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Fark Etmesi Zormuş! Sinema Dünyasında Harikalar Yaratan Filmlerde Çocuklarıyla Birlikte Rol Almış Ünlüler

Fark Etmesi Zormuş! Sinema Dünyasında Harikalar Yaratan Filmlerde Çocuklarıyla Birlikte Rol Almış Ünlüler

dizi film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 10:41

Ünlülerin çocuklarını sosyal medyada görmeye alışkınız. Fakat onları sahnede hem de kendilerinin oynadıkları dizi ya da filmlerde görmek biraz alışılmışın dışında. İşte kendi çocuklarını oynadıkları dizi ve filmlerde bize gösteren ancak bunu biraz da gizli yapan 17 oyuncu 👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/noradominick...
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1. Bradley Cooper'ın yazıp, yönettiği ve başrolünde oynadığı Maestro filminde, kızı Lea Cooper, Leonard Bernstein'ın kızı Jamie'nin genç versiyonunu oynadı.

1. Bradley Cooper'ın yazıp, yönettiği ve başrolünde oynadığı Maestro filminde, kızı Lea Cooper, Leonard Bernstein'ın kızı Jamie'nin genç versiyonunu oynadı.

Bu, onun ekranlardaki ilk görünümüydü.

2. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü'nde, Sean Astin'in kızı Ali Astin, Samwise'ın kızı Elanor Gamgee olarak küçük bir görünüm yapmıştı.

2. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü'nde, Sean Astin'in kızı Ali Astin, Samwise'ın kızı Elanor Gamgee olarak küçük bir görünüm yapmıştı.

Bu, onun dizi veya filmlerdeki ilk görünümüydü. O zamandan beri birkaç televizyon dizisinde ve filmde yer aldı, en sonunda The Morning Show ve Candy Cane Lane'de görüldü.

3. Donald Glover'ın ortak yaratıcısı olduğu ve başrolünde yer aldığı yeni dizisi Mr. & Mrs. Smith'te, oğlu Legend Glover, 4. bölümde John Smith'in eski kız arkadaşı Rooney'nin oğlu Benjamin olarak göründü.

3. Donald Glover'ın ortak yaratıcısı olduğu ve başrolünde yer aldığı yeni dizisi Mr. & Mrs. Smith'te, oğlu Legend Glover, 4. bölümde John Smith'in eski kız arkadaşı Rooney'nin oğlu Benjamin olarak göründü.

Bu, onun televizyon dizisi veya filmdeki ilk görünümüydü. Donald'ın gerçek hayattaki annesi Beverly, 1. Sezonun son iki bölümünde John'un annesi olarak da göründü.

4. The Crown'da Prens Charles'ı canlandırırken, Dominic West'in oğlu Senan West, 5. Sezonun üç bölümünde genç Prens William olarak göründü.

4. The Crown'da Prens Charles'ı canlandırırken, Dominic West'in oğlu Senan West, 5. Sezonun üç bölümünde genç Prens William olarak göründü.

Bu, onun televizyon dizisi veya filmdeki ilk görünümüydü. 6. Sezon için Prens William rolünü Ed McVey oynadı.

5. "Thor: Love & Thunder"da, Chris Hemsworth'ün kızı India Rose Hemsworth, Thor'un sonunda evlatlık alacağı ve mücadele edeceği Gorr'un kızı Love olarak göründü.

5. "Thor: Love & Thunder"da, Chris Hemsworth'ün kızı India Rose Hemsworth, Thor'un sonunda evlatlık alacağı ve mücadele edeceği Gorr'un kızı Love olarak göründü.

Bu, onun ekranlardaki ilk görünümüydü.

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6. Yine aynı filmde, Chris'in oğlu Tristan Hemsworth, filmde Thor'un genç versiyonunu oynayarak film başlangıcında göründü.

6. Yine aynı filmde, Chris'in oğlu Tristan Hemsworth, filmde Thor'un genç versiyonunu oynayarak film başlangıcında göründü.

Bu, onun televizyon dizisi veya filmlerdeki ilk oyunculuk deneyimiydi. Chris'in çocuklarının yanı sıra, Taika Waititi ve Natalie Portman'ın çocukları da filmde gizlenmiş olarak yer alıyor.

7. "Obi-Wan Kenobi" dizisinde, Ewan McGregor'ın kızı Esther McGregor, Prenses Leia'yı ararken Obi-Wan'ın karşılaştığı bir baharat tüccarı olan Tetha Grig rolünde 2. bölümde göründü.

7. "Obi-Wan Kenobi" dizisinde, Ewan McGregor'ın kızı Esther McGregor, Prenses Leia'yı ararken Obi-Wan'ın karşılaştığı bir baharat tüccarı olan Tetha Grig rolünde 2. bölümde göründü.

Bu, birkaç kısa filmde göründükten sonra televizyon dizisi veya filmdeki ilk oyunculuk deneyimlerinden biriydi. O zamandan beri, Esther 2022'de High School adlı dizide başrol oynadı.

8. Vin Diesel, 2001'den beri Hızlı ve Öfkeli filmlerinde başrol oynuyor. 2021'de, serinin 9. filminde Vincent Sinclair Diesel'ı karakteri Dom Toretto'nun genç versiyonu olarak oynaması için filmde yer aldırdı.

8. Vin Diesel, 2001'den beri Hızlı ve Öfkeli filmlerinde başrol oynuyor. 2021'de, serinin 9. filminde Vincent Sinclair Diesel'ı karakteri Dom Toretto'nun genç versiyonu olarak oynaması için filmde yer aldırdı.

Bu, Vincent Sinclair Diesel'ın bir televizyon dizisi veya filmdeki ilk görünümüydü.

9. 1999'da, Melanie Griffith, o dönemde eşi olan Antonio Banderas tarafından yönetilen Crazy in Alabama filminde başrol oynadı. Melanie'nin kızı Dakota Johnson, sadece 10 yaşındayken bu filmde oyunculuk yaparak kariyerine başladı.

9. 1999'da, Melanie Griffith, o dönemde eşi olan Antonio Banderas tarafından yönetilen Crazy in Alabama filminde başrol oynadı. Melanie'nin kızı Dakota Johnson, sadece 10 yaşındayken bu filmde oyunculuk yaparak kariyerine başladı.

Bu Dakota'nın ilk oyunculuk deneyimiydi. Bir sonraki kredisi ise 11 yıl sonra, The Social Network filmindeki rolüyle geldi. Tabii ki, o zamandan beri oldukça tanınan bir kariyere sahip oldu ve Fifty Shades of Grey, How to be Single, Suspiria, The Lost Daughter, Cha Cha Real Smooth, Madame Web gibi filmlerde rol aldı.

10. 1992'de, Denzel Washington dikkat çekici bir şekilde Malcolm X filminde başrol oynadı ve bu performansı ona En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı getirdi. Filmin sonunda Harlem'deki bir sınıfta bir öğrenci olarak oğlu John David Washington göründü.

10. 1992'de, Denzel Washington dikkat çekici bir şekilde Malcolm X filminde başrol oynadı ve bu performansı ona En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı getirdi. Filmin sonunda Harlem'deki bir sınıfta bir öğrenci olarak oğlu John David Washington göründü.

Bu, John'un bir televizyon dizisi veya filmdeki ilk görünümüydü. Bir sezon boyunca St. Louis Rams için profesyonel futbol oynadıktan sonra, büyük bir oyunculuk kariyeri elde etti. BlacKkKlansman, Tenet, Malcolm & Marie, Amsterdam, The Creator gibi filmlerde rol aldı.

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11. Melissa McCarthy, eşi Ben Falcone tarafından yazılan ve yönetilen The Boss filminde başrol oynadı. Bu filmin senaryosuna da katkıda bulundu. Filmin içinde, kızları Vivian Falcone, Melissa'nın karakteri Michelle'ın genç versiyonunu oynadı.

11. Melissa McCarthy, eşi Ben Falcone tarafından yazılan ve yönetilen The Boss filminde başrol oynadı. Bu filmin senaryosuna da katkıda bulundu. Filmin içinde, kızları Vivian Falcone, Melissa'nın karakteri Michelle'ın genç versiyonunu oynadı.

Bu, Vivian Falcone'un bir televizyon dizisi veya filmdeki ilk görünümüydü. Daha sonra, 2021'de Thunder Force filminde Melissa'nın karakterinin genç versiyonunu oynadı.

12. Maleficent filminde, Angelina Jolie'nin kızı Vivienne Jolie-Pitt, Elle Fanning tarafından canlandırılan Aurora'nın beş yaşındaki versiyonunu oynadı.

12. Maleficent filminde, Angelina Jolie'nin kızı Vivienne Jolie-Pitt, Elle Fanning tarafından canlandırılan Aurora'nın beş yaşındaki versiyonunu oynadı.

Bu, Vivienne'in bir televizyon dizisi veya filmdeki ilk görünümüydü. Vivienne'nin genç Aurora rolünü kapması, diğer genç oyuncuların Maleficent makyajı, kıyafeti ve diğer unsurlarından korktukları için olduğu söyleniyor. Angelina 'Diğer üç ve dört yaşındaki oyuncular bana yaklaşmadı. Benden korkmadan ve boynuzlarımdan, gözlerimden ve pençelerimden korkmayan bir çocuk olmalıydı. Dolayısıyla Viv olmalıydı.' diye açıklama yaptı.

13. The Curious Case of Benjamin Button filminde, Brad Pitt'in kızı Shiloh Jolie-Pitt, Caroline'ın bebek versiyonunu oynadı.

13. The Curious Case of Benjamin Button filminde, Brad Pitt'in kızı Shiloh Jolie-Pitt, Caroline'ın bebek versiyonunu oynadı.

Bu, Shiloh Jolie-Pitt'in bir televizyon dizisi veya filmdeki ilk görünümüydü. Ayrıca, Angelina Jolie'nin başrolünde olduğu Kung Fu Panda 3 filminde bazı seslendirme çalışmaları da yapmıştır.

14. Breaking Bad dizisinde başrol oynarken, Bryan Cranston'ın kızı Taylor Dearden, Sezon 3 prömiyerinde "Sad Faced Girl" olarak bilinen bir kız olarak kısa bir görünüm yaptı.

14. Breaking Bad dizisinde başrol oynarken, Bryan Cranston'ın kızı Taylor Dearden, Sezon 3 prömiyerinde "Sad Faced Girl" olarak bilinen bir kız olarak kısa bir görünüm yaptı.

Bu, Taylor'ın bir televizyon dizisi veya filmdeki ilk görünümüydü. O zamandan beri, Taylor birçok televizyon dizisi ve filmde yer aldı. En dikkat çekeni, kısa ömürlü dizi Sweet/Vicious'te Ophelia olarak başrol oynamasıydı.

15. Rocky II filminde, Sylvester Stallone'un oğlu Seargeoh Stallone, Rocky ve Adrian'ın bebek oğlu Robert "Rocky" Balboa Jr.'ı oynadı.

15. Rocky II filminde, Sylvester Stallone'un oğlu Seargeoh Stallone, Rocky ve Adrian'ın bebek oğlu Robert "Rocky" Balboa Jr.'ı oynadı.

Bu, onun bir televizyon dizisi veya filmdeki ilk ve tek görünümüydü. Sly'ın oğlu Sage Stallone, Rocky V'de bu rolü üstlendi ve bu aynı zamanda ilk oyunculuk denemsiydi. Ne yazık ki, Sage 2012'de hayatını kaybetti.

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16. City Slickers filminde başrol oynarken, Billy Crystal'ın kızı Lindsay Crystal, karakterinin kızını filmin içinde canlandırdı.

16. City Slickers filminde başrol oynarken, Billy Crystal'ın kızı Lindsay Crystal, karakterinin kızını filmin içinde canlandırdı.

Bu, Lindsay'nin bir televizyon dizisi veya filmdeki ilk görünümüydü. Lindsay, daha sonra Busy Tonight, Encanto at the Hollywood Bowl, The Daily Show gibi programların bölümlerini yönetti. Ayrıca City Slickers 2'de rolünü yeniden canlandırdı.

17. The West Wing dizisinde başrol oynarken, Martin Sheen'ın en küçük çocuğu Renée Estevez, Nancy karakteri olarak, ABD Başkanı'nın yönetici sekreterine yardımcı olan bir yardımcı rolünde yer aldı.

17. The West Wing dizisinde başrol oynarken, Martin Sheen'ın en küçük çocuğu Renée Estevez, Nancy karakteri olarak, ABD Başkanı'nın yönetici sekreterine yardımcı olan bir yardımcı rolünde yer aldı.

Renée, dizinin birinci sezonundan finaline kadar olan süreçte 44 bölümde göründü. The West Wing'de yer almadan önce Renée Estevez, Addams Family Reunion, MacGyver ve Growing Pains gibi televizyon dizilerinde de göründü.

Siz aktörlerin kendi çocuklarıyla birlikte sahne almaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

Siz aktörlerin kendi çocuklarıyla birlikte sahne almaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

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