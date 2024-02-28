Hiroyuki Sanada'nın Başrolde Oynadığı Feodal Japonya Destanı "Shogun"a Gelen Tepkiler
Hiroyuki Sanada'nın Başrolde Oynadığı Feodal Japonya Destanı "Shogun"a Gelen Tepkiler
Başrolünde Hiroyuki Sanada ve Cosmo Jarvis'in yer aldığı, James Clavell'in 1975 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan 'Shogun'un dizi uyarlamasının detaylarına birlikte bakalım. 👇
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Hiroyuki Sanada ve Cosmo Jarvis'in başrolde oynadığı "Shogun", James Clavell'in 1975 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan 10 bölümlük bir dizi.
Dizi, 1600 yılında Japonya'da geçiyor ve Vekiller Konseyi'ndeki düşmanlarının bir araya gelmesinin ardından hayatı için savaşmak zorunda kalan Lord Yoshii Toranaga'yı konu alıyor.
“Shogun”un oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Anna Sawai, Tadanobu Asano, Hiroto Kanai, Takehiro Hira, Moeka Hoshi, Tokuma Nishioka, Shinnosuke Abe, Yuki Kura ve Fumi Nikaido yer alıyor.
Bir savaş lordu ile kazazede bir denizci arasındaki mücadeleyi takip eden dizi aynı zamanda Feodal Japonya’da yaşanan bir kültür çatışmasına odaklanıyor.
Justin Marks ve Rachel Konda ikilisinin yaratıcılığını üstlendiği dizinin yapımcılığını Sanada ile birlikte Eriko Miyagawa gerçekleştiriyor.
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27 Şubat günü Disney Plus üzerinden izleyiciyle buluşan dizi, şimdiden pek çok kişi tarafından büyük beğeni topladı.
Diziyi henüz izlemediyseniz fragmanına göz atabilirsiniz.👇
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