte oto sanayide araç kaplama, modifiye işleriyle uğraşan bir adamdır. Karısı Ece ise kurumsal bir firmada yönetici olarak çalışan bir kadındır. Uzun yıllardır evli olan Erdal ile Ece'nin yaşadığı acı tatlı çatışmalar, onları birbirinden komik olayların içine sürekler. Filmde her ilişkide karşılaşılan acı tatlı tartışmalar, birbirini seven bir çiftin gözünden anlatılıyor.

Yönetmen: Togan Gökbakar

Oyuncular: Şahan Gökbakar, Seda Türkmen

3. İlgi Alanı

3. İlgi Alanı

Özet: İlgi Alanı, Auschwitz kampının yanında aileleri için ideal bir yaşam kurmaya çalışan kampın komutanı Rudolf Höss ve eşi Hedwig’in hikayesini konu ediyor.

Yönetmen: Jonathan Glazer

Oyuncular: Christian Friedel, Sandra Hüller, Johann Karthaus

4. Hayatla Barış

4. Hayatla Barış

Özet: Hayatla Barış, küçükken geçirdiği kaza nedeniyle engelle olmasına rağmen bu durumun hayatını engellemesine izin vermeyen Barış Telli’nin hayatına odaklanıyor. Geçirdiği kaza sonucu sağ bacağını kaybeden Barış Telli, yıllar içinden tenisten atletizme, sporun birçok alanında Türkiye rekoru kırdı. Ampute Futbol Milli Takımı’nda sayısız şampiyonluklar, gol krallıkları kazanan Barış Telli, zamanla “Ampute Messi” olarak anılmaya başladı.

Yönetmen: Ekin Pandır

Oyuncular: Nazan Kesal, Taner Ölmez, Gürkan Uygun

5. Oyuncaklar Firarda

5. Oyuncaklar Firarda

Özet: Oyuncaklar Firarda, gizemli bir şekilde kaybolan oyuncakları ararken kendilerini büyük bir maceranın içerisinde bulan kukla Don ve oyuncak köpek DJ Doggy Dog'un hikayesini konu ediyor. Çılgın bir hayal gücüne sahip bir kukla olan Don'un hayattaki tek isteği bir kez olsun soytarı değil kahraman olmaktır. Çevresinden uzaklaşarak Central Park’ta yeni macera arayışlarına giren Don'un hayatı rap söyleyen oyuncak köpek DJ Doggy Dog ile yolunun kesişmesiyle bambaşka bir hal alır. Çok geçmeden Don ve Doggy Dog, birlikte New York sokaklarında inanılmaz bir maceraya atılır. Birbirlerinden tamamen zıt karakterde olan Don ve Doggy Dog, bilikte hareket edip gizemli bir şekilde ortadan kaybolan oyuncakları bulmayı başarabilecek midir?

Yönetmen: Jérémie Degruson

Oyuncular: Eric Judor, Jean-Pascal Zadi, Ana Girardot

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6. Ritüel

6. Ritüel

Özet: Ritüel, kardeşinin şüpheli ölümünün ardındaki gerçekleri öğrenmeye çalışan genç bir kadının hikayesini konu ediyor.

Yönetmen: Christopher Smith

Oyuncular: Jena Malone, Danny Huston, Ian Pirie

7. Günah Şeytanın Oğlu

7. Günah Şeytanın Oğlu

Özet: Günah Şeytanın Oğlu, zincirlerinden kurtularak birçok felakete neden olan bir yaratığın hikayesini konu ediyor. Şeytanla büyücü bir kadından doğan bir yaratık, karanlık bir mahzende zincirlere bağlı bir şekilde yaşar. Yıllarca bu şekilde yaşadıktan sonra zincirlerinden kurtulan yaratık, yaşamına köyde devam eder. Ancak yeni yaşantısı birçok vahşeti de beraberinde getirir. Yaratık, köyde birçok katliam yapmaya başlar. 

Yönetmen: Ömer Korkmaz

Oyuncular: Nurettin Karakoç, Anna Hera, Simay Antepli

8. Süper Köpekler

8. Süper Köpekler

Özet: Süper Köpekler, bir grup sevimli köpeğin komik ve macera dolu hikayesini konu ediyor. Büyük abi Cino, bir bilim insanının gözüne girmek için çabalar. Lisa, bir dans yarışmasını kazanmanın yolunu ararken, Aleks ve Tima’nın futbol konusunda yaşadığı anlaşmazlıktan rahatsız olan Minik Aliş, onları barıştırmak için harekete geçer.

Yönetmen: Elena Galdobina

9. İki Yüzlü

9. İki Yüzlü

Özet: İki Yüzlü, aileye dahil olan bir yabancının gizlediği kişiliğini ortaya çıkarmasıyla yaşananları konu ediyor. Melisa, bir süredir erkek arkadaşı olduğunu ailesine söylediğinde, ailesi onu tanımak ister ve evlerine davet eder. Melisa’nın davetini geri çevirmeyen Sarp, eve gittiğinde davranışları ve zekasıyla kısa sürede ailenin gözüne girmeyi başarır. Ancak Sarp çok geçmeden karakterinin altında gizlediği kişiliğini ortaya çıkarır ve aileye dehşet dolu anlar yaşatmaya başlar. Kendilerini büyük bir kabusun içerisinde bulan ailenin kurtulması için bir mucize gerekmektedir. O mucize de hasta olduğu için üst kattaki yatağında bulunan Toprak olur. Toprak, ailesini bu kabusta kurtarmayı başabilecek midir?

Yönetmen: Bülent Terzioğlu 

Oyuncular: Gökçe Özyol, Aslıhan Karalar, Levent Sülün

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