Sylvester Stallone'un The Expendables Setinde Geçirdiği Kaza "Gerçekten de Büyük Bir Savaş Vermiş" Dedirtti!
Sylvester Stallone'un The Expendables Setinde Geçirdiği Kaza "Gerçekten de Büyük Bir Savaş Vermiş" Dedirtti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sylvester Stallone, ünlü aksiyon film serisi "The Expendables"ın çekimleri sırasında ciddi bir sırt yaralanması yaşadıktan sonra yedi büyük ameliyat geçirdiğini açıkladı.
77 yaşındaki aktör, realite şovu "The Family Stallone"un yeni sezon tanıtımında ailesiyle olan günlük yaşamına dair detaylar paylaşırken Steve Austin ile gerçekleştirdiği dövüş sahnesi sırasında boynunu kırdığını belirtti.
Stallone, "Aptalca şeyler yaptım" diyerek yönetmenlik yaptığı The Expendables serisinde özellikle de ilk filmde yaşadığı zorluklardan bahsetti.
Bu film sonrası fiziksel olarak tamamen iyileşemediğini açıkladı ve tehlikeli sahnelerde dublör kullanılmasının önemini vurguladı.
Aktörün eşi Jennifer Flavin, Stallone'un acılarını saklamaya çalıştığını ve insanların aktörün bu kadar çok sırt ameliyatı geçirdiğini bilmesini istemediğini ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Her ameliyatın aile için korkutucu bir deneyim olduğunu belirten Jennifer, "Sly her ameliyat olduğunda ailemiz için çok korkutucu oluyor çünkü asla bilemezsiniz" dedi.
Stallone'un kızı Scarlett ise babasının acılı ameliyatlar geçirmesinin kendileri için zor olduğunu ve çocukluğu boyunca babasını acı içinde görmek zorunda kaldıklarını anlattı.
Stallone'un sette yaşadığı kazadan dolayı boynuna metal bir plaka yerleştirilmesi gerektiği ve ayrıca omurga füzyonu ile omuz çıkığı için tedavi gördüğü belirtildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda