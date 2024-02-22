Fark Etmesi Zormuş! Sinema Dünyasında Harikalar Yaratan Filmlerde Çocuklarıyla Birlikte Rol Almış Ünlüler
Fark Etmesi Zormuş! Sinema Dünyasında Harikalar Yaratan Filmlerde Çocuklarıyla Birlikte Rol Almış Ünlüler
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/noradominick...
Ünlülerin çocuklarını sosyal medyada görmeye alışkınız. Fakat onları sahnede hem de kendilerinin oynadıkları dizi ya da filmlerde görmek biraz alışılmışın dışında. İşte kendi çocuklarını oynadıkları dizi ve filmlerde bize gösteren ancak bunu biraz da gizli yapan 17 oyuncu 👇
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1. Bradley Cooper'ın yazıp, yönettiği ve başrolünde oynadığı Maestro filminde, kızı Lea Cooper, Leonard Bernstein'ın kızı Jamie'nin genç versiyonunu oynadı.
2. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü'nde, Sean Astin'in kızı Ali Astin, Samwise'ın kızı Elanor Gamgee olarak küçük bir görünüm yapmıştı.
3. Donald Glover'ın ortak yaratıcısı olduğu ve başrolünde yer aldığı yeni dizisi Mr. & Mrs. Smith'te, oğlu Legend Glover, 4. bölümde John Smith'in eski kız arkadaşı Rooney'nin oğlu Benjamin olarak göründü.
4. The Crown'da Prens Charles'ı canlandırırken, Dominic West'in oğlu Senan West, 5. Sezonun üç bölümünde genç Prens William olarak göründü.
5. "Thor: Love & Thunder"da, Chris Hemsworth'ün kızı India Rose Hemsworth, Thor'un sonunda evlatlık alacağı ve mücadele edeceği Gorr'un kızı Love olarak göründü.
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6. Yine aynı filmde, Chris'in oğlu Tristan Hemsworth, filmde Thor'un genç versiyonunu oynayarak film başlangıcında göründü.
7. "Obi-Wan Kenobi" dizisinde, Ewan McGregor'ın kızı Esther McGregor, Prenses Leia'yı ararken Obi-Wan'ın karşılaştığı bir baharat tüccarı olan Tetha Grig rolünde 2. bölümde göründü.
8. Vin Diesel, 2001'den beri Hızlı ve Öfkeli filmlerinde başrol oynuyor. 2021'de, serinin 9. filminde Vincent Sinclair Diesel'ı karakteri Dom Toretto'nun genç versiyonu olarak oynaması için filmde yer aldırdı.
9. 1999'da, Melanie Griffith, o dönemde eşi olan Antonio Banderas tarafından yönetilen Crazy in Alabama filminde başrol oynadı. Melanie'nin kızı Dakota Johnson, sadece 10 yaşındayken bu filmde oyunculuk yaparak kariyerine başladı.
10. 1992'de, Denzel Washington dikkat çekici bir şekilde Malcolm X filminde başrol oynadı ve bu performansı ona En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı getirdi. Filmin sonunda Harlem'deki bir sınıfta bir öğrenci olarak oğlu John David Washington göründü.
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11. Melissa McCarthy, eşi Ben Falcone tarafından yazılan ve yönetilen The Boss filminde başrol oynadı. Bu filmin senaryosuna da katkıda bulundu. Filmin içinde, kızları Vivian Falcone, Melissa'nın karakteri Michelle'ın genç versiyonunu oynadı.
12. Maleficent filminde, Angelina Jolie'nin kızı Vivienne Jolie-Pitt, Elle Fanning tarafından canlandırılan Aurora'nın beş yaşındaki versiyonunu oynadı.
13. The Curious Case of Benjamin Button filminde, Brad Pitt'in kızı Shiloh Jolie-Pitt, Caroline'ın bebek versiyonunu oynadı.
14. Breaking Bad dizisinde başrol oynarken, Bryan Cranston'ın kızı Taylor Dearden, Sezon 3 prömiyerinde "Sad Faced Girl" olarak bilinen bir kız olarak kısa bir görünüm yaptı.
15. Rocky II filminde, Sylvester Stallone'un oğlu Seargeoh Stallone, Rocky ve Adrian'ın bebek oğlu Robert "Rocky" Balboa Jr.'ı oynadı.
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16. City Slickers filminde başrol oynarken, Billy Crystal'ın kızı Lindsay Crystal, karakterinin kızını filmin içinde canlandırdı.
17. The West Wing dizisinde başrol oynarken, Martin Sheen'ın en küçük çocuğu Renée Estevez, Nancy karakteri olarak, ABD Başkanı'nın yönetici sekreterine yardımcı olan bir yardımcı rolünde yer aldı.
Siz aktörlerin kendi çocuklarıyla birlikte sahne almaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇
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