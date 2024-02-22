Fark Etmesi Zormuş! Sinema Dünyasında Harikalar Yaratan Filmlerde Çocuklarıyla Birlikte Rol Almış Ünlüler

Bu, Vivienne'in bir televizyon dizisi veya filmdeki ilk görünümüydü. Vivienne'nin genç Aurora rolünü kapması, diğer genç oyuncuların Maleficent makyajı, kıyafeti ve diğer unsurlarından korktukları için olduğu söyleniyor. Angelina 'Diğer üç ve dört yaşındaki oyuncular bana yaklaşmadı. Benden korkmadan ve boynuzlarımdan, gözlerimden ve pençelerimden korkmayan bir çocuk olmalıydı. Dolayısıyla Viv olmalıydı.' diye açıklama yaptı.